La troisième ronde de fonds de relance pourrait commencer à arriver dès ce week-end pour ceux qui ont un dépôt direct, ce qui donnera à beaucoup un coup de pouce financier supplémentaire après avoir été anéantis par une pandémie d’un an.

Et nous saurons bientôt plus de détails maintenant que le président Joe Biden a signé le paquet de secours du plan de sauvetage américain jeudi après-midi, un jour plus tôt que prévu.

Biden a déclaré que le programme de secours visait « à reconstruire la colonne vertébrale de ce pays » et à donner à ceux qui luttent une « chance de se battre ».

Jeudi a marqué le premier anniversaire du moment où l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale.

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes à Washington jeudi que les gens commenceraient à voir le dépôt direct des chèques de relance dès ce week-end.

Mais le dernier financement de relance – jusqu’à 1400 $ par personne éligible – n’est pas la seule partie de l’énorme programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars qui aidera de nombreuses familles qui pourraient avoir du mal à payer leurs factures.

« Pour les personnes stressées financièrement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour elles », a déclaré Kathy Pickering, directrice des impôts chez H&R Block, dans une interview jeudi.

Nous examinons certains avantages fiscaux clés pour de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi en 2020 et certaines familles avec de jeunes enfants.

Voici comment le dernier paquet de secours pourrait frapper votre portefeuille et ce que vous devez savoir:

Quand le troisième chèque de stimulation arrivera-t-il?

Si nous savons quelque chose sur l’argent de relance maintenant, nous en sommes venus à apprendre que tout n’arrive pas en même temps. Cela pourrait être vrai cette fois aussi, mais il n’y a pas encore de détails.

Les professionnels de la fiscalité et d’autres continuent d’attendre des éclaircissements de l’Internal Revenue Service sur les détails impliqués dans le déploiement.

Si l’IRS vous envoie cet argent par dépôt direct, vous serez probablement parmi les premiers à le recevoir, peut-être dès ce week-end, dit la Maison Blanche.

Dans le cadre du processus de dépôt direct, le Trésor américain commencerait à envoyer des messages électroniques aux banques vendredi, mais les comptes bancaires ne verraient pas de liquidités supplémentaires disponibles immédiatement.

On s’attend à ce que le 17 mars soit la date effective à laquelle le Trésor transfère réellement l’argent, selon des experts du secteur. On s’attend à ce que plus de 100 millions de paiements soient payables le 17 mars par dépôt direct.

Les consommateurs devraient surveiller leurs comptes bancaires dans les jours à venir.

Plus de 233 millions de paiements de relance ont été émis par dépôt direct au cours des deux dernières séries de paiements d’impact économique.

Les premier et deuxième cycles de paiements ont également impliqué 64,2 millions de chèques de relance et 11,6 millions de cartes prépayées.

Les chèques papier et les cartes de débit Visa prépayées – qui devraient faire partie du troisième programme de relance – seraient envoyés par la poste et prendraient un peu plus de temps, au moins jusqu’en avril, selon les estimations de Garrett Watson, analyste politique principal. pour la Fondation fiscale.

Le mot officiel de l’IRS mercredi était que l’agence continuait de revoir ses plans de déploiement pour l’American Rescue Plan Act de 2021.

L’IRS a déclaré: « Des informations supplémentaires sur une nouvelle série de paiements d’impact économique et d’autres détails seront disponibles sur IRS.gov, une fois que la législation aura été signée par le président. »

Qui obtient le troisième chèque de stimulation?

Le montant total de 1 400 $ va aux célibataires qui gagnent jusqu’à 75 000 $. Mais il disparaît rapidement après cela et est complètement éliminé pour ceux qui gagnent plus de 80 000 $.

Un paiement complet de 2 800 $ est versé à un couple marié qui produit une déclaration de revenus fédérale conjointe gagnant jusqu’à 150 000 $. L’élimination progressive commence par la suite et se termine à 160 000 $.

L’IRS utilisera les informations de déclaration de revenus 2019 ou les informations de déclaration de revenus 2020, en fonction de ce dont ils disposent, pour calculer les paiements qui seront bientôt versés.

Combien vais-je recevoir?

Encore une fois, plus vous êtes au-dessus du nouveau seuil pour le troisième stimulus, plus votre paiement sera faible cette fois-ci.

Pickering a présenté ces exemples pour moi.

Prenons un seul déclarant qui a un revenu brut rajusté de 78 000 $. Ce déclarant unique pourrait s’attendre à ce que le troisième paiement d’impact économique se situe autour de 560 $, soit une réduction de 60% par rapport au paiement maximal de 1400 $.

