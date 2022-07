Qui peut jouer le roi ? Questions de représentation Débats sur le moulage du combustible.

La nouvelle mise en scène à Stratford, en Ontario, mettant en vedette M. Feore, mentionnait un « consultant en matière de handicap » dans son générique. Sa représentation a été inspirée par la découverte des os de Richard il y a près de dix ans – le squelette suggérait une forme de scoliose – et reposait sur l’idée que son physique “était moins handicap médical que social et culturel », a déclaré la porte-parole de la société, Ann Swerdfager, dans un e-mail. La critique Karen Fricker a écrit dans le Toronto Star : « Autant j’ai admiré la performance de Feore, autant cela m’a amenée à me demander s’il s’agirait du dernier acteur valide à faire tourner une vedette en tant que personnage handicapé sur la scène de Stratford, étant donné conversations qui se déroulent actuellement autour de la performance des sourds et des handicapés.

Et à New York, Mme Gurira, qui est apparue dans “Black Panther” et la série télévisée “The Walking Dead”, a tenté d’explorer les raisons sous-jacentes du comportement de Richard. “Il y a une raison psychologique à ce qu’il devient”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Il regarde les règles devant lui, et il se sent le plus capable, mais les règles l’empêchent de manifester sa pleine capacité.”

Le directeur de la production, Robert O’Hara, a déclaré qu’ils avaient fait de la différence de Richard la clé de l’interprétation. “L’altérité de Richard devient une raison entière de son comportement”, a-t-il déclaré dans une interview. “Il a l’impression qu’il doit maintenant jouer un rôle que les gens ont projeté sur lui.”