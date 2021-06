BOBBY Joe Long était un tueur en série et violeur prolifique, qui aurait violé plus de 50 femmes.

Long a finalement été condamné à mort en Floride après avoir commis une tuerie en mars 1984.

Long a finalement été exécuté par injection létale en mai 2019 Crédit : AP : Presse associée

Qui ont été les victimes de Bobby Joe Long ?

Bien que le nombre exact de ses victimes n’ait pas été entièrement établi, on pense que Long aurait pu violer plus de 50 femmes.

Long a été exécuté par injection létale le 23 mai 2019.

Bobby Joe Long a commencé une tuerie de huit mois en 1984, étranglant et tuant une jeune prostituée à Tampa, en Floride, comme sa première victime.

Long se promenait dans sa Dodge Magnum de 1978 à la recherche de femmes dans des zones connues pour la prostitution.

Au cours de son procès, Long a affirmé que les femmes l’aborderaient normalement en premier, puis qu’il les persuaderait de retourner dans son appartement.

Une fois sur place, il les attachait ensuite avec une corde avant de les violer et de les assassiner – soit en les étranglant, en leur tranchant la gorge ou en les frappant sur la tête avec un instrument contondant.

Artiss Ann Wick, 20 ans – tuée le 27 mars 1984

La travailleuse du sexe n’avait que 20 ans lorsqu’elle est devenue la première victime de Long.

La police a trouvé les restes squelettiques de Wick le 22 novembre 1984, dans le sud rural du comté de Hillsborough.

Ngeun Thi Long voulait étudier l’art et le cinéma

Ngeun Thi Long, 19 ans – tué le 13 mai 1984

La femme du sud de la Californie était venue à Tampa en février et travaillait comme danseuse au Starlite Lounge et au Sly Fox Lounge.

Ngeun Thi Long avait récemment quitté son emploi à la discothèque de Tampa en tant que danseuse exotique pour étudier l’art et le cinéma à l’Université de Floride du Sud.

Son corps a été retrouvé nu et attaché avec une corde le 13 mai 1984, près d’un viaduc sur East Bay Road.

Simms a travaillé comme réceptionniste dans un salon de massage avant de déménager à Tampa

Michelle Denise Simms, 22 ans – tuée le 27 mai 1984

Née dans le comté de San Bernadino, en Californie, Simms avait été candidate à la beauté.

Elle avait travaillé comme réceptionniste dans un salon de massage de Fort Pierce avant de venir à Tampa en mai 1984.

Les flics ont trouvé son corps, poignardé et lié, près d’un viaduc de l’Interstate 4 près de Plant City.

Linda Nuttall – agressée en mai 1984; Survécu

Long a répondu à une annonce pour vendre des meubles de Nuttall et de son mari.

Il a commis son crime alors que les enfants de Nuttall étaient dans la maison.

Kevin Nuttall, le mari de Linda, a déclaré au moment de l’exécution de Long : « Il a eu ce qu’il méritait. Aujourd’hui est juste un autre chapitre.

Elizabeth Loudenback, 22 ans – tuée le 8 juin 1984

Loudenback travaillait comme soudeuse dans une usine de fabrication à Odessa et vivait avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs au parc de maisons mobiles Village-Tampa Community, à quelques pâtés de maisons de la bande de l’avenue Nebraska où travaillaient certaines des autres victimes.

Les flics ont découvert son corps à l’est de Brandon le 24 juin.

Elle a été laissée dans une orangeraie et a été violée et étranglée.

Vicky Marie Elliott, 21 ans – tuée le 7 septembre 1984

Elliott a servi des tables pendant la nuit au café Ramada Inn et les rapports de l’époque indiquaient qu’elle espérait retourner dans le Michigan pour étudier pour devenir ambulancier.

Elle a disparu le 7 septembre.

Elle avait demandé à un voisin de l’emmener au travail, mais au moment où le voisin s’est présenté, Elliott était parti.

La police a retrouvé son corps dans une zone de broussailles au nord-est de Tampa le 16 novembre.

Les flics pensent que Williams travaillait comme prostituée au moment de son meurtre

Chanel Devoun Williams, 18 ans – tué le 7 octobre 1984

Williams avait déménagé à Tampa depuis Winter Haven juste un mois avant d’être brutalement assassinée.

La police a déclaré qu’elle travaillait comme prostituée.

Elle a été vue pour la dernière fois au coin d’une rue de l’avenue Nebraska dans la soirée du 30 septembre.

Son corps a été retrouvé le 7 octobre. Elle avait reçu une balle dans la tête et le cou.

Karen Beth Dinsfriend, 28 ans – tuée le 14 octobre 1984

Dinsfriend a grandi à Saint-Pétersbourg et avait des antécédents de toxicomanie, selon les rapports.

Elle aurait travaillé comme prostituée au moment de sa mort.

Dinsfriend a été retrouvée étranglée dans une orangeraie du nord-est de Hillsborough, sept heures après avoir été vue pour la dernière fois sur le trottoir de l’avenue N. Nebraska.

Kimberly Kyle Hopps, 22 ans – tuée le 31 octobre 1984

Hopps vivait dans le quartier de Sulphur Springs à Tampa.

Bien que l’on sache peu de choses sur Hopps, elle a été vue pour la dernière fois en train de marcher avec un groupe de prostituées à la mi-octobre près du Nebraska.

Son corps a été retrouvé sur une partie isolée de l’US 301 au nord de Tampa à Halloween.

Les preuves de McVey ont aidé les flics de Floride à retrouver Long Crédit : FOX 13

Lisa McVey, 17 ans – agressée le 3 novembre 1984 ; Survécu

L’adolescente de longue date Lisa McVey sur son vélo à Tampa vers 2 heures du matin alors qu’elle rentrait du travail à vélo dans une usine de Krispy Kreme.

Contrairement à ses autres victimes, il l’a violée à plusieurs reprises pendant plus de 26 heures avant de la libérer.

McVey a fourni une brève description de son agresseur et de sa voiture, et le 16 novembre 1984, Long a été arrêté dans un cinéma non loin de chez lui à Tampa.

L’exécution a été assistée par McVey, qui était assis au premier rang. « Je voulais être la première personne qu’il voit », a-t-elle déclaré.

L’expérience de McVey l’a amenée à poursuivre une carrière dans l’application de la loi. Elle est devenue l’adjointe du shérif de Hillsborough.

Virginia Lee Johnson, 18 ans – tuée le 6 novembre 1984

La femme née dans le Connecticut était entrée et sortie de Floride depuis quelques années, selon les archives du Tampa Bay Times.

Elle a disparu de la région de l’avenue Nebraska entre Fowler et Fletcher fin octobre.

Elle a été retrouvée le 6 novembre près de Morris Bridge Road dans le comté de Pasco, mais la police n’a pas pu identifier son corps au départ.

Kim Marie Swann, 21 ans – tuée le 11 novembre 1984

Swann a brièvement travaillé comme danseur au Sly Fox.

Quelques mois seulement avant sa mort, elle a décidé qu’elle voulait changer de vie.

Elle et son fils Robbie, âgé d’un an, ont emménagé dans la maison de ses parents à Carrollwood et elle s’est inscrite à un programme de formation professionnelle pour devenir technicienne médicale.

Swann a été vu pour la dernière fois dans un dépanneur le 11 novembre.

Le lendemain, un homme qui échangeait un panneau publicitaire sur Orient Road a trouvé son corps sous un viaduc. Elle avait été étranglée.