Qui peut voyager à Phuket ? Des touristes vaccinés qui respectent les règles

À partir du 1er juillet, les touristes peuvent visiter Phuket sans mise en quarantaine pour la première fois depuis mars 2020. Dans le cadre du programme pilote « bac à sable » très discuté de la Thaïlande, sa plus grande île a rouvert ses portes aux voyageurs vaccinés qui sont prêts à respecter une longue liste de règles conçues pour redémarrer le tourisme en toute sécurité au milieu de la pandémie. Le plan repose sur une campagne de vaccination concertée pour immuniser 70% de la population de Phuket, un objectif que les autorités locales ont déclaré avoir atteint plus tôt ce mois-ci avec 74% des résidents ayant été vaccinés. Les médias locaux ont remis en cause ce chiffre, qui contraste fortement avec le taux de vaccination national d’environ 4% en Thaïlande. Mais les cas confirmés de Covid ont considérablement diminué à Phuket. L’île a enregistré des cas quotidiens à un chiffre cette semaine, tandis que la Thaïlande dans son ensemble a signalé son troisième total quotidien de cas – 5 406 infections – le 27 juin. Le plan « bac à sable » fait de Phuket un terrain d’essai pour des protocoles qui, s’ils réussissent, seront probablement introduits dans d’autres régions de la Thaïlande – et potentiellement d’autres destinations en Asie du Sud-Est – cette année.

Un test de l’appétit des touristes pour les règles

Mais Phuket, comme la plupart des pays d’Asie du Sud-Est, ne facilite pas l’entrée des touristes. Selon la Tourism Authority of Thailand (TAT), pour éviter la mise en quarantaine à Phuket, les visiteurs doivent montrer: Un certificat de vaccination avec un vaccin approuvé par l’Organisation mondiale de la santé, ou les autorités sanitaires thaïlandaises, administrées au moins 14 jours avant l’arrivée ; les enfants accompagnants sont autorisés

Un test RT-PCR négatif (fait dans les 72 heures avant le départ)

Une police d’assurance médicale d’au moins 100 000 $ qui couvre le séjour

Une approbation appelée Certificat d’entrée entrer

Preuve de paiement pour un séjour de 14 nuits et tests Covid nécessaires, ou s’il reste moins de deux semaines, les voyageurs doivent également présenter des vols de départ confirmés au départ de la Thaïlande

Preuve que les voyageurs ont passé les 21 jours précédents dans un pays à faible ou moyen risque indiqué sur une liste qui est principalement en thaï sur le site Web du Département thaïlandais de contrôle des maladies

Une sélection de pays et territoires sur la liste de la Thaïlande Australie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Croatie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Norvège, Russie, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Suède, Taïwan, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis Source : TAT ; mis à jour le 29 juin ; liste pas complète

A leur arrivée, les voyageurs doivent se soumettre à un examen de santé et télécharger une application de suivi appelée ThailandPlus. Ils doivent également passer et payer un test Covid-19 et attendre les résultats à leur hôtel. Des tests supplémentaires sont requis le jour 6 ou 7 du voyage et pour ceux qui restent plus longtemps, à nouveau le jour 12 ou 13. Ceux dont le test est négatif peuvent voyager librement autour de Phuket, et après 14 jours, dans d’autres parties de la Thaïlande, à condition qu’ils pratiquent la distanciation sociale, se soumettent à des contrôles de température et portent des masques, selon le site Web de l’autorité du tourisme. Les masques sont obligatoires dans les lieux publics, comme la plage, et dans les voitures.

Les autorités recommandent, mais n’exigent pas, que les touristes utilisent les restaurants et les taxis « SHA+ » à Phuket. Pakin Songmor | instant | Getty Images

Les touristes doivent payer à l’avance et rester dans hôtels ou familles d’accueil certifiés « SHA+ » ce qui signifie qu’ils ont respecté les mesures de l’Administration de la sécurité et de la santé et ont vacciné plus de 70 % des employés. Toute personne testée positive « sera référée à des établissements de santé spécifiés pour un traitement médical à ses frais », selon le site Web de TAT.

Dans des temps plus heureux, plus de visiteurs que Rome

Avec près de 11 millions d’arrivées, Phuket était la 15e ville la plus visitée au monde en 2019, selon un rapport du cabinet de conseil Euromonitor International intitulé « Top 100 City Destinations ». Prise en sandwich entre Mumbai (n° 14) et Rome (n° 16), l’île et ses 420 000 habitants estimés sont au-dessus de leur poids sur la liste, qui compte les voyageurs internationaux, mais pas les visiteurs nationaux, les excursionnistes et les croisiéristes.

Toute l’industrie du voyage attendra la réouverture de Phuket. Jade Chandhakant Directeur régional de Trip.com

Malgré la popularité de l’île, la réouverture de Phuket est devrait être mis en sourdine. Les épidémies de Covid en Thaïlande au printemps, combinées à des délais sinueux, à des changements de règles et à une approbation gouvernementale à un stade avancé pour le programme « bac à sable » la semaine dernière, ont peut-être dissuadé les touristes estivaux qui, à ce jour, ont probablement fait d’autres plans. Parmi les pays où les voyages estivaux sont de retour, il existe une préférence pour les voyages intérieurs et une aversion persistante pour l’avion, en particulier sur les types de vols long-courriers nécessaires pour atteindre la Thaïlande depuis les États-Unis ou l’Europe. Les voisins de la Thaïlande ne feront probablement pas non plus leurs valises. Le tourisme n’a redémarré pour de bon nulle part en Asie du Sud-Est, où des quarantaines strictes et des campagnes de vaccination lentes ont pratiquement mis fin aux perspectives du tourisme estival.

Les touristes non vaccinés peuvent visiter Phuket, bien qu’ils doivent se mettre en quarantaine pendant 14 nuits dans des hôtels désignés. Pone Plume | instant | Getty Images

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la Thaïlande, puisque près de 72% de ses visiteurs d’une nuit en 2019 étaient originaires d’Asie, selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Près d’un quart de tous les touristes en Thaïlande viennent de Chine, ce qui ne permet pas encore aux résidents de voyager librement pour le tourisme de loisirs. Quelque 1 500 personnes sont attendues à Phuket, selon le Bangkok Post, ce qui serait loin de la moyenne quotidienne de 25 000 touristes qu’il recevait avant la pandémie. Mais c’est un début, et les autorités thaïlandaises espèrent reproduire bientôt dans d’autres endroits.

Qu’est-ce qui s’ouvre ensuite ?

Avec ses plages sucrées et sa vie nocturne trépidante, Phuket n’est pas le seul « bac à sable » que la Thaïlande a en préparation. Les îles de Koh Samui, Koh Pha Ngan et Koh Tao ont été autorisées à rouvrir aux voyageurs vaccinés le 15 juillet dans le cadre d’un programme similaire. L’enclave culturelle de Chiang Mai, une ville du nord du pays, pourrait bientôt suivre. Si le programme de bac à sable de la Thaïlande s’avère fructueux, d’autres pays pourraient mettre en œuvre des mesures similaires, a déclaré Jade Chandhakant, directrice régionale du site de réservation Trip.com pour la Thaïlande et le Vietnam.

Selon l’Autorité du tourisme de Thaïlande, des vols directs vers Phuket sont opérés par British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines et Thai Airways. Pakin Songmor | instant | Getty Images