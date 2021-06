Qui ont réservé les 16 derniers scénarios de qualification pour les créneaux horaires et les KO pour chaque groupe

Cinq équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale sans même jouer alors que le Danemark a battu la Russie 4-1 lors de son dernier affrontement dans le groupe B.

La France, l’Angleterre, la République tchèque, la Suède et la Suisse sont toutes assurées d’avancer car elles ont quatre points et ne finiront pas moins bien que troisièmes de leurs groupes.

Les résultats des derniers matchs des Groupes B et C ont laissé la Finlande et l’Ukraine à la troisième place du classement respectif avec trois points. Cela signifie que toute équipe avec quatre points est garantie d’être au moins parmi les quatre meilleures équipes à la troisième place.

La Finlande et l’Ukraine n’ont pas encore été éliminées. Les résultats du groupe D mardi et du groupe E mercredi pourraient laisser ces troisièmes places avec seulement deux points.

Voici les scénarios de qualification par groupe –

groupe A

Complet : Italie (9 points, à travers), Pays de Galles (4, à travers), Suisse (4, à travers), Turquie (0)

La Suisse est l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Groupe B

Complet : Belgique (9, à travers), Danemark (3, à travers), Finlande (3), Russie (3)

La Finlande a terminé troisième et doit attendre de voir si elle passe.

Groupe C

Complet : Pays-Bas (9, à), Autriche (6, à), Ukraine (3), Macédoine du Nord (0)

L’Ukraine a terminé troisième et doit attendre de voir si elle passe.

Groupe D

Mardi : Croatie (1) contre Ecosse (1), République tchèque (4, à travers) contre Angleterre (4, à travers)

La République tchèque est qualifiée et remportera le groupe si elle évite la défaite contre l’Angleterre. Ils finiront deuxièmes s’ils perdent et que l’Ecosse bat la Croatie. Ils ne termineront troisièmes que s’ils perdent et que la Croatie gagne suffisamment pour les dépasser sur la différence de buts globale.

L’Angleterre est qualifiée et finira en tête si elle bat la République tchèque. Ils ne termineront troisièmes que s’ils perdent et que l’Écosse gagne suffisamment pour les dépasser sur la différence de buts globale.

La Croatie se qualifiera avec une victoire et peut encore dépasser la République tchèque pour la deuxième place à la différence de buts globale.

L’Ecosse remportera une victoire et peut encore dépasser l’Angleterre pour la deuxième place sur la différence de buts globale.

Groupe E

Mercredi : Slovaquie (3) contre Espagne (2), Suède (4) contre Pologne (1)

La Suède est qualifiée et sera en tête du groupe si elle bat la Pologne. Si la Suède perd et que l’autre match est nul, la Suède, la Slovaquie et la Pologne se partageront la première à la troisième place selon les résultats entre les trois équipes. Si la Suède perd, elle termine troisième.

La Slovaquie a besoin d’un point pour être certaine de se qualifier et sera en tête du groupe si elle gagne, contrairement à la Suède.

L’Espagne passera si elle bat la Slovaquie. Ils passeront également s’ils font match nul et que la Pologne ne bat pas la Suède.

La Pologne est qualifiée si elle gagne.

Si la Slovaquie, la Suède et la Pologne terminent toutes avec 4 points (devant l’Espagne sur 3), elles seront réparties sur la différence de buts des matches entre les trois équipes.

Dans ce scénario, si la Pologne bat la Suède 1-0 et que la Slovaquie fait match nul, l’ordre sera : 1 Slovaquie, 2 Pologne, 3 Suède.

Si la Pologne bat la Suède 2-1 et que la Slovaquie fait match nul, l’ordre sera : 1 Pologne, 2 Suède, 3 Slovaquie (la Suède et la Slovaquie seraient derrière la Pologne à la différence de buts et pour diviser les deux, leur résultat direct, une victoire de la Suède, serait appliquer).

Si la Pologne bat la Suède par une autre marge d’un but et que la Slovaquie fait match nul, l’ordre sera : 1 Pologne, 2 Suède, 3 Slovaquie.

Si la Pologne bat la Suède par deux buts ou plus et que la Slovaquie fait match nul, l’ordre sera : 1 Pologne, 2 Slovaquie, 3 Suède.

Groupe F

Mercredi : Portugal (3) contre France (4), Allemagne (3) contre Hongrie (1)

La France est qualifiée et finira première si elle gagne, ou si elle fait match nul et que l’Allemagne ne bat pas la Hongrie. Si la France perd et que la Hongrie gagne, la deuxième place sera attribuée à la différence globale de buts.

L’Allemagne passera si elle évite la défaite. Ils finiront premiers s’ils gagnent et pas la France. L’Allemagne finira troisième si elle fait match nul et que la France perd, ou si l’Allemagne et le Portugal perdent.

Le Portugal passera s’il évite la défaite. Ils finiront premiers s’ils gagnent et pas l’Allemagne. Le Portugal finira quatrième s’il perd et l’Allemagne perdra également.

La Hongrie passera si elle gagne. S’ils gagnent et que la France perd, la deuxième place sera attribuée à la différence globale de buts. La Hongrie terminera troisième si elle gagne et que l’autre match est nul.