Quelqu’un qui se présente comme chef de ménage avec une personne à charge d’âge universitaire et 116,00 $ de revenu brut ajusté pourrait s’attendre à un paiement d’impact économique d’environ 1 493 $ – un tout petit peu plus de la moitié du maximum de 2800 $. (Dans le cadre du dernier programme, le troisième paiement de relance disparaîtrait complètement pour les chefs de famille à 120 000 dollars.)

Vais-je obtenir de l’argent pour ma fille à l’université?

Peut-être. Dans le cadre du dernier programme, des paiements supplémentaires pourraient être versés à toutes les personnes à charge, pas seulement aux enfants de 16 ans et moins.

Dans le cadre du troisième stimulus, toutes les personnes à charge ont droit à un maximum de 1 400 $ de plus. Par conséquent, les étudiants de 23 ans ou moins pourraient être admissibles, tout comme les parents âgés vivant avec vous.

Pour de nombreuses familles avec enfants de 17 ans et plus, le troisième versement de relance pourrait s’avérer plus généreux que par le passé. Ce serait particulièrement vrai, par exemple, si un couple marié a droit au plein montant de 2 800 $ parce que son revenu brut rajusté tombe sous le seuil de 150 000 $.

Certaines familles ne seront-elles pas exclues?

Oui, certaines familles qui gagnent plus d’argent verront un petit paiement ou aucun paiement.

Selon les estimations de l’organisation à but non lucratif, non partisane, environ 6,5 millions de ménages qui ont reçu de l’argent dans le passé ne pourront plus compter sur le paiement intégral de 1400 dollars ni même sur un paiement partiel en ce qui concerne les derniers paiements d’impact économique. Fondation fiscale.

Les programmes de relance coupent toujours certaines familles à revenu élevé, sur la base du revenu brut ajusté. Mais le troisième programme est davantage axé sur les revenus.

Les célibataires gagnant 80 000 $ ou plus ne recevront pas le troisième paiement de relance. Les couples mariés qui gagnent 160 000 $ ou plus n’obtiendront pas d’argent non plus.

Comment les chômeurs bénéficieront-ils d’un nouvel allégement fiscal?

Le dernier plan de relance à être promulgué crée un nouvel allégement fiscal pour des dizaines de millions de travailleurs qui ont reçu des allocations de chômage en 2020.

Des dizaines de millions de personnes ont reçu des allocations de chômage l’année dernière après la fermeture de restaurants, d’usines et d’autres lieux d’affaires pendant la pandémie. Et beaucoup bénéficieront probablement de ce nouvel allégement fiscal.

« C’est rétroactif. C’est pour 2020 », a déclaré Pickering. « C’est une super nouvelle. »

Jusqu’à présent, les prestations de chômage devaient être déclarées comme un revenu imposable et bon nombre d’entre elles devaient probablement des impôts fédéraux sur ces prestations.

Dans le cadre de l’American Rescue Plan, de nombreux contribuables ne seraient pas tenus de payer des impôts sur un maximum de 10 200 $ en prestations de chômage reçues l’année dernière.

L’exclusion est jusqu’à 10 200 $ de prestations de chômage pour chaque conjoint pour les couples mariés.

Il est donc possible que si les deux avaient perdu leur travail en 2020, un couple marié qui produisait une déclaration conjointe n’aurait pas payé d’impôt fédéral sur le revenu jusqu’à 20 400 $ en prestations de chômage.

Cela peut être un peu déroutant. Ainsi, par exemple, si l’un des conjoints recevait 15000 $ en prestations de chômage mais que l’autre ne recevait que 1000 $ en indemnités de chômage en 2020, alors l’exclusion fiscale que le couple recevrait serait de 11200 $ – et non de 16000 $.

Tout le monde ne sera pas couvert.

La disposition spéciale d’exonération d’impôt sur certains revenus de chômage s’applique à ceux qui ont gagné moins de 150000 $ en revenu brut ajusté en 2020.

Pickering a donné cet exemple d’économies potentielles. Prenons l’exemple d’un seul déclarant qui a travaillé pendant une partie de 2020 mais qui était sans emploi depuis peu de temps l’année dernière.

Supposons qu’un seul contribuable ait un revenu brut rajusté de 75 000 $ en 2020. Et supposons que les seules prestations de chômage qu’il a reçues totalisent 10 200 $ lorsqu’ils étaient sans travail.

Un tel contribuable pourrait désormais exclure les 10 200 $ en prestations de chômage.

Pickering a déclaré que le déclarant unique serait dans la fourchette de 22%, de sorte que le déclarant économiserait environ 2 244 $ en impôts, grâce à la nouvelle exclusion pour certains avantages sans emploi.

