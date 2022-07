Qui obtient Fluffy? Les avocats constatent une augmentation des affaires de garde d’animaux alors que les couples se séparent sous la pression de la pandémie

Lorsque Kate Peterson et son petit ami ont rompu en 2019, elle a supposé que leur chat, Penny, partirait avec elle. Après tout, elle était la seule à avoir signé les papiers d’adoption deux ans plus tôt.

“Mon ex a eu beaucoup de chats qui grandissaient et m’a dit : ‘C’est ton chat. C’est à toi de la choisir. C’est à toi de prendre la décision finale. C’est à toi de lui donner un nom'”, a déclaré Peterson. “J’avais l’impression que c’était mon chat.”

Après leur rupture, ils ont accepté de partager la garde – mais environ un an plus tard, l’ex de Peterson lui a envoyé un SMS à l’improviste pour lui dire qu’il gardait Penny pour de bon.

Ce qui a suivi a été une bataille coûteuse de deux ans devant les tribunaux de la Colombie-Britannique alors que Peterson se battait pour rétablir leur accord de garde. Cela s’est terminé par un résultat déchirant : un juge ne lui a accordé que cinq jours avec Penny par mois.

“C’était super décevant, mais ça faisait aussi deux ans que je n’avais pas vu mon chat”, a-t-elle déclaré.

“Elle a 10 ans maintenant et j’ai raté une grande partie de sa vie, donc c’était bon de savoir que j’avais au moins droit à quelque chose, et quelque chose qui est juridiquement contraignant.”

Après une longue bataille judiciaire, un juge a accordé à Kate Peterson la garde de cinq jours par mois de son chat, Penny – beaucoup moins de temps que la garde partagée avec son ex qu’elle ne l’espérait. (Soumis par Kate Peterson)

Les Canadiens appellent de plus en plus des avocats pour les aider à décider qui peut garder un animal de compagnie ces dernières années – en particulier au cours des 18 derniers mois, alors que les fermetures de COVID-19 et les politiques de travail à domicile ont forcé les couples à passer plus de temps ensemble, poussant certaines relations à un point de rupture.

Les batailles pour la garde d’animaux impliquant des avocats sont également en augmentation aux États-Unis et au Royaume-Uni, The Guardian a récemment rapporté.

“J’ai vu un pic fulgurant dans [animal custody] cas depuis le printemps dernier », a déclaré l’avocate Victoria Shroff, professeure auxiliaire de droit animalier à l’Université de la Colombie-Britannique.

“[Lawyers] qui s’occupent de cas de divorce humains directs vous diront que le divorce et la séparation sont en hausse dans tous les domaines – et c’est le même cas pour la garde d’animaux de compagnie.”

De tels cas ne se limitent pas aux couples qui se battent pour des chats et des chiens. Les avocats qui ont parlé à CBC News ont déclaré avoir vu des cas de garde d’animaux impliquant des parents et des enfants, des colocataires et des amis en désaccord sur des reptiles, des chevaux et même des cochons ventrus.

Victoria Shroff, une avocate en droit des animaux basée à Vancouver, encourage les propriétaires d’animaux à essayer de parvenir à un accord de garde sans se rendre au tribunal, pour une plus grande “certitude” quant au résultat. (Soumis par Victoria Shroff)

Les animaux de compagnie peuvent devenir des pions dans une bataille juridique longue et coûteuse – éclipsant parfois les décisions concernant qui aura les enfants.

Jessica Bonnema, avocate en droit de la famille chez Siskinds LLP à London, en Ontario, se souvient d’un collègue travaillant sur un divorce impliquant trois enfants et deux chats.

“L’une des parties était plus préoccupée par le fait que son chat préféré reste avec lui que par la négociation du calendrier parental”, a déclaré Bonnema. “Et le juge a dit:” Écoutez, les chats sont des biens personnels et les enfants ne le sont pas. “”

Risquer le chagrin devant le tribunal

Parce que les lois au Canada considèrent les animaux de compagnie comme une propriété, l’investissement de chaque partie dans l’animal peut être un facteur critique dans la décision d’un juge quant à qui est le propriétaire légitime. Le résultat peut également varier considérablement selon l’endroit au Canada où il a lieu.

Prenons le cas de Mya la bernedoodle : en 2018, La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a décidé le chien devrait aller à l’homme qui l’avait payé à l’origine – même si lui et sa petite amie ont adopté le chien en couple et qu’elle a passé beaucoup plus de temps à s’occuper de leur animal de compagnie.

De l’autre côté du pays, les juges de la Colombie-Britannique sont de plus en plus susceptibles de considérer ce qui est dans le meilleur intérêt de l’animal, y compris quelle personne peut consacrer plus de temps aux soins de l’animal et s’il est lié à un humain ou à un autre animal.

