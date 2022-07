Qui pourrait remplacer Boris Johnson en tant que prochain Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur

Mordaunt est une ministre junior du Commerce qui est devenue députée pour la première fois en 2010. Elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement. En 2019, Mordaunt, une ancienne réserviste de la Royal Navy, est devenue la première femme secrétaire à la Défense britannique. Johnson l’a limogée de ce poste peu de temps après être devenu Premier ministre (elle avait soutenu Jeremy Hunt, le rival de Johnson, lors de la course à la direction de 2019). Elle a réintégré le gouvernement un an plus tard et a été largement considérée comme ayant soutenu Johnson. Un arch-Brexiteer, Mordaunt pourrait faire appel à l’aile Brexit du parti. Elle est surtout connue en dehors de la politique pour être apparue dans une émission de téléréalité aujourd’hui disparue.