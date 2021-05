Qui peut aider Starmer à reconquérir les votes travaillistes dans le nord?

T

Pour adapter une phrase, il semblerait que certains dans le Parti travailliste pensent que la difficulté de Keir Starmer est l’opportunité de la gauche. Bien qu’une résurrection corbynite soit peu probable, une mauvaise élection à Hartlepool et à travers le pays – par ce que vous pourriez appeler Starmerite Labour – contient sa propre doublure rouge argentée.

Les rapports indiquent que la gauche – représentée au parlement par des personnalités comme Jon Trickett, Ian Lavery et Richard Burgon dans le groupe de campagne – donne à Starmer une autre année pour progresser ou faire place à quelqu’un d’autre. Burgon a déjà exhorté le chef à inclure une «grande» figure de la gauche dans le cabinet fantôme (qui pourrait-il dire?), Et il y a eu diverses menaces codées sur la façon dont Starmer dirigeait les choses.

Les principales préoccupations comprennent l’annulation d’un engagement de l’ère Corbyn à augmenter l’impôt sur les sociétés (avec Covid comme raison / couverture); un soupçon que la «critique constructive» de Starmer et Jonathan Ashworth sur Covid laisse le parti travailliste paraître faible et inutile; frustration lors des conflits internes au parti; et le ressentiment quant à la manière dont la campagne pour éradiquer l’antisémitisme a été gérée, c’est-à-dire avec sincérité et engagement. Après tout, l’incapacité de Jeremy Corbyn à accueillir inconditionnellement le rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur le problème d’antisémitisme du travail a conduit l’ancien dirigeant à siéger désormais en tant que député indépendant. Rebecca Long-Bailey, autrefois future dirigeante, a également quitté le banc avant après une dispute avec le leader autour de l’antisémitisme.