Qui pourrait affronter l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ?

L’Angleterre est actuellement en tête du groupe B à la Coupe du monde 2022 et, si elle évite de perdre 4-0 contre le Pays de Galles ce soir, elle se qualifiera pour les huitièmes de finale du tournoi.

En fonction de l’endroit où l’Angleterre termine dans le groupe, cela déterminera qui pourrait être son prochain adversaire dans les 16 derniers, avec de nombreuses permutations à prendre en compte alors que l’Iran affrontera les États-Unis dans l’autre match du groupe à 19 heures.

Les vainqueurs du groupe B affrontent l’équipe classée deuxième du groupe A, tandis que l’équipe classée deuxième du groupe B affronte le vainqueur du groupe A, tout simplement. Par conséquent, l’Angleterre peut affronter n’importe lequel des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Équateur en huitièmes de finale.

Si les choses restent comme elles sont actuellement, l’Angleterre affrontera l’équipe classée deuxième du groupe A, qui, pour le moment, est l’Équateur. Les rencontres du groupe A ont lieu à 15 heures, donc au moment où l’Angleterre affrontera le Pays de Galles, les positions finales de ce groupe seront déjà finalisées.

Si l’Angleterre termine deuxième, cependant, elle finira par affronter les vainqueurs du groupe A lors des huitièmes de finale dimanche – à ce moment précis, ce seront les Pays-Bas. En effet, la nation européenne affronte les hôtes déjà éliminés du Qatar pour leur dernier match de groupe, ce qui en fait les vainqueurs de groupe les plus probables.

Par conséquent, il est probable que le vainqueur du Sénégal et de l’Equateur termine deuxième – en cas d’égalité, l’Equateur progressera comme il est sur quatre points, tandis que le Sénégal est sur trois.

Afin de s’assurer d’être en tête du groupe B, l’Angleterre doit gagner contre le Pays de Galles. S’ils font match nul et que l’Iran gagne, l’Angleterre terminera deuxième, organisant très probablement un match intrigant entre les Three Lions et les Oranje.

Cependant, si les États-Unis gagnent et que l’Angleterre perd, ils peuvent toujours dominer le groupe à la différence de buts, bien que cela dépende de faibles scores dans les deux matches – la différence de buts de l’Angleterre est actuellement de plus quatre, tandis que celle des États-Unis est de zéro.

si le Pays de Galles gagne et que le match entre l’Iran et les États-Unis est un match nul, l’Angleterre peut toujours dominer le groupe, à condition que le score reste inférieur à 3-0.

Ouf, avez-vous tout cela? Certes, c’est assez compliqué, mais à 21 heures GMT ce soir, on saura clairement qui sont les adversaires de l’Angleterre après leur match contre le Pays de Galles.