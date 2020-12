COMBIEN DE VACCINS LE ROYAUME-UNI A-T-IL?

Pas assez. Le Royaume-Uni a passé des commandes de 40 millions de doses, qui peuvent inoculer 20 millions de personnes, car chaque personne reçoit deux doses à 21 jours d’intervalle. D’autres vaccins seront nécessaires pour les quelque 53 millions de personnes éligibles aux injections; le Royaume-Uni n’a l’intention de vacciner que la population de plus de 16 ans.

QUAND COMMENCE LE ROLLOUT?

Le plan est de commencer un déploiement progressif du vaccin Pfizer / BioNTech à travers le Royaume-Uni au début de la semaine prochaine, y compris à partir de 50 «centres hospitaliers» en Angleterre. Environ 800 000 doses arriveront de Belgique dans les prochains jours. L’objectif est que la majorité des accouchements précoces soient utilisés pour les groupes les plus «à risque» – les résidents des maisons de retraite et leurs soignants, ainsi que les personnes de plus de 80 ans. Le service national de santé dirigera le déploiement du vaccin, qui sera éventuellement étendu aux pharmacies et aux centres de vaccination spécialement conçus à cet effet.

COMMENT FONCTIONNE LE ROLLOUT?

Ça ne sera pas facile. Étant donné que le vaccin doit être conservé et expédié à environ moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit), il existe des problèmes logistiques évidents. Heureusement, le vaccin est stable pendant quelques jours à des températures normales du réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius (35,6 à 46,4 F), ce qui signifie qu’il peut être conservé par voie topique avant l’administration.

Une autre complication provient des doses en paquets de 975 qui ne peuvent actuellement pas être divisées, ce qui rend impossible la livraison de vaccins aux maisons de retraite individuelles. Simon Stevens, directeur général du NHS England, a déclaré qu’il espérait que les autorités approuveraient un moyen sûr de diviser les dosettes afin que les injections puissent entrer dans les maisons de retraite ce mois-ci dans le « premier niveau de priorités ».

COMBIEN DE TEMPS DURE L’EFFORT DE VACCINATION?

Mois. Le gouvernement britannique vise à faire vacciner les populations les plus vulnérables d’ici avril. Étant donné que le Royaume-Uni n’aura pas assez de vaccin Pfizer / BioNTech, il en a besoin d’un autre. Deux candidats sont actuellement en cours d’évaluation. Celui de la société américaine de biotechnologie Moderna avait des taux d’efficacité comparables à celui de Pfizer / BioNTech. Un autre vaccin de l’Université d’Oxford et de la société pharmaceutique britannique AstraZeneca avait une efficacité moindre, mais est le moins cher. Le Royaume-Uni a acheté 100 millions de doses du vaccin Oxford. S’il est approuvé, il devrait être largement utilisé chez des personnes qui ne font pas partie des groupes vulnérables identifiés dans la première phase du programme de vaccination britannique.

LE ROYAUME-UNI RENDRA-T-IL LES VACCINS OBLIGATOIRES?

Non. L’administration du vaccin sera volontaire, mais le gouvernement et les agences de santé publique exhortent tout le monde à l’obtenir. Aucune précaution particulière n’est requise pour une personne qui a déjà eu le COVID-19, et il n’y aura pas de test obligatoire pour le virus.

QUI SERA VACCINÉ EN PREMIER?

Les plus vulnérables. La Commission mixte indépendante sur la vaccination et l’immunisation, qui conseille le gouvernement britannique, a déclaré que les personnes les plus à risque de mourir du COVID-19 devraient figurer en tête de la liste des priorités. Les personnes âgées dans les maisons de retraite et leurs soignants seront donc la première priorité, suivis des plus de 80 ans et des agents de santé primaires.

Tous les résidents de 75 ans et plus devraient alors être vaccinés, selon le JCVI, suivis de ceux de 70 ans et plus et de ceux considérés comme cliniquement «extrêmement vulnérables». Au cours de la première phase du programme de vaccination, la Grande-Bretagne a créé neuf groupes distincts jusqu’à l’âge de 50 ans et plus. Dans l’ensemble, il espère qu’entre 90 et 99% des personnes les plus à risque de mourir du COVID 19 auront été vaccinées au cours de la première étape.

LE PLAN DE VACCINATION EST-IL EN PIERRE?

Non. Le JCVI a reconnu que la portée du programme de vaccination est sans précédent et qu’une flexibilité sera nécessaire, notamment pour le transport du vaccin vers les maisons de soins.

QU’EN EST-IL DE L’ACCES POUR D’AUTRES GROUPES HARD-HIT?

Alors que le déploiement prend de l’ampleur, le JCVI conseille également aux soignants locaux du NHS, aux équipes de santé publique et aux dirigeants communautaires de garder un œil sur les inégalités de santé potentielles liées à l’ethnicité, à la privation ou à l’accès aux soins de santé. Des études ont montré qu’un nombre disproportionné de personnes issues de ménages plus pauvres et de minorités ethniques sont décédées lors de l’épidémie de coronavirus en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a enregistré près de 60 000 décès liés au virus, le plus grand nombre de morts en Europe pendant la pandémie.

Combien de temps faut-il pour que l’immunité entre en vigueur?

Dans un mois. Les données des études sur les vaccins, impliquant plus de 40 000 personnes dans le monde, montrent une réponse immunitaire similaire quel que soit l’âge, la race ou le pays dans lequel vivaient les volontaires. Une immunité partielle se produit après la première dose, mais les régulateurs britanniques s’attendent à ce que les gens deviennent immunisés environ sept jours après la deuxième dose. On ne sait pas encore exactement combien de temps dure cette immunité.

QUEL EST LE PLAN À LONG TERME?

Il y a un certain nombre de réponses qui n’apparaîtront qu’avec le temps, comme l’impact sur les vitesses de transmission. On ne sait pas non plus combien de temps durera l’immunité et si les gens auront besoin d’une dose annuelle du vaccin, comme pour le vaccin contre la grippe. Le Royaume-Uni mettra en place un programme de surveillance, dans lequel les gens sont invités à contribuer à l’acquisition de connaissances. Les premiers sont les effets secondaires. On s’attend à ce qu’ils soient modestes, qu’ils durent environ un jour et qu’ils soient équivalents à ceux des autres vaccins.

Le régulateur britannique des médicaments et des produits de santé, qui a autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech, insiste sur le fait que le processus n’a pas été inversé et que l’expérience du déploiement montrera que le vaccin est sûr et efficace. Le gouvernement a également indiqué qu’il essaierait de lutter contre la désinformation et qu’il recrute activement des personnes respectées pour une campagne publicitaire nationale de vaccination.

