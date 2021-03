Il est juste de dire que Dancing On Ice 2021 a été riche en événements, avec plus de blessures et d’abandons que jamais auparavant.

Malgré le drame dans les coulisses, le spectacle s’est poursuivi et maintenant les trois finalistes se préparent pour leur dernière performance Dancing On Ice CE SOIR, dimanche 14 mars.

Qui participe à la finale Dancing On Ice 2021?

Faye Brookes

Faye Brookes a été un favori incontestable pour gagner tout au long de la série.

Faye a continué à impressionner les juges semaine après semaine malgré le changement de partenaire à mi-parcours, de Hamish Gaman à Matt Evers.

Avant de rejoindre Dancing On Ice, l’actrice était surtout connue pour son rôle de Kate Connor dans Corrie, mais a quitté le feuilleton en 2019.

Colin Jackson

Colin Jackson CBE est un ancien médaillé d’argent olympique et expert de la télévision.

Il a représenté la Grande-Bretagne et le Pays de Galles en tant qu’athlète de sprint et d’obstacles, pour lequel il a remporté des médailles, dont une médaille d’argent olympique et deux médailles d’or aux Championnats du monde.

Colin devra tout mettre en œuvre en finale, car il s’est retrouvé dans le patinage contre Lady Leshurr en demi-finale de l’émission.

Sonny Jay

Sonny Jay est surtout connu pour avoir réveillé Londres tous les matins lors du Capital Radio Breakfast Show.

Il était l’opprimé de la série, mais a continué à impressionner les juges et ne s’est pas retrouvé dans les deux derniers.

En demi-finale, Sonny a fait pleurer les téléspectateurs lorsqu’il a rendu hommage à son défunt ami Joe Lyons.

Qui a quitté la série?

Cette année, Dancing On Ice a été un choc, avec des célébrités chutant à gauche, à droite et au centre en raison de blessures et de tests de coronavirus positifs.

Voici qui a quitté et voté pour la série jusqu’à présent:

Quand est la finale de Dancing On Ice à la télé et comment la regarder?

Vous pouvez assister à la finale Dancing On Ice CE DIMANCHE (14 mars 2021).

Il démarre à 18 heures sur ITV.

Tous les épisodes apparaîtront sur le Hub ITV après leur diffusion.