Qui profite lorsque les informations sur les salaires sont publiques ?

Les entreprises qui paient équitablement peuvent bénéficier le plus de cet effet. Dans un projet en cours, M. Obloj et ses co-auteurs ont examiné la productivité et la rémunération de 20 000 universitaires. Ils ont constaté que dans les universités qui payaient équitablement, une transparence accrue des salaires entraînait une augmentation globale de la productivité, tandis que dans les universités où la transparence des salaires révélait des salaires injustes, la productivité baissait. D’autres recherches ont suggéré une tendance similaire pour le roulement : lorsque les systèmes de rémunération sont perçus comme équitables, la transparence des salaires est associée à des taux de roulement plus faibles. Lorsqu’elle est perçue comme injuste, c’est le contraire qui est vrai.

Lorsque les salaires deviennent plus transparents, certains gestionnaires peuvent peaufiner le système en rémunérant les employés de manière moins publique, comme des primes et des avantages. Et cela peut nuire à la réduction des écarts de rémunération. “Si nous transférons les récompenses vers d’autres formes où il y a moins de transparence et où nous savons également qu’il y a une inégalité entre les sexes, nous ne résolvons vraiment rien avec la transparence salariale”, a déclaré Peter Bamberger, professeur à l’Université de Tel Aviv. Il est co-auteur d’une étude publiée dans l’Academy of Management Journal qui a révélé que les employeurs étaient plus susceptibles de demander, et les gestionnaires étaient plus susceptibles d’accorder, ce type d’avantages lorsque le salaire était public.

Afin d’éviter le piège de payer tout le monde la même chose indépendamment des performances, ou de passer à des systèmes moins transparents, M. Bamberger a déclaré que les entreprises devaient trouver comment évaluer les performances et expliquer les différences de rémunération. “Ces entreprises ont un avantage concurrentiel”, a-t-il déclaré.

Mme Caton a déclaré que, dans la pratique, les lois sur la transparence salariale poussent les entreprises à réfléchir davantage à la manière dont leurs décisions se concrétisent.

“Je ne pense pas que vous puissiez simplement afficher le salaire et puis c’est tout”, a-t-elle déclaré. “Je pense que cela conduit en fait à plus de conversations en interne concernant, Comment pensons-nous à la rémunération?”