La saison de KATIE Thurston de The Bachelorette est à moins d’une semaine de sa première saison.

Alors que la journée se rapproche, le blogueur Reality Steve a les derniers spoilers, y compris le candidat qui obtient First Impression Rose de Thurston.

Getty Images – Getty

Katie Thurston sera la prochaine star de The Bachelorette[/caption]

Qui obtient First Impression Rose de Katie Thurston sur The Bachelorette?

Selon Reality Steve, Thurston porte une superbe robe de couleur rouge lors de sa première nuit sur La bachelorette et a fini par embrasser quelques gars.

Thurston a accueilli 30 gars du monde entier qui se disputent sa rose finale.

Cependant, il y avait un homme en particulier qui a attiré l’attention de Thurston la première nuit, qui a 27 ans Greg Grippo.

Grippo est originaire d’Edison, New Jersey, et est diplômé en 2018 du Saint Michael’s College avec un diplôme en administration et gestion des affaires.

Instagram/Greg Grippo

Thurston aurait donné sa First Impression Rose à Greg Grippo[/caption]

Qui sont les quatre derniers candidats présumés?

Black Moynes espère que la troisième fois sera le charme alors qu’il rejoint sa troisième saison de The Bachelorette.

Selon les rapports, Moynes fera une entrée wild card sur la nouvelle saison de Thurston.

Moynes, 29 ans, était un concurrent sur les deux Clare Crawley et Tayshia Adams saisons de La Bachelorette.

Le joueur de 29 ans se rendrait à les quatre derniers aux côtés de Grippo, John Hersey et le quatrième finaliste est un homme mystérieux.

Sur son Podcast, Reality Steve a déclaré: «Je ne sais pas encore qui est le 4e gars dans les 4 derniers. J’ai entendu des noms mais rien dont je sois sûr. Ces trois je suis.

Getty Images – Getty

Le blogueur Reality Steve a révélé les quatre derniers de la saison Bachelorette de Katie Thurston[/caption]

Il y a des rumeurs selon lesquelles la quatrième position a été gagnée par soit Mike ‘Mikey’ Planète, James Bosnall ou Justin Glaze

Selon Reality Steve, Thurston quitte également le spectacle engagé, bien qu’il ne soit pas clair pour qui.

Il a déclaré: « Katie s’est définitivement fiancée à la fin de cela, et à moins qu’elle ne se sépare avant la finale, ce qui, je suppose, peut arriver, mais elle est heureuse et engagée au moment où nous parlons, alors je m’attends à ce que cela dure. »

Il y a des spéculations selon lesquelles Hersey a remporté la saison parce que Thurston a publié une photo de son restaurant à San Diego.





Quand est la première de la saison de Katie Thurston Bachelorette?

La Bachelorette devrait être diffusée le lundi 7 juin sur ABC à 20 heures.

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe accueillera la nouvelle série après Le départ de Chris Harrison de la franchise.