Le gouverneur de NEW York, Andrew Cuomo, est dans l’eau chaude après avoir été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes.

Le bureau du procureur général Letitia James a publié un rapport explosif détaillant les cas présumés où Cuomo s’était livré à des « attouchements importuns et non consensuels » avec ses accusateurs.

Le gouverneur Andrew Cuomo fait face à des appels à la démission

Qui pourrait remplacer le gouverneur Andrew Cuomo ?

Le gouverneur Andrew Cuomo est appelé à démissionner après qu’une enquête a conclu qu’il aurait agressé sexuellement des femmes pendant son mandat.

Si Cuomo devait démissionner, le lieutenant-gouverneur démocrate Kathy Hochul prendrait le relais.

Cependant, lors d’une conférence de presse mardi, Cuomo a nié les allégations et refusé de se retirer.

Un nombre croissant d’hommes politiques, dont le président Biden, ont appelé à sa démission.

Les sénateurs de New York Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand ont également exhorté le gouverneur à quitter ses fonctions.

Cuomo a précédemment nié qu’il démissionnerait et a déclaré son innocence le 3 mai 2021.

« J’ai déjà dit aux New-Yorkais où je suis, je n’ai rien fait de mal, point final. Je ne démissionne pas et je fais mon travail tous les jours », a déclaré Cuomo.

Le procureur général James est monté sur le podium le 3 août 2021 pour répondre aux allégations de Cuomo à la suite d’enquêtes remontant à mars 2021.

« Le gouverneur Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont beaucoup étaient de jeunes femmes », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’une violation de la loi fédérale et de l’État.

Elle a ensuite ajouté que Cuomo a également créé un « lieu de travail toxique » où il a permis que « le harcèlement se produise ».

L’enquête de James a révélé « une image profondément troublante, mais claire » et « une conduite qui corrode le tissu et le caractère même de notre gouvernement d’État et met en lumière l’injustice qui peut être présente aux plus hauts niveaux du gouvernement ».

Qui est Kathy Hochul ?

Kathy Hochul est une avocate et politicienne américaine.

Elle est lieutenant-gouverneur de New York depuis 2015.

Hochul était auparavant le représentant des États-Unis pour le 26e district du Congrès de New York de 2011 à 2013.

Elle a été la première démocrate à représenter le district en 40 ans.

La femme de 62 ans a d’abord fait ses débuts en tant qu’assistante du sénateur Daniel Patrick Moynihan.

Hochul a ensuite été élu au conseil d’administration de Hambourg, une petite ville de moins de 60 000 habitants au sud de Buffalo.

Comment Kathy Hochul entrerait-elle dans l’histoire ?

Si Hochul devait reprendre le poste de Cuomo, elle deviendrait la première femme gouverneur de New York.

Après avoir perdu sa réélection, elle a été choisie par Cuomo en 2014 comme colistière.

En 2018, elle a battu de justesse le conseiller municipal de New York de l’époque, Jumaane Williams, lors de la primaire, quelques semaines seulement après que Cuomo lui eut parlé de se présenter à nouveau au Congrès au lieu de son ticket.

Bien que démocrate, elle a plus à droite que les pairs de son parti.

Lors de sa course au Congrès en 2012, la NRA l’a soutenue, l’un des rares démocrates à avoir été soutenu par le lobby des armes à feu.

Hochul a précédemment présidé la campagne « Assez, c’est assez » de Cuomo pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires.

Elle a tweeté une déclaration le 3 août sur les conclusions du procureur général.

Elle a qualifié le comportement de Cuomo de « répugnant et illégal ».

« Personne n’est au-dessus des lois. En vertu de la Constitution de New York, l’Assemblée déterminera désormais les prochaines étapes », a écrit Hochul dans un tweet.

« Étant donné que les lieutenants-gouverneurs sont les prochains dans la ligne de succession, il ne serait pas approprié de commenter davantage le processus pour le moment », a-t-elle conclu.