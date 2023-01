TAKE A HIKE suit cinq randonneurs chaque semaine sur divers itinéraires à travers le Royaume-Uni.

L’émission BBC Two connaît sa deuxième saison en 2023. Voici tout ce que vous devez savoir.

Bbc

Take A Hike suit un groupe de cinq randonneurs chaque semaine et à la fin de la semaine, le gagnant est révélé[/caption]

Qui raconte Take A Hike ?

La première série de Take A Hike a été racontée par le comédien et auteur Rhod Gilbert.

Rhod est né le 18 octobre 1968 à Carmarthen, au Pays de Galles.

Il a connu des années de succès en tant que comédien, à la télévision et à la radio, et en tant qu’auteur.

En 2020, il a été invité à animer une toute nouvelle série télévisée pour Comedy Central intitulée Rhod Gilbert’s Growing Pains.

Il anime régulièrement Have I Got News For You et a eu sa propre émission pour BBC One, Ask Rhod Gilbert.

Rhod a également vendu des spectacles au festival d’Édimbourg chaque année de 2005 à 2012.

Après une pause de six ans, il est revenu sur la scène du stand-up en 2019.

En juillet 2022, il a annoncé au monde qu’il luttait contre un cancer de stade quatre.

Sa dernière tournée a été reportée à l’été 2023.

La deuxième série de l’émission est racontée par Robert Pugh.

Robert est né le 11 octobre 1950 au Pays de Galles.

C’est un acteur qui est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au cours de sa carrière.

Il est apparu dans le drame Longford de Channel 4 et dans le drame 2006 de la BBC Nuremberg: Nazis On Trial en tant que Hermann Göring.

Au début de sa carrière, il est fréquemment apparu dans des productions en langue galloise.

En 2010, il est apparu dans une histoire en deux parties de Doctor Who en tant que Tony.

En 2011, il rejoint le casting de HBO pour Game Of Thrones dans le rôle récurrent de Craster.

De quoi parle Take A Hike ?

La plupart des Britanniques aiment faire de la randonnée à travers le vaste et magnifique paysage anglais.

L’émission suit cinq passionnés de randonnée de tous horizons.

Chaque randonneur mène l’équipe sur sa marche préférée et l’équipe note ensuite le leader sur dix.

Ils sont jugés sur des catégories telles que la difficulté de la marche, la nourriture fournie, la qualité des vues et les animations sur le parcours.

Pensez Come Dine With Me, mais une édition randonnée.

Rosie a déclaré dans le premier épisode : “Tout le monde ment s’il pense qu’il ne veut pas gagner, car tout le monde veut gagner. Pourquoi ne le feriez-vous pas ?

Qui a dit que la randonnée n’était pas un sport de compétition ?

À la fin de la semaine, le gagnant reçoit un bon de 500 £ pour du matériel de marche et la canne dorée très convoitée.

Comment puis-je regarder Take A Hike ?

Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de l’émission sur BBC Two tous les jours de la semaine à partir de 18h30.

Les épisodes précédents de la série sont également disponibles en streaming sur BBC iPlayer