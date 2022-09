Qui peut décrocher, qui a du travail et quels sont les enjeux de la semaine 30

La saison MLS 2022 est dans la dernière ligne droite. Alors que certaines équipes se rapprochent d’une place convoitée en séries éliminatoires, d’autres sont à l’extérieur et espèrent une solide finition pour atteindre les séries éliminatoires.

Voici un aperçu de ce qui est un enjeu du point de vue des séries éliminatoires dans les matchs de ce week-end.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Vendredi 9 septembre



CF Montréal contre Columbus Crew

Pour Montréal, c’est assez simple. Gagnez et vous êtes de la partie. L’entraîneur-chef Wilfried Nancy a fait un travail magistral cette saison au Québec et une victoire sur Columbus, sixième, scellerait l’affaire et garderait intacts leurs minces espoirs du Bouclier des supporters. Pendant ce temps, Columbus aimerait une victoire pour éventuellement empêcher la Nouvelle-Angleterre et Cincinnati de les faire sauter dans le tableau et de les laisser hors de la zone des séries éliminatoires à la huitième place.

Samedi 10 septembre



Charlotte FC contre New York City FC

Malgré un match nul 1-1 à Cincinnati mercredi qui les a maintenus sans victoire en quatre matchs consécutifs, les champions en titre NYCFC sont toujours en mesure d’accueillir un match éliminatoire de premier tour. Cependant, le temps presse sur Charlotte, 12e, pour accumuler sept points et entrer dans la zone des séries éliminatoires.



Nashville SC contre LA Galaxy

Seuls quatre points séparent le troisième du septième à l’ouest et Nashville est en plein milieu en quatrième position avec 45 points. Ils sont assurés de terminer le week-end dans la zone des séries éliminatoires, mais ils préfèrent gagner pour rester parmi les quatre premiers. Les Galaxy sont les poursuivants les plus proches à l’ouest pour la place en séries éliminatoires, avec 39 points à la huitième place. Gagnez, et ils pourraient être de retour en séries éliminatoires.



Red Bulls de New York contre New England Revolution

Les Red Bulls sont en plein milieu de cette deuxième à la quatrième place qui les place sur la bonne voie pour accueillir le premier tour. La situation est bien plus périlleuse pour les Revs, qui sont à la huitième place de l’Est et donc à l’extérieur. NYRB pourrait se permettre une perte ici; La Nouvelle-Angleterre ne peut pas.



Atlanta United contre Toronto FC

Bien que la défaite n’élimine officiellement aucune des équipes des séries éliminatoires, ce serait l’avant-dernier clou dans le cercueil. C’est probablement le dernier appel pour la 10e place du TFC (34) et la 11e place d’Atlanta (33), ce dernier suspendant Josef Martinez pour le match en raison d’une “conduite préjudiciable à l’équipe”.



FC Cincinnati contre les tremblements de terre de San Jose

Cincinnati occupe la 7e et dernière place à l’Est après le match nul 1-1 de mercredi contre le NYCFC, donc trois points sont primordiaux pour les hôtes. Pendant ce temps, les Quakes diraient adios aux séries éliminatoires avec une défaite.



Union de Philadelphie contre Orlando City SC

La course pour le Supporters Shield est lancée, avec l’Union déjà liée aux séries éliminatoires au coude à coude avec LAFC pour ce trophée. Quant à Orlando City, ils seront sur un nuage après avoir remporté l’US Open Cup mercredi, mais actuellement cinquième avec 42 points à l’Est et quatre points devant la huitième place, les marges sont minces.



Chicago Fire FC contre Inter Miami CF

L’Inter Miami se cache à la neuvième place avec 36 points, à seulement deux derrière Cincinnati et la Nouvelle-Angleterre. Le hoquet des deux pourrait permettre aux garçons de Phil Neville de se catapulter dans une place en séries éliminatoires avec une victoire. Chicago est à sept points de la zone des séries éliminatoires, il doit donc fondamentalement être une finition parfaite du Fire s’ils veulent revenir pour briser leur sécheresse en séries éliminatoires (2017).



Seattle Sounders FC contre Austin FC

L’Austin FC espère que la troisième fois sera un charme après ne pas s’être assuré une première place en séries éliminatoires lors de ses deux matchs précédents, les deux se terminant par des défaites. Toujours deuxième dans l’Ouest avec 51 points et un coussin de cinq points sur le FC Dallas, troisième, Austin peut être lié aux séries éliminatoires avec une victoire contre une équipe de Seattle à six points de la septième place. La séquence de Seattle de qualification pour les séries éliminatoires chaque année ne tient qu’à un fil.



FC Dallas contre LAFC

LAFC a déjà décroché une place en séries éliminatoires et est sur la bonne voie pour une première place dans l’Ouest, mais le FC Dallas a encore du travail à faire pour s’assurer qu’il accueille le premier tour. Deux points seulement les séparent de devoir prendre la route lors du premier tour.



Houston Dynamo FC contre Sporting Kansas City

Le tube “Stayin’ Alive” des Bee Gees pourrait bien sonner le vestiaire du vainqueur dans celui-ci. Le Sporting KC est assuré de rester dans la chasse aux séries éliminatoires s’il peut gagner à Space City, tandis que le dernier Dynamo, qui a limogé l’entraîneur Paulo Nagamura lundi, a besoin d’une victoire et que Portland ou le Real Salt Lake perdent des points pour rester mathématiquement en vie. .



Colorado Rapids contre Vancouver Whitecaps

Ces deux équipes ont des records presque identiques et occupent les 10e et 11e rangs dans l’Ouest, avec Vancouver légèrement devant avec 34 points contre 33 pour le Colorado. Une défaite ici signifie essentiellement l’élimination, tandis qu’une victoire maintient les minces espoirs en séries éliminatoires.



Real Salt Lake contre DC United

Le Real Salt Lake est sixième avec 42 points, mais pas loin au-dessus de son épaule, le Galaxy est huitième avec 39. Cependant, une victoire pourrait les voir passer en quatrième position et en position d’accueil au premier tour. DC est le dernier dans l’Est avec 26 points et une défaite plus la Nouvelle-Angleterre obtenant un résultat signifie qu’il n’y aura pas de séries éliminatoires en 2022 pour les garçons de la capitale.



Portland Timbers contre Minnesota United

Le Minnesota se retrouve également en plein milieu de ce blocage de l’Ouest à la cinquième place avec 44 points, avec un match éliminatoire à domicile pour manquer les séries éliminatoires toutes les deux possibilités. Portland s’accroche à la dernière place des séries éliminatoires dans l’Ouest (42 points) et un match nul les y maintiendrait au moins une semaine de plus.