Qui peut voter aux élections américaines et quelles mesures devez-vous prendre pour ce faire ?

Vous souhaitez donc voter le jour du scrutin ? Ou peut-être voter par correspondance ? Cela aide de connaître les règles.

Le gouvernement fédéral fixe certaines normes de base : les citoyens américains âgés de 18 ans ou plus peuvent voter. Mais chaque État peut adopter des exigences et des restrictions supplémentaires en matière de vote. Par exemple, de nombreux États disqualifient les électeurs qui purgent une peine de prison pour des délits criminels.

De nombreux États exigent également que les gens s’inscrivent pour voter avant le jour du scrutin, afin que les agents électoraux puissent cocher les noms sur une liste lorsque les gens se présentent pour voter. La majorité des États demandent également aux électeurs de présenter une certaine forme d’identification, il peut donc être important d’avoir une pièce d’identité sur soi.

Voici un aperçu de certaines des règles et exigences les plus courantes lorsqu’il s’agit de voter.

Le 26e amendement La Constitution fixe l’âge de voter à 18 ans. Vous devez avoir au moins cet âge le jour du scrutin, qui est cette année le 5 novembre.

Les États peuvent autoriser les gens à s’inscrire sur les listes électorales à l’âge de 17 ans, ou dans certains cas de 16 ans, à condition qu’ils atteignent 18 ans le jour du scrutin.

UN Loi américaine de 1996 il est illégal pour les non-citoyens de voter aux élections présidentielles ou aux membres du Congrès. Les contrevenants peuvent être condamnés à une amende et à une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an. Ils peuvent également être expulsés. Lorsque les gens s’inscrivent sur les listes électorales, ils confirment, sous peine de parjure, qu’ils sont citoyens américains.

Aucune constitution d’État n’autorise explicitement les non-citoyens à voter. De nombreux États ont des lois qui interdisent aux non-citoyens de voter pour des fonctions publiques telles que celles de gouverneur ou de procureur général. Des mesures électorales ont été prises dans plusieurs États en novembre pour demander aux électeurs s’ils doivent explicitement ajouter une telle interdiction à la constitution de l’État.

Certaines municipalités de Californie, du Maryland et du Vermont, ainsi que du District de Columbia, autorisent le vote des non-citoyens à certaines élections locales, comme celles des conseils scolaires et des conseils municipaux. En Arizona, les électeurs doivent prouver leur citoyenneté participer à des courses locales et nationales.

Le Dakota du Nord est le seul État qui n’exige pas que les gens s’inscrivent sur les listes électorales avant de voter. Ailleurs, les gens doivent enregistrer leurs noms et adresses auprès des responsables électoraux. Cela peut être fait en personne dans les bureaux électoraux nationaux ou locaux ou dans les bureaux nationaux des véhicules automobiles. De nombreux États autorisent également que les inscriptions des électeurs soient envoyées par courrier ou soumises en ligne.

Une vingtaine d’États autorisent les citoyens à s’inscrire le jour du scrutin, puis à voter immédiatement.

Les autres États exigent une sorte d’enregistrement préalable, avec délais allant de trois à 30 jours avant une élection. La plupart des États dont les délais d’inscription des électeurs sont fixés plus de deux semaines avant les élections sont situés dans le Sud.

Environ les trois quarts des États demandent aux électeurs de s’identifier lors des élections. Vingt et un États exigent une pièce d’identité avec photo, comme un permis de conduire ou une carte émise par le gouvernement, selon la Conférence nationale des législatures des États. Quinze États supplémentaires acceptent les pièces d’identité sans photo, telles qu’une facture de services publics ou un relevé bancaire indiquant le nom et l’adresse d’une personne.

Si les électeurs n’ont pas de pièce d’identité, ils pourront quand même voter. Dans certains États, les électeurs peuvent signer une déclaration sous serment d’identité. Dans d’autres États, ils peuvent voter provisoirement et sont comptés si les agents électoraux vérifient ultérieurement leur signature ou s’ils reviennent plus tard avec une pièce d’identité.

États qui n’exigent pas de preuve d’identité utiliser d’autres moyens pour vérifier les électeurs, comme les signatures ou demander les adresses personnelles.

Personnes voter par correspondance ou par courrier pourraient être confrontés à des exigences supplémentaires, comme demander à un témoin de signer son enveloppe de vote par correspondance.

La loi fédérale interdit aux États d’imposer une condition de résidence plus de 30 jours avant une élection. Mais c’est aux électeurs de désigner l’adresse où ils résident.

Les étudiants qui vivent dans un État mais qui fréquentent une université ailleurs ont généralement le choix de voter à leur domicile ou à l’adresse de leur université. Mais ils doivent toujours respecter les exigences d’identification de l’État. Certains États n’acceptent pas les cartes d’étudiant comme pièce d’identité.

Dans toutes les juridictions, à l’exception du Maine, du Vermont et de la capitale nationale, les personnes reconnues coupables de crimes perdent le droit de vote pendant leur incarcération.

Dans la moitié des États, restrictions de vote pour délit prolonger après l’incarcération, y compris souvent leur période de probation ou de libération conditionnelle, selon la Conférence nationale des législatures des États. Dans certains États, les criminels condamnés perdent indéfiniment leur droit de vote pour certains crimes.

