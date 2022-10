Qui pourrait être le prochain James Bond ? Dernières cotes

APRÈS que Daniel Craig a remis ses clés Aston Martin pour la dernière fois, la course a commencé pour voir qui sera le prochain James Bond.

Suite à l’annonce que 007 sera joué par un acteur dans la trentaine, les chances de savoir qui sera le nouvel espion qui parle doucement ont radicalement changé, avec DEUX favoris désormais exclus de la compétition.

Depuis que Daniel Craig a annoncé pour la première fois qu’il ne jouerait plus James Bond, il y a eu beaucoup de rumeurs sur qui le remplacerait.

Les fans de Bond ont été choqués lorsqu’il a été annoncé par le producteur de films 007 Michael G. Wilson que le nouveau Bond aurait “30 ans”.

Cela signifie que les deux grands favoris Idris Elba et Tom Hardy sont HORS de la course.

Voici les dernières cotes sur l’acteur qui prendra le relais en tant que prochain 007 tel que fourni par Ladbokes Bookmakers.

Henry Cavill est devenu une célébrité internationale en jouant à Superman – mais pourrait-il être le prochain James Bond ?

Il a certainement le look pour cela et entrerait dans le rôle avec facilité.

Henry a commencé sa carrière à l’âge de 20 ans, jouant dans les adaptations cinématographiques du Comte de Monte Cristo (2002) et Je capture le château (2003).

C’est là qu’il a été choisi pour le rôle convoité de Superman dans Man of Steel, le film qui allait lancer l’univers cinématographique DC.

Henry est né en mai 1983, il ne lui reste donc qu’un an sur la trentaine, ce qui le rend toujours en lice pour être le prochain James Bond.