Qui peut raconter l’histoire d’un site historique des droits civiques ?

Une bibliothèque où Rosa Parks, John Lewis et d’autres leaders des droits civiques ont forgé des stratégies qui changeraient le monde est embourbée dans une controverse sur qui peut raconter son histoire.

D’un côté, des défenseurs de l’environnement qui veulent transformer la bibliothèque de la Highlander Folk School en un site historique. D’autre part, les organisateurs politiques affirment que Highlander n’a jamais cessé de rechercher la justice sociale et devrait récupérer le bâtiment en tant que partie volée de son héritage.

Enragés par le mélange racial à la Highlander Folk School dans les années 1950, les responsables du Tennessee ont confisqué la propriété et l’ont vendue aux enchères en morceaux dans une vaine tentative d’étouffer le mouvement des droits civiques. La bibliothèque est l’un des rares bâtiments restants du campus.

Mais Highlander, en tant qu’institution, n’a jamais vraiment fermé ses portes – il a juste changé de lieu. Il vit aujourd’hui sous le nom de Highlander Research and Education Center, dont les dirigeants s’opposent à l’inscription de la bibliothèque au registre national des lieux historiques, affirmant qu’ils ont été exclus du processus.

David Currey, membre du conseil d’administration du Tennessee Preservation Trust, a géré la restauration de la bibliothèque depuis que la fiducie a acheté le site en 2014, le sauvant ainsi du réaménagement. Il a déclaré que son objectif a toujours été de préserver le site afin que les visiteurs puissent en savoir plus sur les événements marquants qui s’y sont déroulés dans la première moitié du 20e siècle. Il y aurait peu de livres ou de films si les histoires ne pouvaient être racontées que par les personnes directement impliquées, a-t-il dit, et “personne ne possède le passé”.

“C’est un mythe qu’ils sont les mieux placés pour raconter notre histoire”, a déclaré Ash-Lee Woodard Henderson, le premier codirecteur noir de Highlander. “Les gens qui ont fait cette histoire sont toujours en vie.”

Une lettre envoyée par Highlander au registre historique indique que le Trust n’est pas apte à servir d’intendant, attisant les tensions raciales sur un lieu qui a promu une lutte commune pour l’harmonie interraciale.

«L’approbation de la nomination de la Highlander Folk School Library dans sa forme actuelle permettra à une institution d’élite dirigée par des Blancs de coopter et de contrôler le récit historique d’un site le plus important pour son travail avec les communautés noires, multiraciales, pauvres et ouvrières, », indique la lettre, qui accuse également les membres de confiance d’avoir glorifié la Confédération.

Currey, qui est blanc, aborde la question de manière très différente. Il dit que la fiducie est intervenue pour préserver la propriété alors que personne d’autre ne le ferait, et prévoit de célébrer les réalisations passées de Highlander.

“Notre cause depuis le début a été un effort honorable pour reconnaître et rendre hommage à l’histoire et à l’héritage des mouvements de justice sociale du début du XXe siècle dans le Tennessee, y compris les luttes ouvrières et les droits civiques, et ses dirigeants”, a écrit Currey dans un e-mail à l’AP.

Fondée dans les années 1930 en tant que centre d’organisation syndicale, l’école de Monteagle, Tennessee, comptait la première dame Eleanor Roosevelt parmi ses premiers partisans. La musique de protestation faisait partie intégrante de son travail, avec Woody Guthrie menant des chansons pour inspirer les futures manifestations, et Pete Seeger transformant «We Shall Overcome» en un hymne chanté par des militants depuis.

Le co-fondateur et dirigeant de longue date de Highlander, Myles Horton, un homme blanc, a créé un espace presque unique dans le Jim Crow South, où les militants blancs et noirs pouvaient construire et renforcer des alliances.

Parks a assisté à un atelier Highlander quelques mois avant de refuser de se déplacer à l’arrière d’un bus urbain séparé à Montgomery, en Alabama. “C’était l’une des rares fois de ma vie jusqu’à ce moment-là où je n’ai pas ressenti l’hostilité des Blancs”, écrit-elle dans son autobiographie.

Lewis a vécu une expérience similaire, bien avant de devenir une icône des droits civiques et un membre du Congrès. Highlander “était la première fois de ma vie que je voyais des Noirs et des Blancs non seulement s’asseoir ensemble à de longues tables pour des repas partagés, mais aussi nettoyer ensemble après, faire la vaisselle ensemble, se rassembler tard dans la nuit dans une discussion approfondie », écrit-il dans un mémoire.

Le succès de l’école en a fait une cible – étiquetée communiste, enquêtée par le FBI et perquisitionnée par l’État du Tennessee, qui a finalement révoqué sa charte. Les bâtiments d’origine ont été détruits. La bibliothèque a été transformée en maison unifamiliale.

Mais Highlander n’a pas disparu – il s’est juste déplacé de trois heures au nord-est vers New Market, Tennessee, près de Knoxville.

“La propriété nous a été volée parce qu’elle rassemblait des Noirs et des Blancs pour préserver la démocratie”, a déclaré Henderson. “La terre devrait être rapatriée, de nouveau à la Highlander Folk School, qui est maintenant le Highlander Research and Education Center.”

La fiducie a passé sept ans à restaurer la bibliothèque dans sa forme originale. Les donateurs locaux du comté de Grundy ont contribué à la majeure partie du financement, mais Currey a déclaré qu’il avait également dépensé des milliers de dollars. Sa vision est de créer une organisation à but non lucratif, distincte de la fiducie, qui posséderait et exploiterait la bibliothèque en tant que site historique et ressource communautaire, et Highlander pourrait exécuter un programme expliquant son travail en cours en matière de justice et d’éducation.

Henderson a déclaré qu’elle était reconnaissante que la confiance soit intervenue lorsque le centre n’en avait pas les moyens, mais elle ne considère pas l’ancienne école folklorique comme séparée de Highlander maintenant, qui célèbre 90 ans d’organisation avec un retour aux sources plus tard ce mois-ci. Elle a déclaré que le centre avait récemment proposé d’acheter la bibliothèque à la fiducie, mais n’avait obtenu aucune réponse définitive.

« S’il doit y avoir un transfert, pourquoi ne serait-ce pas vers Highlander ? » a demandé la co-directrice Allyn Maxfield-Steele. Si Highlander contrôlait le bâtiment, il élaborerait un plan pour son utilisation avec “les gens sur le terrain dans le comté de Grundy”, a-t-il déclaré.

Currey espère toujours que la fiducie et le centre pourront travailler ensemble pour promouvoir l’héritage d’un bâtiment que les deux organisations considèrent comme extrêmement important.

L’inscription au registre national ouvrirait de nouvelles sources de financement dans un État qui n’offre pas d’incitations fiscales pour la préservation historique, a déclaré Currey. Il craint que la controverse sur Highlander rende les défenseurs de l’environnement moins susceptibles d’entreprendre un projet similaire à l’avenir.

“Il est déjà si difficile dans le Tennessee de sauver certaines de nos ressources historiques”, a déclaré Currey. “C’est peut-être l’un des sites de droits civiques les plus en vue – comme John Lewis me l’a dit – dans le pays.”

Travis Loller, Associated Press