Qui profite de l’absence de Donald Trump et d’autres choses à surveiller dans le débat républicain

NEW YORK (AP) — Huit candidats républicains se rencontreront sur la scène du débat pour la première fois mercredi soir dans ce qui pourrait être jusqu’à présent le moment le plus important de la jeune primaire présidentielle de 2024 du GOP. Le grand favori du concours, l’ancien président Donald Trump, n’y participera pas. Il dit qu’il est tellement en avance qu’il aiderait ses adversaires en se présentant. Mais son absence leur offre aussi des opportunités.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, loin derrière Trump dans de nombreux sondages, parie qu’une bonne performance consolidera son statut d’alternative la plus forte à l’ancien président malgré ses nombreux trébuchements. L’équipe de DeSantis considère le nouveau venu Vivek Ramaswamy, un entrepreneur de 38 ans, comme une menace, tandis que le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley et l’ancien vice-président Mike Pence se sont positionnés pour rivaliser.

Le débat met également en vedette une poignée de critiques agressifs de Trump menés par l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, dont le message anti-Trump est la pièce maîtresse de sa campagne malgré la popularité continue de l’ancien président au sein du parti. D’autres candidats moins connus, notamment le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, tentent en grande partie de se présenter aux électeurs de tout le pays pour se qualifier pour le deuxième débat.

Voici ce qu’il faut regarder :

TOUT SUR TRUMP

Trump est la question centrale du Parti républicain d’aujourd’hui, ce qui signifie qu’il sera la question centrale du débat même par contumace. À ce stade, la plupart de ses rivaux ont tourné autour de l’ancien président, peu disposés à soulever de sérieuses inquiétudes concernant son bagage juridique croissant, ses mensonges sur les élections de 2020 et son style de leadership qui divise.

Il peut être plus difficile pour les candidats d’éviter les questions difficiles sur les nombreuses lacunes de Trump mercredi soir, en particulier avec des critiques virulents comme Christie pressant la question. L’approche de DeSantis est particulièrement significative compte tenu de sa lutte pour tirer parti des lacunes de Trump jusqu’à présent, bien que les alliés de DeSantis aient publié une note de service la semaine dernière l’encourageant à défendre l’ancien président pendant le débat.

Peu de rivaux républicains, voire aucun, ont réussi à naviguer dans la politique délicate de Trump au cours des huit dernières années. Ils sont sur le point d’être testés à nouveau sous les lumières les plus brillantes de la politique présidentielle.

DESANTIS PEUT-IL COMMENCER A INVERSER SA DIAPOSITIVE ?

Sur le papier, DeSantis était le concurrent le plus fort de Trump lorsqu’il est entré dans la course ce printemps. Il n’a pas été à la hauteur de la facturation. Et après une série de trébuchements et de réductions de personnel, DeSantis ne peut pas se permettre de décevoir avec la nation qui regarde mercredi soir.

Ses adversaires ne lui faciliteront pas la tâche. Il a peut-être évité une confrontation directe avec Trump, mais DeSantis s’attend à un assaut d’attaques des autres candidats sur scène. Il devra se défendre tout en projetant une image sympathique, ce avec quoi il a lutté dans le passé.

DeSantis risque également d’être trop scénarisé s’il répète les points de discussion divulgués par ses alliés la semaine dernière qui l’appelaient à « défendre Donald Trump par contumace en réponse à une attaque de Chris Christie », « marteler Ramaswamy en réponse » et « attaquer Joe Biden et les médias 3 à 5 fois. Peut-être que personne n’a plus à gagner avec une solide performance que DeSantis. Mais s’il commet des faux pas flagrants, il ne parviendra peut-être pas à se rendre dans l’Iowa.

CHAMP DE MINES DE L’AVORTEMENT

Pendant une grande partie de l’année, de nombreux candidats républicains ont éludé les questions spécifiques sur l’avortement et se demandaient s’ils soutiendraient une loi fédérale interdisant cette procédure à l’échelle nationale. Quoi qu’ils disent ou ne disent pas mercredi soir, cela pourrait avoir de graves conséquences politiques à court et à long terme. Et il n’y a pas de réponses faciles.

Les conservateurs religieux qui exercent une énorme influence lors des élections primaires du GOP – en particulier dans les premiers caucus de l’Iowa – soutiennent fermement une interdiction de l’avortement à l’échelle nationale. Mais la majorité des électeurs qui décideront des élections générales de l’automne prochain soutiennent massivement le droit à l’avortement.

