Qui possède vraiment les principaux actifs canadiens? Les régulateurs ne sont pas sûrs mais ils veulent le savoir : fichiers internes

Les retombées financières de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont touché un problème de longue date au Canada, selon des documents internes du gouvernement : les régulateurs ne disposent pas d’informations de base sur qui possède réellement les entreprises et les actifs clés.

Alors que le Canada a intensifié les sanctions économiques contre les élites russes l’année dernière, les responsables du monde occidental ont réalisé qu’il était impossible de sévir contre les riches bénéficiaires de l’invasion si les propriétaires réels – ou réels – des entreprises sont obscurcis par des couches de sociétés écrans ou d’autres astuces comptables. .

Les défenseurs de la transparence affirment que le Canada a longtemps ignoré les enquêtes sur les investisseurs louches utilisant des sociétés de portefeuille anonymes pour acheter des actifs de valeur ; leur argent était le bienvenu, souvent sans poser de questions. Cela commence à changer, selon des dossiers internes du gouvernement obtenus via la Loi sur l’accès à l’information.

« Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour améliorer la transparence de la propriété effective des entreprises », indique le document du ministère des Finances portant la mention « protégé » à partir de 2022.

« Les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à exiger des sociétés qu’elles détiennent des renseignements exacts et à jour sur la propriété réelle. »

Un nouveau registre fédéral exigeant la divulgation de ces informations devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année, a déclaré un porte-parole du ministère des Finances à CBC News.

Cependant, on se demande dans quelle mesure il peut atteindre ses objectifs si les provinces et les territoires ne sont pas d’accord et ne partagent pas l’information à travers le pays. On ne sait pas non plus combien d’employés travailleront sur le projet pour déterminer si les entreprises fournissent des informations exactes au registre.

Dans cette photo mise à disposition par le Service d’urgence de l’État d’Ukraine, les pompiers arrosent une policlinique à la suite d’une attaque russe à Dnipro, en Ukraine, le 26 mai. Les pays occidentaux ont lancé des sanctions contre les membres de l’élite russe qui, selon eux, soutiennent la guerre . (Service d’urgence de l’État d’Ukraine/Associated Press)

« Tout le monde a fermé les yeux »

Qu’il s’agisse de manoirs appartenant à des fiducies anonymes à Vancouver ou de sociétés à numéro détenant de précieuses actions de sociétés enregistrées dans des boîtes postales de la région de Toronto, le blanchiment d’argent est estimé entre 45 et 113 milliards de dollars par an, selon les données du gouvernement. Service de renseignements criminels.

Ces types de tactiques, utilisant des sociétés écrans pour dissimuler les véritables propriétaires des investissements, blanchir les produits du crime et éviter les impôts, ont été rendues publiques dans les Panama Papers et des fuites similaires.

Mais la guerre en Ukraine a ajouté une nouvelle urgence à découvrir les propriétaires véritables des actifs canadiens, a déclaré James Cohen, directeur exécutif du groupe de surveillance Transparency International Canada.

REGARDER | Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre ceux qui soutiennent l’effort de guerre de la Russie: Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre ceux qui soutiennent l’effort de guerre de la Russie Lors de sa participation au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le premier ministre Justin Trudeau discute de nouvelles sanctions contre « les entités et les individus complices des actions militaires contre l’Ukraine, mais aussi les personnes complices des violations des droits de l’homme ».

« Tout le monde a fermé les yeux, parce que c’est de l’argent, sans se rendre compte que c’était une arme contre nous », a déclaré Cohen à CBC News. « Avant 2023, le Canada était à la traîne [on ownership transparency]. Nous étions loin derrière bon nombre de nos pairs de l’OCDE et du G7.

« Lorsque le Canada aura son registre en ligne, nous aurons sauté de l’arrière de la classe vers l’avant », a-t-il déclaré. « L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un gros coup de pouce final pour franchir la ligne d’arrivée. »

Le projet de création d’un « registre public et consultable des bénéficiaires effectifs » a été lancé dans le cadre du budget fédéral en mars, a déclaré à CBC News la porte-parole du ministère des Finances, Marie-France Faucher.

« Ce registre couvrira les sociétés régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et sera évolutif pour permettre l’accès aux données sur la propriété effective détenues par les provinces et les territoires qui acceptent de participer à un registre pancanadien.

On ne sait pas exactement à quoi ressemblera la base de données lorsqu’elle sera déployée. Cela pourrait ressembler à d’autres bases de données de divulgation publique en ligne, telles que le registre fédéral du lobbying, où un utilisateur peut saisir le nom d’une entreprise et découvrir qui la possède réellement, contrôle les droits de vote et profitera de ses activités.

« Régime patchwork » sur la transparence de la propriété

Les sociétés cotées en bourse, généralement les grandes entreprises cotées en bourse, doivent déjà fournir des informations sur leurs propriétaires réels ou effectifs, a déclaré Cohen.

Les nouvelles règles étendent ces dispositions pour déterminer qui est la personne qui contrôle en fin de compte une entreprise – 25% de propriété ou de droits de vote – aux entreprises privées sous réglementation fédérale, a-t-il ajouté.

La police bloque une manifestation contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny à Ekaterinbourg, en Russie, en 2021. (Anton Basanayev/Associated Press)

Auparavant, le suivi des liens entre les propriétaires véritables d’une entreprise au Canada et la criminalité, la corruption ou les violations des droits de l’homme incombait aux banques individuelles qui géraient leurs finances, a déclaré Cohen.

