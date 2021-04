Caitlyn Jenner de Keeping Up With The Kardashians et Randy Quaid, vainqueur du Golden Globe, pourraient devenir le prochain gouverneur de Californie.

Arnold Schwarzenegger estime que Caitlyn pourrait suivre ses traces en passant de célébrité à politicien. Le leader sous le feu de l’État, Gavin Newsom, pourrait être évincé par cette liste de prétendants …

L’acteur Randy Quaid à la première de « Home on the Range » Crédits: Getty

Caitlyn Jenner veut diriger la Californie Crédit: Reuters

Qui est en lice pour le gouverneur de Californie?

Gavin Newsom, un démocrate, fait face à une élection de rappel à la suite d’une réaction républicaine dirigée contre la gestion de la pandémie de Covid par le gouverneur de Californie.

Les critiques de Newsom, qui est gouverneur depuis 2019, ont réagi avec fureur à ses fermetures de l’État.

En avril 2021, les organisateurs de l’effort de rappel républicain contre lui avaient recueilli suffisamment de signatures valides pour se qualifier pour le scrutin, ont confirmé les responsables électoraux de l’État.

Le bureau du secrétaire d’État de Californie a déclaré que plus de 1,6 million de signatures ont été jugées valides – environ 100000 de plus que nécessaire pour déclencher la deuxième élection de ce type dans l’histoire de l’État.

Arnold Schwarzenegger a prédit qu’environ 100 candidats entreront dans la course à la plus haute fonction de Californie.

La star du cinéma d’action était le 38e gouverneur de l’État de Californie.

Des célébrités font la queue pour succéder au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ci-dessus Crédit: Reuters

Voici les prétendants politiques à ce jour:

Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner, un héros olympique et une star de télé-réalité – y compris de Keeping Up With The Kardashians, et a frappé l’émission britannique I’m A Celebrity. . . Sortez-moi d’ici! – a annoncé qu’elle se présentait aux élections.

La militante transgenre Caitlyn, 71 ans, a confirmé qu’elle ferait campagne pour devenir gouverneur de son État d’origine, la Californie, si le président sortant Newsom devait être rappelé.

«J’y suis», a-t-elle déclaré sur Twitter.

«Au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par le régime du parti unique qui place la politique au-dessus du progrès et les intérêts particuliers au-dessus des gens. Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire », a-t-elle ajouté.

Caitlyn a déjà pesé dans les querelles politiques, critiquant Newsom pour avoir « libéré de dangereux criminels » après qu’un bébé aurait été tué par un homme libéré à deux reprises des accusations de violence conjugale.

Son ancienne nounou, Pam Behan, a affirmé que la star de télé-réalité avait toujours rêvé de se présenter aux élections.

Il y a eu une réponse sourde à sa candidature politique de la part de sa famille Crédits: Getty – Contributeur

Mais il est « peu probable » qu’elle obtienne l’approbation publique des Kardashian, prévient une source.

Yahoo Entertainment a rapporté que l’initié a affirmé qu’il était « peu probable » que la célèbre famille « offrirait beaucoup de soutien public ».

Kim, Kourtney, Kendall, Khloe et Kylie ont tous semblé célébrer le moment où le président Joe Biden, démocrate, a renversé son rival républicain Donald Trump en novembre 2020.

Et, selon des sources de TMZ, les fils de Caitlyn, Brody, Brandon et Burt, sont contre sa candidature au poste de gouverneur de Californie, et sa campagne les embarrasse.

Caitlyn a également eu une réponse négative de certaines célébrités, dont Alyssa Milano, qui a tweeté: «Avec tout le respect que je vous dois, Caitlyn Jenner, vous vous présentez en tant que républicaine?!

« Les républicains nient votre existence et essaient d’effacer les jeunes trans. ENFER NON. »

Caitlyn est apparue dans une émission britannique à succès I’m a Celeb Crédits: Rex

Randy Quaid

L’acteur Randy Quaid, 70 ans, a déclaré qu’il «envisageait sérieusement» de se présenter au poste de gouverneur de Californie.

« J’envisage sérieusement de me présenter comme gouverneur », a-t-il tweeté.

« La corruption des procureurs en Californie (en particulier Santa Barbara et le scandale Bell) est endémique; et je promets que si je suis élu, je nettoierai les bureaux du procureur de district dans tout l’État », a ajouté Randy.

Il a ensuite tweeté le hashtag: «RandyQuaid4CAGOV».

Randy, qui est le frère aîné de l’acteur Dennis Quaid, The Big Easy et The Parent Trap, n’a pas encore lancé de campagne officielle.

Et on ne sait pas immédiatement à quel parti politique la star est affiliée.

Mais il était un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump.

Randy a été nominé pour un Oscar pour The Last Detail (1973) et a remporté un Golden Globe pour sa performance en tant que Lyndon Johnson dans LBJ: The Early Years (1987)

Vanity Fair dit que l’acteur est apparu dans plus de 70 autres films, dont Independence Day (1996) et Brokeback Mountain (2005).

