"Qui prendra soin des filles": Une répression du mariage des enfants à Owaisi On Assam

Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a fortement critiqué le gouvernement de l’Assam en exigeant de savoir qui s’occuperait des filles laissées en plan après la répression du gouvernement de l’État contre les mariages d’enfants.

S’adressant aux journalistes, il a déclaré que c’était l’échec du gouvernement de l’État qui se taisait depuis six ans.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a affirmé samedi que la campagne contre le mariage des enfants, lancée par la police d’État depuis la veille, se poursuivra jusqu’aux prochaines élections à l’Assemblée en 2026.

“Depuis six ans, il y a eu un gouvernement BJP en Assam. Qu’avez-vous fait ces six dernières années? C’est votre échec depuis six ans. Vous les envoyez en prison. Maintenant, qui va s’occuper de ces filles ? CM (Himanta Biswa Sarma) le fera ? C’est un échec de l’Etat et en plus vous les poussez dans la misère”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Plus de 2 250 personnes ont été arrêtées dans l’État jusqu’à samedi dans le cadre de la répression du mariage des enfants, selon un communiqué officiel du gouvernement de l’Assam.

Au total, 2 258 personnes ont été arrêtées à ce jour sur la base de 4 074 FIR enregistrés contre les mariages d’enfants dans tout l’État, a-t-il déclaré.

Selon le gouvernement de l’État, ceux qui ont épousé des filles de moins de 14 ans seront incarcérés en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les délits sexuels (POCSO), et des affaires en vertu de la loi de 2006 sur l’interdiction du mariage d’enfants seront enregistrées contre ceux qui se sont mariés filles de la tranche d’âge 14-18 ans.

“Vous (le gouvernement d’Assam) avez déjà réservé 4 000 cas et êtes en train d’en réserver 4 000 autres. Pourquoi n’ouvrez-vous pas de nouvelles écoles ? Ouvrez de nouvelles écoles. Le gouvernement BJP en Assam est un gouvernement biaisé contre les musulmans”, a-t-il poursuivi.

Il a demandé pourquoi le gouvernement de l’État ne donnait pas de terres aux sans-terre dans le bas Assam contrairement au haut Assam.

