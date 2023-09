Qui pourrait déménager le jour de la date limite des transferts : Salah, Amrabat, etc.

Le mercato est entré dans sa phase finale alors que le temps presse jusqu’à la date limite de vendredi. La Premier League devrait fermer ses portes à 18 h HE / 23 h BST (découvrez quand les autres ligues ferment ici), mais malgré le temps presse pour conclure des accords, de nombreux clubs et joueurs à travers l’Europe visent pour franchir la ligne.

Certains seront terminés, d’autres s’éteindront avant la date limite, tandis que certains joueurs qui seront liés au cours des prochaines 24 heures auront très peu de chances de rejoindre une nouvelle équipe.

Voici quelques offres qui pourraient avoir lieu vendredi.

Mohamed Salah : Liverpool à Al Ittihad

Classez celui-ci dans la catégorie « très improbable », mais en raison des sommes qui seraient impliquées en termes d’indemnités de transfert potentielles (118 millions de livres sterling) et de salaires (65 millions de livres sterling par an), l’intérêt d’Al Ittihad pour l’attaquant de Liverpool doit être pris au sérieux. . Liverpool insiste sur le fait que Salah ne va nulle part, alors que la fenêtre saoudienne est ouverte jusqu’au 20 septembre, mais c’est toujours à surveiller.

Sofyan Amrabat : la Fiorentina à Manchester United

Manchester United a détenu un intérêt pour le milieu de terrain marocain tout l’été, mais les restrictions financières à Old Trafford signifient qu’ils ne peuvent structurer qu’un prêt. L’offre initiale de United a été rejetée par le club de Serie A, mais le joueur souhaite signer, celle-ci devrait donc être conclue.

Eric Dier : Tottenham Hotspur au Bayern Munich ou Fulham

Le défenseur polyvalent de Tottenham suscite l’intérêt de Fulham et du Bayern Munich, alors que l’entraîneur Ange Postecoglu lui a annoncé qu’il pouvait quitter les Spurs. C’est un choix simple : rester à Londres avec Fulham ou retrouver un ami proche et ancien coéquipier des Spurs Harry Kane au Bayern. Bien que le Bayern suive également João Palhinha de Fulham, cela pourrait donc avoir un impact sur sa destination.

jouer 1:20 Hislop exhorte Maguire à quitter Man United Shaka Hislop pense qu’Harry Maguire devrait quitter Manchester United s’il souhaite développer davantage sa carrière.

Harry Maguire : Man United à West Ham

Le patron de Man United, Erik Ten Hag, est heureux de se débarrasser du défenseur le plus cher du monde (80 millions de livres sterling) et West Ham est prêt à conclure un accord de 30 millions de livres sterling pour le signer, mais malgré le manque d’opportunités à Old Trafford, Maguire résiste à une décision. La date limite pourrait inciter l’international anglais à faire demi-tour tardivement.

Ansu Fati : Barcelone à Brighton

Brighton a devancé Tottenham dans la course pour signer un prêt d’une saison à l’attaquant de Barcelone. La perspective d’un football européen à l’Amex et la réputation de Brighton en tant que club qui améliore considérablement ses joueurs sont susceptibles de faire pencher la balance en faveur de Brighton. En conséquence, le Barça pourrait prêter João Félix à l’Atletico Madrid en remplacement.

Jesse Lingard vers West Ham

L’ancien milieu de terrain de Manchester United est agent libre après avoir signé un contrat de 12 mois à Nottingham Forest. Le joueur de 30 ans a suscité l’intérêt des clubs saoudiens, mais West Ham est en tête après avoir ouvert des pourparlers pour recruter à nouveau un joueur qui a impressionné lors d’un prêt au stade de Londres en 2021.

jouer 1:32 Laurens: Chelsea conduirait lui-même Cucurella à Man United Julien Laurens explique pourquoi il ne pense pas qu’un prêt de Marc Cucurella de Chelsea ait du sens pour Manchester United.

Marc Cucurella : Chelsea à Man United

À peine 12 mois après avoir conclu un transfert de 63 millions de livres sterling de Brighton à Chelsea, Cucurella est sur le point de partir à Stamford Bridge, Manchester United étant sur le point de conclure un accord de prêt pour résoudre sa crise de blessures à l’arrière gauche après les blessures de Luke Shaw et Tyrell Malacia.

Ryan Gravenberch : du Bayern à Manchester United ou Liverpool

Liverpool et Manchester United sont tous deux intéressés par la signature du milieu de terrain du Bayern Munich, mais avec United concentrant leur attention sur Amrabat, la voie est libre pour que Liverpool conclue un accord de prêt pour le joueur de 21 ans, qui n’a signé de l’Ajax que l’été dernier pour 18 M€.

Randal Kolo Muani : de l’Eintracht Francfort au Paris Saint-Germain

L’attaquant de l’Eintracht Francfort attend un transfert de 80 millions d’euros au Paris Saint-Germain et refuse de s’entraîner avec le club de Bundesliga dans le but de forcer le transfert à se poursuivre. Le PSG a besoin d’un attaquant, alors attendez-vous à ce que celui-ci se produise, Hugo Ekitike pouvant éventuellement aller dans l’autre sens dans le cadre de l’accord.

jouer 1:06 Burley : Cette équipe de Tottenham n’est pas assez bonne ou assez profonde Craig Burley donne son avis sur la sortie de Tottenham de la Coupe Carabao au deuxième tour.

Brennan Johnson : Nottingham Forest à Tottenham ou Brentford

Tottenham fait de son mieux pour recruter l’attaquant gallois alors qu’il tente de réinvestir les 88 millions de livres sterling reçus du Bayern Munich pour Harry Kane. Forest veut au moins 50 millions de livres sterling de la part de clubs passionnés par Johnson et, avec les Spurs sur le point de manquer Ansu Fati à Brighton, Postecoglu pourrait déménager pour lui. Brentford serait également dans la bataille et aurait vu une offre de 43 millions de livres sterling rejetée.

Donny van de Beek : Man United à Lorient ou Galatasaray

Le club français de Lorient et le club turc de Galatasaray sont tous deux en pourparlers avec Manchester United au sujet d’un transfert pour l’ancien milieu de terrain de l’Ajax. Van de Beek, qui a signé pour 45 millions d’euros en provenance de l’Ajax en 2020, a enduré trois années misérables à Old Trafford et n’a aucune perspective de temps de jeu, un accord avec l’un ou l’autre club est donc probable.

João Cancelo : Man City à Barcelone

Barcelone souhaite recruter le défenseur portugais de Manchester City et un accord de prêt est probable. Mais les champions de la Liga doivent se débarrasser d’un certain nombre de joueurs pour leur permettre de l’inscrire dans la ligue afin de se conformer à leur réglementation en matière de plafond salarial.