Ne cherchez pas plus loin que DeSantis pour trouver des preuves de la danse délicate sur l’avortement. Il y a à peine quatre mois, le gouverneur de Floride a signé une loi interdisant les avortements à six semaines de grossesse – avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Mais il a largement évité la question pendant la campagne électorale. Scott et Pence se tiennent de l’autre côté. Tous deux ont déclaré qu’ils signeraient une interdiction nationale de l’avortement s’ils étaient élus. Et Pence envisage d’insister sur la question sur la scène du débat, que ses rivaux le veuillent ou non. Les démocrates espèrent que ce sera le cas.

CONFLIT DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Les conservateurs sur scène sont d’accord sur la plupart des politiques. Mais à l’ère de Trump, la politique étrangère est devenue un sérieux point de discorde.

Un groupe croissant de républicains, notamment DeSantis et Ramaswamy, ont adopté le populisme « l’Amérique d’abord » de Trump qui appelle à une empreinte américaine réduite dans les affaires mondiales. DeSantis a décrit plus tôt dans l’année l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme « un différend territorial » avant d’être contraint de faire marche arrière. D’autres ont proposé des évaluations similaires. Et les conflits s’étendent bien au-delà de l’Ukraine.

Ramaswamy a déclaré la semaine dernière qu’il espérait réduire l’aide accrue à Israël d’ici 2028. De l’autre côté de la question, Pence et Haley ont appelé à une politique étrangère plus musclée contre la Russie et d’autres ennemis géopolitiques, comme le veut la tradition du GOP.

La politique étrangère influence rarement les primaires présidentielles, mais peu de questions démontreront mieux les différences entre les politiques des candidats mercredi soir que celle-ci.

CHRISTIE : UN DANGEREUX WIDCARD

Personne sur scène ne s’est révélé être un débatteur plus efficace que Christie. L’ancien gouverneur pugnace du New Jersey, toujours à l’aise sous les projecteurs, a presque à lui seul mis fin à la campagne du sénateur de Floride Marco Rubio lors d’un débat présidentiel de 2016 par un retrait dévastateur. Plus tard cette année-là, Christie a rejoint l’équipe de préparation du débat de Trump avant sa rencontre avec l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Cela fait de Christie un joker dangereux et expérimenté pour les autres participants. Il est devenu jusqu’à présent le critique de Trump le plus virulent dans le domaine républicain de 2024, et il devrait continuer à marteler l’ancien président même par contumace. Mais sans Trump sur scène, on ne sait pas si de telles attaques résonneront. Christie pourrait facilement déplacer sa colère vers un ou plusieurs des apologistes de Trump sur scène, y compris DeSantis.

Ces derniers jours, Christie a saisi le mémo que les alliés du gouverneur de Floride ont divulgué la semaine dernière, décrivant des points de discussion spécifiques au débat. Christie, qui a décroché Rubio pour avoir été trop scénarisé, a averti que le gouverneur de Floride devrait « foutre le camp de la course » s’il répétait les points de discussion.

UN CANDIDAT DE NIVEAU INFÉRIEUR PEUT-IL S’ÉCHAPPER ?

Pour certains candidats, ce débat présidentiel pourrait être leur dernier à moins qu’ils ne puissent marquer un moment décisif. Pence en particulier a eu du mal à atteindre les seuils de collecte de fonds pour se qualifier pour l’événement de mercredi. Hutchinson et Burgum ont à peine atteint la barre des 1% dans les sondages. Cela donne à plusieurs candidats une grande incitation à générer un moment viral qui restera dans les mémoires – et rejoué sur les réseaux sociaux et la télévision par câble – au cours des prochaines semaines.

La plupart auront préparé des lignes conçues pour faire exactement cela, bien qu’il ne soit pas facile de fournir de telles lignes sans paraître trop scénarisées. Cela ne les empêchera pas d’essayer.

Burgum pourrait cependant rater son opportunité : il s’est blessé en jouant au basket mardi et a été transporté à l’hôpital, et un porte-parole a déclaré qu’il n’était « pas clair s’il sera en mesure de participer au débat ».

Le prochain débat est prévu pour le 27 septembre à la Bibliothèque présidentielle Ronald Reagan. Trump a déjà déclaré qu’il n’y participerait pas non plus. Et compte tenu de la hausse des seuils de sondage et de collecte de fonds, il serait surprenant de revoir les huit candidats sur scène.

Steve Peoples, Associated Press