De toute évidence, certaines personnes ont déjà déposé leurs déclarations de revenus et peuvent maintenant avoir besoin de voir quelles autres mesures elles devraient prendre. Nous allons probablement ici plus de conseils de l’IRS à ce sujet dans les jours à venir. Il peut être nécessaire de produire une déclaration modifiée.

Si vous aviez des impôts retenus sur les prestations sans emploi, les impôts fédéraux sont retenus à un taux de 10%. Sur 10 200 $ en prestations de chômage, nous parlons de 1 020 $ en impôts fédéraux qui auraient été retenus. C’est de l’argent qui pourrait servir à couvrir l’impôt sur le revenu que vous devez – ou peut-être conduire à un remboursement d’impôt fédéral plus important.

Beaucoup de gens n’ont pas retenu les impôts sur leurs chèques de chômage, alors ils cherchent toujours à payer les impôts qu’ils pourraient devoir sur les prestations de chômage qui dépassent la nouvelle exemption de 10200 $ pour les célibataires et pour chaque conjoint sur une déclaration conjointe de production de mariés.

À lui seul, le Michigan a vu 2361468 personnes recevoir des allocations de chômage en 2020, selon l’Agence nationale d’assurance-chômage.

Le Michigan est un État de conformité actuel, de sorte que jusqu’à 10 200 $ seront également exclus de l’impôt sur le revenu du Michigan, a noté Pickering.

Cependant, ceux qui ont été confrontés à un chômage prolongé en 2020 auraient pu recevoir beaucoup plus de prestations et pourraient encore devoir des impôts sur leurs allocations de chômage. Il ne s’agit là que d’une mesure d’exonération fiscale partielle.

Dans certains cas, si les gens n’avaient pas suffisamment d’impôts retenus sur les prestations de chômage, ils pourraient tout de même faire face à des pénalités et des intérêts.

Le Michigan a annoncé en février un allégement fiscal modeste pour ceux qui étaient sans emploi en 2020 et qui percevaient des allocations de chômage, mais qui n’avaient pas assez d’argent retenu l’année dernière.

Si vous avez perçu le chômage de l’État mais que vous n’avez pas payé suffisamment d’impôts sur le revenu dans le système l’année dernière, l’État du Michigan ne vous facturera pas de pénalité ou d’intérêts liés à un paiement insuffisant des impôts estimés.

Le département du Trésor du Michigan a accordé une dispense automatique de toutes les pénalités et intérêts liés aux paiements d’impôts estimés sous-payés dus par les contribuables qui ont reçu des allocations de chômage en 2020.

En vertu de la loi de l’État du Michigan, les contribuables sont tenus de payer des paiements d’impôt trimestriels estimés lorsque la taxe annuelle due devrait dépasser 500 $ ou plus. Les contribuables qui ne paient pas un paiement fiscal trimestriel estimé sont généralement passibles de pénalités et d’intérêts.

Quoi de neuf avec le crédit d’impôt pour enfants?

Les modifications relatives à un crédit d’impôt pour enfants élargi n’auront aucune incidence sur votre déclaration de revenus 2020. Mais ils aideront en 2021.

Le crédit d’impôt pour enfants offrait un maximum de 2 000 $ par enfant. Mais en vertu des nouvelles règles, un crédit d’impôt pour enfants de 3 600 $ est disponible pour les nouveau-nés jusqu’aux enfants de 5 ans. Et un crédit d’impôt pour enfants de 3 000 $ est disponible pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.

En vertu de la loi actuelle, les ménages sans impôt sur le revenu à compenser sont limités à 1 400 $ en remboursement. Mais maintenant, le crédit d’impôt pour enfants sera entièrement disponible et remboursable aux ménages sans revenu, contrairement à la conception actuelle du crédit d’impôt pour enfants, selon la Fondation fiscale à but non lucratif.

Il existe deux niveaux d’élimination en fonction du revenu.

Les parents peuvent recevoir l’intégralité du crédit si leur revenu brut ajusté est inférieur à 75 000 $ s’ils sont célibataires, moins de 150 000 $ s’ils sont mariés en commun ou moins de 112 500 $ pour les chefs de famille déclarants.

Après cela, le crédit est réduit à 2 000 $ par enfant.

Ensuite, le crédit est complètement éliminé pour les parents dont le revenu brut ajusté commence à 200 000 $ si célibataire et à 400 000 $ s’il est marié conjointement.

Un autre avantage: les familles n’auraient pas à attendre l’année prochaine pour produire leur déclaration de revenus fédérale 2021. Au lieu de cela, ils pourraient recevoir des chèques d’un maximum de 300 $ par enfant et par mois à compter de la fin du second semestre de cette année.