Il a « travaillé avec d’innombrables légendes de l’industrie cinématographique » dont Jack Nicholson et Marlon Brando.

Mais Randy est « probablement mieux connu pour son rôle exagéré de cousin Eddie, le beau-cousin de Chevy Chase dans les comédies de vacances – quelque chose qui l’irrite », ajoute le magazine.

Randy Quaid dit qu’il « envisage sérieusement » de briguer le poste de gouverneur de Californie Crédit: Randy Quaid / Instagram

Mary Carey

L’ancienne actrice porno Mary Carey, 40 ans, a également fait part de son intention de se présenter aux élections du gouverneur.

L’ancienne star du porno – de son vrai nom Mary Cook – a déclaré qu’elle avait «de grands projets pour la Californie».

Et elle essaie déjà de tirer profit de l’élection en flagellant des versions aux gros seins d’elle-même sur tout, des t-shirts aux pulls molletonnés à capuche et aux sacs à cordon.

L’ex-star du porno flagelle une gamme de vêtements

«Il est temps pour quelqu’un avec une nouvelle attitude extérieure à la politique dominante de diriger.

« Je peux vous le promettre – il ne faudra pas longtemps avant que tous les Californiens soient satisfaits de mes performances au travail », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Mary s’était précédemment présentée aux élections en 2003 lorsque le gouverneur Gray Davis a été rappelé.

Mary Carey a également figuré dans la série télé-réalité Celebrity Rehab Crédit: Instagram @realmarycarey

Angelyne

La reine des panneaux d’affichage de Los Angeles, Angelyne, 70 ans, est également en lice, selon son site Web chargé de rose.

Elle « est devenue une sensation après 1984, quand elle a commencé à acheter un espace d’affichage dans tout Los Angeles avec des illustrations et des photos d’elle-même dans des poses suggestives », note le Mail Online.

La femme d’origine polonaise est connue pour sa Corvette rose emblématique dans le quartier Los Feliz de Los Angeles.

La reine des panneaux publicitaires aime le rose – et veut diriger l’État dans sa Corvette

Elle a évoqué le véhicule tout en parlant de sa campagne politique au Los Angeles Magazine.

Angelyne, qui s’est également présentée en 2003, a déclaré que l’un de ses slogans était «Good Luck California».

Elle a ajouté: « Je suis cette superbe blonde aux gros seins … J’ai fait un chemin pour tous ceux qui veulent courir.

« Si je gagne, je promets de ne pas m’asseoir dans un bureau, je conduirai toujours ma voiture en tant que bureau du gouverneur sur roues. »

Angelyne annonce qu’elle est candidate au poste de gouverneur

Kevin Faulconer

Les républicains en lice pour remplacer Newsom incluent l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, 54 ans.

Sa biographie sur Twitter annonce qu’il est «candidat au poste de gouverneur de Californie» en plus d’être «mari et père».

Il a été occupé sur les réseaux sociaux, se présentant comme la meilleure personne pour le rôle.

Par exemple, Kevin a tweeté: « Je suis le seul candidat ayant une expérience de la réduction du sans-abrisme ».

Et en réponse à la pandémie de Covid, il a déclaré: « Nos restaurants ont été dévastés par la pandémie. Nous devons les aider à se rétablir. »

Kevin Faulconer, à droite, apparaît sur Fox News pour discuter de la pétition de rappel

John Cox

L’ancien candidat au poste de gouverneur John Cox, 65 ans, a également annoncé son intention de se présenter, rapporte The Hill.

Le Los Angeles Times dit que l’on sait peu de choses sur le challenger républicain, l’homme d’affaires John Cox.

Newsom l’a battu aux élections générales de 2018.

Doug Ose

L’ancien membre du Congrès Doug Ose a également annoncé qu’il se présentait comme gouverneur.

Le LA Times rapporte que l’ancien représentant de la Californie du Nord est un républicain qui a quitté ses fonctions en 2005.

Richard Grenell

L’ancien responsable de l’administration du président américain Donald Trump, Richard Grenell, a parlé de sa candidature au poste de gouverneur en Californie, rapporte Forbes.

Il est l’ancien directeur par intérim du renseignement national de Trump et ex-ambassadeur en Allemagne.

Ancien directeur par intérim du renseignement national Richard Grenell Crédits: Getty Images – Getty

Quand le gouverneur de Californie vote-t-il?

Lors d’une élection de rappel, les électeurs se verraient poser deux questions: Premièrement, devrait-on rappeler Newsom?

La deuxième question inclurait une liste de candidats de remplacement parmi lesquels choisir, mais les résultats n’auraient d’importance que si une majorité d’électeurs votaient pour retirer Newsom.

Une élection est probable à l’automne.

Si Newsom survit au rappel, il sera réélu en 2022.