Qui raconte MasterChef : les professionnels ? Voix off homme révélée

MASTERCHEF : The Professionals est raconté par une voix emblématique.

Ils décrivent les créations des candidats – mais qui est l’homme derrière ?

Qui est Sean Pertwee ?

Sean Pertwee est le narrateur de MasterChef : The Professionals.

Sean Pertwee est né le 4 juin 1964 à Londres.

L’acteur a toujours eu l’industrie dans le sang car sa sœur est l’actrice Dariel Pertwee et son grand-père est l’acteur et scénariste Roland Pertwee.

Il est marié à la maquilleuse Jacqui Hamilton-Smith.

Le couple a eu des fils jumeaux, Albert et Gilbert, vers Noël 2001, mais malheureusement, Gilbert est décédé quatre jours plus tard.

Sur quoi d’autre Sean Pertwee a-t-il été?

L’acteur et doubleur anglais a joué dans les pièces Tom Jones, Dog Soldiers et Event Horizon et a également tourné avec la Royal Shakespeare Company pendant trois ans.

Mais sa carrière ne s’est pas limitée à la scène.

Il a également joué dans le film Doomsday en 2008 et dans le film Devil’s Playground aux côtés de Danny Dyer en 2010.

Mais si vous ne reconnaissez pas son visage, vous reconnaîtrez certainement sa voix car il a prêté ses tonalités à des publicités, des jeux et plusieurs œuvres dramatiques pour BBC Radio 4. Il fournit également la voix off pour Masterchef : The Professionals.

Qui joue Sean Pertwee dans Gotham ?

Sean a joué Alfred Pennyworth, majordome de Bruce Wayne, à Gotham.

Le spectacle est revenu pour une dernière série en 2019 dans une nouvelle maison sur E4 et les fans étaient tristes de voir la fin de la série.

Gotham a été diffusé sur Channel 5 pendant les deux premières saisons et sur Netflix pour la saison 3.