“Cela montre vraiment comment la loi évolue pour reconnaître que les animaux sont plus que de simples biens”, a déclaré l’avocate de Vancouver Rebeka Breder, une spécialiste du droit des animaux qui a travaillé avec Peterson sur son cas et qui a également constaté une augmentation des cas de garde d’animaux. au cours des 18 derniers mois.

Alors que certains tribunaux canadiens accorderont plus de poids au propriétaire qui a payé pour acheter l’animal, certains sont de plus en plus considérés comme le propriétaire qui a passé le plus de temps à s’occuper de l’animal. Ici, un berger australien se promène à Vancouver le 9 juillet 2018. (Tina Lovgreen/CBC)

En Ontario, la jurisprudence relative aux propriétaires d’animaux évolue également, les juges commençant à évaluer quel humain a passé le plus de temps à s’occuper de l’animal, y compris les visites chez le vétérinaire, l’achat de nourriture, les promenades et le ramassage des excréments, pour décider qui devrait obtenir la garde. .

Bonnema évoque l’un de ses cas impliquant des parents qui se disputaient pour savoir qui garderait le chien de la famille.

“En fin de compte, ce que le juge a dit, c’est:” Les enfants ont un tel attachement au chien que le chien ira là où sont les enfants “”, a-t-elle déclaré. “Parfois, cela signifie que le chien va et vient, et dans d’autres cas, cela signifie que le chien reste à la maison où vivent principalement les enfants.”

Dans certains litiges concernant la garde de plusieurs animaux domestiques, les juges ont ordonné que les animaux soient séparés.

Compte tenu de la mosaïque de la façon dont les cas se déroulent à travers le Canada, les avocats disent qu’il est préférable pour les propriétaires d’animaux de compagnie d’essayer de parvenir à un accord en dehors du tribunal, s’ils le peuvent. “Lorsque vous faites votre propre règlement privé, vous avez tellement plus de certitude”, a déclaré Shroff, professeur de droit à l’UBC.

Gardez une trace des chiots

Les avocats et les propriétaires d’animaux qui se sont entretenus avec CBC News disent qu’ils espèrent que les lois canadiennes sur les animaux finiront par considérer les animaux plus comme des enfants que comme des biens. Jusque-là, cependant, de nombreux autres propriétaires d’animaux de compagnie risquent d’avoir le cœur brisé dans les litiges en salle d’audience.

Les experts disent que la conservation des documents est l’une des choses les plus importantes qu’un propriétaire d’animal puisse faire pour s’assurer qu’il conserve la garde en cas de rupture d’une relation. Cela inclut la conservation des papiers de propriété, des dossiers vétérinaires et des relevés bancaires indiquant qui a payé la nourriture pour animaux de compagnie.

Certains propriétaires vont jusqu’à signer un “pet-nup” dédié ou à écrire leur animal de compagnie dans des accords de cohabitation ou des contrats de mariage, pour éviter une bataille coûteuse et acharnée, si leur relation devait prendre fin à l’avenir.

La SPCA de Montréal a créé un tel projet “d’accord de garde d’animaux”, qui dit qu’en cas de rupture d’une relation ou d’un mode de vie, les deux parties décideront de la future maison d’un animal en fonction de ce qui est dans son meilleur intérêt, y compris les soins passés et le niveau d’attachement émotionnel de l’un ou l’autre propriétaire.

L’avocate des animaux Rebeka Breder, photographiée avec l’un de ses chats de sauvetage, exhorte les propriétaires d’animaux à conserver toute documentation qui pourrait prouver qu’ils devraient conserver la garde de leur animal en cas de rupture de relation. (Soumis par Rebeka Breder)

Après une rupture, s’il n’y a pas de plan de garde pour animaux de compagnie, Breder suggère de mettre tout accord futur par écrit, qu’il s’agisse d’un contrat formel ou simplement d’un SMS.

“C’est dans l’intérêt de tout le monde – du couple qui se sépare et de l’animal partagé – afin que chacun comprenne quelles sont ses attentes et quelles sont ses obligations”, a-t-elle déclaré. “Même s’il peut s’agir d’une rupture à l’amiable, à un moment donné, ce ne sera peut-être pas le cas.”

Peterson est d’accord. Elle aurait aimé avoir conservé plus de documents qui auraient pu l’aider à mieux garder Penny.

“J’ai toujours eu l’impression que si quelque chose arrivait dans notre relation, elle resterait avec moi”, a-t-elle déclaré.

“Mettez les choses par écrit, gardez vos reçus, car ça peut être affreux après.”