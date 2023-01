Qui obéira aux lois si les forces de l’ordre ne le font pas ? Une réponse au shérif du comté de DeKalb Sullivan – Shaw Local

Je vous écris pour répondre à la déclaration du shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan, dans le Chronique de jeudi : « En tant que gardien de la prison et chef des forces de l’ordre… [I] proclamer que ni moi-même ni mon bureau ne vérifierons pour s’assurer que les propriétaires légitimes d’armes à feu enregistrent leurs armes… et nous n’arrêterons ni n’hébergerons des individus respectueux des lois… uniquement pour non-respect de cette loi. («Les shérifs du nord de l’Illinois disent qu’ils n’appliqueront pas l’enregistrement des armes à feu», Daily Chronicle, 12 janvier 2023).

Je demanderais au shérif Sullivan s’il y a d’autres lois qu’il choisirait de ne pas appliquer ? A-t-il le droit de choisir les lois qu’il appliquera ? Est-ce que nous?

L’article prétend que le shérif fait partie de plusieurs shérifs de l’Illinois qui ont annoncé publiquement qu’ils sera ne pas faire leur devoir d’exécuter la loi (c’est moi qui souligne). L’article poursuit en déclarant que les shérifs “ont apparemment partagé [the] conviction que la loi sur les armes à feu était une violation du 2e amendement et de la Constitution américaine.

Les shérifs sont-ils désormais membres du pouvoir judiciaire ? L’interprétation de la loi est-elle maintenant de leur ressort? L’application de la loi, comme on m’a appris dans mes cours d’éducation civique, fait partie de la branche exécutive du gouvernement, et non du judiciaire.

La question plus large est la suivante : qui obéira aux lois, légalement promulguées par la législature, si les forces de l’ordre ne le font pas ? Je suppose que je peux affirmer que je n’aime pas m’arrêter aux feux rouges, et j’ai le droit de ne pas m’arrêter à ces feux si je ne mets personne en danger, et je suis un bon conducteur et un bon citoyen, et, de plus, le feu rouge loi est une violation de ma liberté individuelle et, par conséquent, une violation de la Constitution.

Toutes analogies fictives à côté, si nous ne pouvons pas compter sur nos policiers et nos shérifs pour nous protéger en faisant respecter la loi, où allons-nous alors ? Ces shérifs ne manquent-ils pas délibérément à leur devoir ?

J’applaudis le shérif du comté de Lake, John Idleberg, également cité dans l’article, pour avoir parlé de la réalité des fusils d’assaut en disant qu'”ils ne sont rien de plus que des machines à tuer et qu’ils n’ont pas leur place dans une société civilisée”.

Les armes à feu – et oui, le deuxième amendement – ​​en font de plus en plus une société craintive et non civilisée.

Marilyn Cleland

DeKalb