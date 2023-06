Qui pourraient-ils cibler avec les 6 premiers choix? – Section locale de Shaw

Lorsque le repêchage de la NFL commencera le 27 avril, les Bears auront quatre choix alignés parmi les 64 meilleures sélections au total. Le directeur général Ryan Poles est bien placé pour recruter des joueurs talentueux pour son alignement.

Une grande partie de la discussion porte sur le premier tour. Qui les Bears prendront-ils au 9e rang au classement général? Shaw Local Chicago Bears a battu l’écrivain Sean Hammond a publié son projet de simulation de premier tour cette semaine. Il est disponible ici.

Pour les Bears, le repêchage de cette année sera bien plus que ce qui se passe au premier tour. Alors, qui pourraient-ils cibler avec certains de leurs meilleurs choix ?

Voici un aperçu des quatre premiers tours.

Premier tour : 9e au général

Paris Johnson, OT, État de l’Ohio

La grande question sera de savoir qui est disponible ? Si le rusher de pointe de Texas Tech Tyree Wilson ou le plaqueur / garde du nord-ouest Peter Skoronski sont toujours au tableau au n ° 9, les Bears doivent leur accorder une grande attention.

Si ce n’est pas le cas, Johnson semble être le meilleur choix. Le débat entre Johnson et Skoronski se résume à savoir si les équipes pensent ou non que Skoronski est un garde ou un tacle. Johnson a la longueur pour être un tacle et le prendre ici donnerait aux Bears le démarreur dont ils ont vraiment besoin de trouver au poste de tacle.

Autres en considération: Tyree Wilson, Bord, Texas Tech; Peter Skoronski, ergothérapeute, Nord-Ouest ; Jalen Carter, DT, Géorgie.

Deuxième tour: n ° 53 au total (de Baltimore)

Isaiah Foskey, Bord, Notre-Dame

Après être passés à l’attaque avec leur premier choix, les Bears cherchent de l’aide sur le bord. Le tacle offensif et le pass rusher sont facilement leurs deux principaux besoins. Ils peuvent prendre le meilleur joueur à leur disposition à l’une ou l’autre position avec le choix n ° 9, puis s’adresser à l’autre position au deuxième tour.

Foskey a établi le record de sac de carrière de Notre Dame. Il a utilisé sa taille et sa vitesse pour intimider les joueurs de ligne offensifs à l’université. Son répertoire pourrait avoir besoin d’être affiné au niveau de la NFL, mais la capacité athlétique est là pour lui permettre de faire exactement cela.

Autres en considération: Will McDonald IV, Edge, État de l’Iowa ; Derick Hall, Edge, Auburn ; John Michael Schmitz, C, Minnesota.

Deuxième tour: n ° 61 au total (de la Caroline)

Adetomiwa Adebawore, DT, Nord-Ouest

Même après avoir signé le joueur de ligne défensif polyvalent DeMarcus Walker pendant le libre arbitre, les Bears pourraient encore utiliser plus d’aide à l’intérieur de la ligne défensive. Il y aura beaucoup de bonnes options aux deuxième et troisième tours s’ils choisissent de transmettre Jalen Carter de Géorgie au premier, ou si Carter n’est pas disponible pour eux.

Adebawore est un athlète monstre qui a séduit par ses capacités athlétiques au NFL Combine et qui a impressionné lors d’exercices individuels au Senior Bowl. Il a tous les outils pour réussir à ce poste.

Autres en considération: Zach Charbonnet, RB, UCLA ; Siaki Ika, DT, Baylor ; Sam LaPorta, TE, Iowa.

Troisième tour : 64e au total

Jayden Reed, WR, État du Michigan

Même après l’ajout de DJ Moore, les Bears ont besoin de plus de profondeur au poste de récepteur large. Reed a connu une saison de réception de 1 000 verges en 2021. Bien que ses chiffres aient chuté la saison dernière, ce fut le cas dans tous les domaines pour l’attaque de l’État du Michigan. Reed est un peu sous-dimensionné pour la NFL, mais il se rattrape avec sa vitesse.

Autres en considération: Marvin Mims, WR, Oklahoma ; Chandler Zavala, G, État de Caroline du Nord ; Rashee Rice, WR, SMU.

Quatrième tour : 103e au total

Kendre Miller, RB, TCU

Les Bears seront sur le marché pour un porteur de ballon. Avec Khalil Herbert et D’Onta Foreman dans le mix pour le travail de départ, il semble plus probable qu’ils chercheront un arrière supplémentaire le troisième jour du repêchage, plutôt que le deuxième jour.

Miller a rythmé les Horned Frogs lors de leur parcours vers le match de championnat national. Il a totalisé 1 399 verges au sol et 17 touchés. Il n’a pas peur de prendre contact lors de ses runs.

Autres en considération : Réservoir Bigsby, RB, Auburn ; Tyjae Spears, RB, Tulane ; Jakorian Bennett, CB, Maryland.

Quatrième tour: n ° 133 au total (de Philadelphie)

Jartavius ​​Martin, CB, Illinois

Le cornerback n’est pas une priorité pour les Bears, mais ils pourraient envisager de faire venir quelqu’un pour défier Kindle Vildor pour la troisième place derrière Jaylon Johnson et Kyler Gordon. Martin a été éclipsé par son coéquipier Devon Witherspoon au poste de cornerback de l’Illinois. Martin offre de la polyvalence. Il pourrait jouer la machine à sous ou même la sécurité.

Autres en considération: Kyu Blu Kelly, CB, Stanford ; Cameron Mitchell, CB, Nord-Ouest; Chase Brown, RB, Illinois.