Qui pourrait remplacer Liz Truss si elle est évincée du poste de Premier ministre ?

Liz Truss se bat pour son poste de premier ministre après que le mini-budget désastreux a provoqué des turbulences sur le marché et un effondrement spectaculaire des chiffres des sondages conservateurs.

Le nouveau chancelier Jeremy Hunt est en train d’inverser complètement la stratégie économique du Premier ministre, annonçant aujourd’hui de nouveaux revirements sur les réductions d’impôts et un plan de réduction des dépenses.

Mais les députés conservateurs complotent déjà pour remplacer Mme Truss « en quelques jours », discutant de la manière de se regrouper autour d’un seul candidat – et de la question de savoir si le Comité de 1922 peut être persuadé de modifier ses règles de « période de grâce ».

L’indépendant énonce les prétendants les plus probables au poste de Premier ministre, si Mme Truss perd un vote de défiance ou est persuadée par une délégation de grands, elle doit se retirer.

Rishi Sunak

L’ancienne chancelière reste la personne la plus susceptible de succéder à Mme Truss s’il devient clair qu’elle devra démissionner, et est la grande favorite des bookmakers.

Certains députés d’arrière-ban ont discuté d’un ticket commun Rishi Sunak-Penny Mordaunt, s’ils peuvent convenir lequel sera avancé pour devenir Premier ministre lors d’un “couronnement” si Mme Truss est forcée de démissionner.

Les alliés de Sunak souligneront le fait qu’il était le choix le plus populaire auprès des parlementaires lors de la première étape de la course à la direction, remportant le soutien de 137 députés aux 105 voix de Mme Mordaunt.

Le conservateur principal Mel Stride, qui a dirigé la campagne de M. Sunak, organiserait un dîner avec ses partisans ce soir. La combinaison des partisans de Sunak et de Mordaunt serait écrasante. Mais cela peut être nécessaire.

Environ les deux tiers des quelque 360 ​​députés du parti – environ 240 – devraient faire comprendre au Comité de 1922 qu’ils souhaitent modifier la règle du “délai de grâce” qui protège actuellement le Premier ministre d’un vote de censure pendant 12 mois, selon Bloomberg.

Penny Mordaunt

L’actuelle chef des Communes, qui a souligné la nécessité de contrôler l’inflation lors de sa campagne à la direction révolutionnaire, reste la favorite de nombreux conservateurs modérés qui souhaitent un changement de cap sur l’économie.

Mais en occupant un poste de haut niveau au sein du gouvernement Truss, il se pourrait qu’elle ait déjà perdu sa chance d’être le nouveau départ que de nombreux députés espèrent.

Si le cas où il y avait une très courte course à la direction compromettait quelques candidats, plutôt qu’un couronnement, Mme Mordaunt chercherait à gagner les alliés de Boris Johnson qui en veulent toujours à la démission dramatique de M. Sunak dans les jours lointains de début juillet.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace (fil de sonorisation)

Ben Wallace

Il est apparu au cours du week-end que des alliés du secrétaire à la Défense ont sollicité le soutien des députés pour qu’il fasse face à une prise de contrôle.

M. Wallace a décidé de ne pas se présenter à la direction cet été, bien qu’il soit très populaire auprès de la base conservatrice, invoquant son désir de “se concentrer sur mon travail actuel … assurer la sécurité de ce grand pays”.

Cependant, il est clair que la base n’aurait pas son mot à dire si plusieurs candidats forçaient une course à la direction dans les semaines à venir. “Il n’y a aucun moyen de le remettre aux membres”, a déclaré un député L’indépendant.

Certains députés souhaitent que la constitution du parti soit modifiée afin que les membres de la base n’élisent plus le chef lorsque le parti est au pouvoir et n’aient leur mot à dire que lorsqu’ils sont dans l’opposition, selon The Telegraph.

Ainsi, M. Wallace est confronté à la tâche potentiellement délicate d’essayer de solliciter le soutien des alliés de Johnson et des partisans regrettables de Truss au Parlement tout en restant dans le gouvernement de Mme Truss.

Jérémy Hunt

La chancelière nouvellement installée n’aurait qu’un extérieur pour devenir le prochain Premier ministre en cas de coup d’État contre Mme Truss.

Il y a des spéculations que M. Sunak pourrait accepter de garder son collègue modéré M. Hunt en place au n ° 11 s’il réussit à prendre le relais au n ° 10.

Mais s’il y a une clameur pour un concours court mais robuste, l’ancien secrétaire à la Santé pourrait avoir envie d’une autre inclinaison au poste le plus élevé, après avoir perdu contre Boris Johnson en 2019.

(fil de sonorisation)

Boris Johnson

L’ancien Premier ministre – évincé en juillet après de très nombreux mois de frustration face à sa gestion de Partygate et d’autres scandales – pourrait-il faire un retour spectaculaire ?

Bien que peu probable, les alliés et les ennemis de M. Johnson ont passé l’été à spéculer sur son désir de revenir au n ° 10. Dans son discours de démission, il s’est même comparé à Cincinnatus, invité à retourner à Rome et à diriger en tant que dictateur.

L’ancien conseiller Dominic Cummings a affirmé que M. Johnson avait discrètement soutenu la campagne de Truss parce qu’il “sait qu’elle est folle et pense qu’elle va exploser et qu’il peut faire un retour”.

Malgré quelques regrets au sein du parti à propos de sa destitution, le long déclin des sondages sous Johnson et sa réputation publique ternie signifient qu’il est peu probable qu’il obtienne le soutien d’une majorité de députés, même si un concours devait avoir lieu dans plusieurs mois.