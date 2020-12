PARIS – Plus tôt ce mois-ci, David-Alexander Leduc a roulé sa valise sur un quai presque vide de la gare du Nord et a scanné son ticket au tourniquet pour monter à bord de la semelle. Eurostar partant ce jour-là pour Londres. M. Leduc avait l’habitude de faire la navette régulièrement pour affaires sur l’un des 17 trains Eurostar à grande vitesse qui allaient et venaient tous les jours, du matin au soir, à travers le tunnel sous la Manche reliant la Grande-Bretagne et la France. Il a eu de la chance qu’il y ait un train à prendre. «C’est contraignant», a déclaré M. Leduc, qui vit à Londres et qui a réduit ses déplacements en France pour rencontrer des clients alors qu’une chute de l’achalandage des quarantaines nationales oblige Eurostar à réduire les services. «Mais vous devez vous adapter.» Lundi, une mauvaise année pour Eurostar a soudainement empiré. Tout le service de Londres à Paris, Bruxelles et Amsterdam a été suspendu pendant au moins 48 heures, alors que les gouvernements du continent interdisaient aux voyageurs de Grande-Bretagne, une précaution alors que les responsables de la santé tentent de contrôler une nouvelle variante du coronavirus balayant certaines parties de l’Angleterre. Les trains continueront de circuler entre Paris et Londres, a indiqué la compagnie.

Eurostar, le mode de voyage élégant et rapide qui relie Londres, Paris, Amsterdam et d’autres villes, est une ombre en soi, paralysé par la pandémie. Son achalandage a pratiquement disparu et ses finances sont menacées. Plus de 90% de ses employés ont été mis en congé, a déclaré l’un de ses syndicats. Ses malheurs reflètent une lutte pour la survie qui se déroule dans l’industrie ferroviaire européenne, alors que la pandémie continue de bouleverser le secteur des transports. À l’instar des compagnies aériennes européennes, le secteur ferroviaire est confronté à la pire crise de l’histoire moderne.

La fréquentation a chuté de 70 à 90% au milieu des verrouillages et des exigences de distanciation sociale, poussant le secteur vers des pertes stupéfiantes de 22 milliards d’euros cette année, à peu près le même niveau attendu pour les compagnies aériennes européennes, selon CER, un groupe de commerce basé à Bruxelles représentant les opérateurs de trains de voyageurs et de marchandises. Des milliers de trains ont été mis en veilleuse et des dizaines de milliers de travailleurs bénéficient de congés subventionnés par le gouvernement. «C’est une situation totalement extraordinaire», a déclaré Libor Lochman, directeur exécutif du CER. « Il n’y a pas de comparaison pour cela, et cela peut conduire et entraînera la faillite d’un certain nombre d’entreprises, à moins qu’il n’y ait la volonté politique de l’empêcher », a-t-il déclaré.