La plupart des entreprises sont enregistrées au niveau provincial, et les nouvelles règles fédérales ne s’y appliqueront pas. Mais certaines provinces renforcent leurs propres exigences en matière de propriété effective pour les entreprises; Le Québec a lancé un système de propriété effective transparence en mars et une loi similaire a été déposée en Colombie-Britannique, a déclaré Faucher.

« Le gouvernement fédéral continuera de demander aux gouvernements provinciaux et territoriaux de promouvoir une approche pancanadienne de la transparence de la propriété effective », a-t-elle ajouté.

Cohen espère que les nouveaux registres provinciaux seront élargis et pourront communiquer avec le système fédéral, afin que les informations sur les véritables propriétaires des entreprises privées puissent être glanées de manière simple.

L’absence d’une base de données unique et de règles sur la transparence qui traversent les frontières provinciales pourraient saper la nouvelle initiative, a déclaré Malcom Aboud un avocat d’entreprise du cabinet Osler à Toronto qui traque la criminalité en col blanc.

« Pour l’instant, vous avez un régime disparate avec différentes réglementations provinciales », a-t-il déclaré à CBC News. « Afin d’atteindre correctement les objectifs de la législation, une certaine adhésion serait nécessaire avec les provinces. »

Aboud a déclaré que les nouvelles règles entraîneront « une augmentation du fardeau réglementaire pour les entreprises ». Mais il a ajouté que les entreprises sont déjà censées suivre leurs bénéficiaires effectifs dans leurs dossiers internes, donc fournir ces informations aux régulateurs fédéraux ne devrait pas être trop onéreux.

Impacts en temps réel

Les inquiétudes concernant les investisseurs ayant des liens criminels, des liens avec des régimes violents ou impliqués dans la corruption investissant dans des actifs canadiens en tant que bénéficiaires effectifs ne sont pas simplement académiques, a montré un autre ensemble de documents gouvernementaux. Ils se déroulent en temps réel.

Une note d’information interne distincte portant la mention « secret » du 18 novembre 2022 au ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités décrit une situation impliquant l’oligarque russe sanctionné Oleg Deripaska.

Il est « un actionnaire minoritaire sans contrôle de la société mère autrichienne (Strabag SE) ». Cette entreprise « travaille sur de grands projets de transport en commun » en Ontario qui recevront un financement des gouvernements fédéral et ontarien, indique la note.

Les révélations sur la participation financière de Deripaska dans les infrastructures canadiennes vitales ont suscité la colère des politiciens de l’Ontario et d’ailleurs qui ne voulaient pas voir un magnat milliardaire ayant des intérêts dans l’énergie et les métaux qui fait face à des sanctions dans le monde occidental bénéficier de projets de transport financés par le gouvernement.

Les travailleurs du prolongement du métro de Scarborough à Toronto travaillent tard dans la nuit du 20 mars 2022. Le contrat de construction du métro a été remporté par Strabag, une entreprise autrichienne ayant des liens financiers avec l’homme d’affaires russe sanctionné Oleg Deripaska. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Une porte-parole de Strabag SE, Marianne Jakl, a déclaré à CBC News que les travaux de son entreprise se poursuivaient sur des projets de métro à Toronto, et que l’entreprise « s’assure que les sanctions en place par divers pays, dont le Canada, sont pleinement mises en œuvre ».

Strabag « prend également toutes les mesures juridiques possibles pour se distancer » de la société d’investissement Rasperia, qui appartient en partie à Deripaska et détient des parts dans la société de construction autrichienne, a-t-elle déclaré.

« Par exemple, aucun paiement de dividende n’est effectué, le membre du conseil d’administration nommé par Rasperia a été démis de ses fonctions et une proposition de mesures de capital a été déposée pour réduire les actions de Rasperia. »

Angle mort immobilier

Bien que les nouvelles règles sur la propriété réelle aient été accueillies par les militants de la transparence comme un pas dans la bonne direction, elles ne s’étendent pas aux investissements immobiliers, a déclaré un responsable gouvernemental en arrière-plan.

Les analystes disent que l’immobilier canadien, y compris les condos ou les maisons haut de gamme, est depuis longtemps un investissement populaire pour les personnages louches.

Le capitaine de bateau Emosi Dawai regarde le superyacht Amadea où il est amarré au Queens Wharf à Lautoka, Fidji, le 13 avril 2022. Le superyacht qui, selon les autorités américaines, appartient à un oligarque russe précédemment sanctionné pour blanchiment d’argent présumé a été saisi par application de la loi aux Fidji. (Leon Lord/Fiji Sun via l’Associated Press)

« Le gouvernement a l’intention de travailler avec des partenaires provinciaux et territoriaux pour faire progresser une approche nationale d’un registre des propriétaires réels de biens immobiliers », a déclaré le représentant du gouvernement.

En plus d’agir comme un moyen pratique de blanchiment d’argent pour les oligarques, les politiciens corrompus ou les gangsters, « l’argent sale est la cerise sur le gâteau remplie de cyanure » de la crise des prix des logements au Canada, a déclaré Cohen, appelant à une action plus rapide sur la transparence de la propriété des biens immobiliers.