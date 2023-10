Qui parle et ne parle pas aux funérailles de Feinstein

Du président Joe Biden à Hillary Clinton, des démocrates de premier plan à travers le pays ont parlé ces derniers jours de Feinstein et de leurs relations étroites avec elle.

Des personnalités politiques nationales, étatiques et locales lui rendront hommage une dernière fois avant qu’elle ne soit enterrée à San Francisco – la ville où sa carrière politique a commencé il y a cinquante ans.

Biden n’est pas présent et préenregistrera ses remarques. La vice-présidente Kamala Harris parle, même si elle avait un relation tiède avec Feinstein. Le gouverneur Gavin Newsom sera présent mais ne s’adressera pas aux personnes en deuil malgré son amitié étroite.

Autre participant notable : le sénateur. Majordome de Laphonzaqui a été nommé par Newsom pour servir une grande partie du reste du mandat de Feinstein.

Ce qu’il faut savoir sur les intervenants et leurs relations avec Feinstein :

Président Joe Biden : Biden et Feinstein ont servi ensemble au Sénat américain pendant 17 ans et ont travaillé en étroite collaboration sous l’administration Obama, alors qu’il était vice-président. Il est tellement connu pour ses éloges émouvants qu’il a mérité le titre d’éloge funèbre en chef. Cela rend la décision du président de ne pas assister à ses funérailles – et d’envoyer à la place des remarques enregistrées – d’autant plus inhabituelle. C’est particulièrement étrange étant donné que Biden s’est rendu en Californie la semaine dernière pour collecter des fonds pour sa campagne de réélection. Il s’est également rendu au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elizabeth II l’année dernière – mais ne fera pas un voyage similaire pour la royauté politique californienne.

Vice-présidente Kamala Harris : C’est peut-être l’orateur le plus inattendu de la liste. Bien que Feinstein et Harris soient tous deux issus des cercles politiques de San Francisco et aient servi ensemble au Sénat, ils n’étaient pas de proches alliés. Feinstein a eu une réaction tiède lorsque Harris est devenue candidate à la présidentielle au début de sa carrière au Sénat. « Elle vient juste d’arriver », Feinstein a déclaré aux journalistes en 2017. Il y a eu également un incident tristement célèbre en 2004, lorsque Feinstein a réprimandé Harris, alors procureur de district, lors des funérailles d’un policier pour ne pas avoir demandé la peine de mort pour son assassin.

Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer: Schumer et Feinstein ont servi ensemble au Sénat pendant 24 ans, et il l’a saluée comme une « héroïne » après sa mort. Lors d’un discours au Sénat la semaine dernière, Schumer a parlé de l’intégrité de Feinstein et de son travail acharné pour faire adopter des lois majeures, notamment l’interdiction des armes d’assaut dans les années 1990. Les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration sur le projet de loi lorsque Schumer était membre de la Chambre.

Ancien Président Nancy Pelosi: Pelosi et Feinstein ont été pendant des décennies les piliers de l’influence démesurée de San Francisco sur la politique nationale. Ils partageaient une profonde amitié. Il n’y a peut-être aucune autre contemporaine qui ait tracé un chemin aussi similaire à celui de Feinstein en termes de femme pionnière dans la politique californienne. Ces derniers mois, Pelosi figurait parmi les plus ardents défenseurs de Feinstein, alors que les critiques appelaient la sénatrice à démissionner en raison d’inquiétudes concernant ses problèmes cognitifs et sa santé déclinante. La semaine dernière, Pelosi a rendu un hommage en larmes à Feinstein à la Chambre, entouré de la délégation démocrate de l’État.

Maire de Londres Race : Dans un sens, Breed est un ajout étrange à la liste des intervenants, car elle et Feinstein ne semblent pas entretenir de relations étroites. Elle parle alors que bon nombre des alliés les plus proches de Feinstein – Newsom, Clinton et l’ancien gouverneur Jerry Brown en particulier – ne le font pas. Mais Feinstein et Breed partagent une ligne commune en tant que maires de San Francisco. Feinstein est devenu maire en 1978 après les assassinats du maire George Moscone et du superviseur Harvey Milk. Breed, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville la semaine dernière, a félicité Feinstein pour avoir mené la ville à travers un chapitre aussi sombre. « Elle est intervenue, elle a dirigé avec courage », a déclaré Breed.

Vous aimez ce contenu ? Pensez à vous inscrire à la newsletter California Playbook de POLITICO.