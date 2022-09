Qui nous emmènerions au Qatar

Avec deux derniers matches amicaux avant le début de la Coupe du monde en novembre, l’équipe nationale masculine des États-Unis a donné une leçon sur la façon d’inspirer le pessimisme. Une défaite décousue 2-0 contre le Japon a précédé un nul 0-0 contre l’Arabie saoudite, laissant l’équipe sans élan 55 jours avant son coup d’envoi contre le Pays de Galles au Qatar.

L’équipe est entrée dans la trêve internationale dans l’espoir de consolider son alignement et de renforcer la cohésion, mais la combinaison de blessures et de mauvaises performances a fait obstacle à ces objectifs, laissant à Gregg Berhalter des choix difficiles avant le 9 novembre, lorsque l’alignement final sera être annoncé lors d’un événement à New York.

Dans cette édition du Big Board, qui examine l’état actuel de la liste et le processus de sélection d’une liste finale de 26 joueurs, une hypothèse irréaliste est faite : que tous les joueurs sans blessure grave et à long terme seront disponibles pour la sélection. . Étant donné que jusqu’à cinq partants possibles ont raté ce camp en raison d’une blessure et qu’au moins quatre autres ont subi des blessures de gravité variable pendant la fenêtre d’entraînement ou de matchs, il est préférable d’aborder cet exercice avec cela comme toile de fond constante.

Sur ce, voici un aperçu de la situation :

Nous allons position par position, du gardien de but à l’attaque, et trions le pool de joueurs en quatre niveaux en fonction de la forme récente et des préférences perçues par Berhalter depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde.

Ces niveaux :

Niveau 1 : Démarreur projeté. Verrous de liste et joueurs qui sont des partants clairs à leurs positions.

Niveau 2 : contributeur de la Coupe du monde. Les joueurs devraient être sur la liste et contribuer sur le terrain, que ce soit en tant que titulaire ou sous-marin.

Niveau 3 : Bulle de liste. Contention de faire partie de l’équipe de 26 joueurs et de fournir une profondeur de liste.

Niveau 4 : Pas cette fois. Les joueurs qui ont fait partie de l’équipe mais qui ne recevront probablement pas beaucoup d’attention pour être inclus.

Viennent ensuite les bonnes choses : l’équipe projetée de 26 joueurs pour la Coupe du monde qui sera au Qatar.

Niveaux de gardien de but

Matt Turner a commencé les deux matches amicaux des États-Unis dans cette fenêtre et semble être le n ° 1 de Gregg Berhalter. ANP via Getty Images

L’un des seuls points positifs à retenir des deux derniers matchs a été la performance de Turner, atténuant les craintes que son temps de jeu limité depuis son arrivée à Arsenal n’érode sa netteté. Il y a deux questions à ce stade : 1) Qui va commencer ? (Steffen ou Turner) et 2) Qui sera le n°3 ? (Horvath ou Johnson)

Depuis le début de 2021, Turner a joué deux fois plus pour les États-Unis que Steffen (20 à 10), a accordé le même nombre de buts (8) et a mieux performé à peu près toutes les mesures statistiques. Le plus grand écart concerne les buts empêchés (GP), qui mesurent la différence entre les buts cadrés attendus des équipes adverses (xGOT) et les buts autorisés par le gardien. Les équipes ont généré 18,23 xGOT contre Turner, mais il a accumulé 10,23 GP, ce qui indique qu’il a réduit de plus de moitié le total des buts des équipes adverses. Dans le même temps (en environ 1 000 minutes de moins), le xGOT de Steffen est de 7,22, avec un chiffre GP de -0,78, ce qui suggère qu’il a accordé plus de buts qu’il n’aurait dû en être empêchés.

Le poids à accorder à ce type d’évaluation statistique varie, bien sûr, et il est impossible de créer exactement les mêmes circonstances pour mesurer parfaitement deux gardiens de but. Cependant, Berhalter a cité des objectifs attendus (xG) pour étayer certaines de ses opinions dans le passé, il est donc juste de croire qu’il apprécie cela à un certain niveau. Distribution et capacité à jouer hors de l’arrière-plan, mais avec un tel écart entre leurs performances dans la partie la plus fondamentale et la plus importante du travail, le choix semble clair.

Et pour le n ° 3 … lancez une pièce, cela n’a pas vraiment d’importance.

Sélections projetées : Steffen, Turner, Horvath

Tiers latéraux

Sergino Dest est un verrou pour commencer la Coupe du monde, mais il y a beaucoup de concurrence pour les places derrière lui dans le tableau des profondeurs. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

En supposant une forme physique complète, Dest et Robinson commenceront respectivement à droite et à gauche. Robinson a joué plus de minutes et créé plus d’occasions (18) que n’importe quel joueur de l’équipe lors des qualifications pour la Coupe du monde, tandis que la capacité de Dest sur le ballon est spéciale pour un arrière latéral. En fonction de la régularité avec laquelle ils ont été appelés, Yedlin et Cannon seront probablement sur la liste finale, bien que Yedlin – le seul joueur de la liste projeté avec une expérience précédente en Coupe du monde – semble plus susceptible d’avoir un rôle significatif.

Scally n’a joué que 31 minutes pendant la fenêtre et n’a pas contribué lors des qualifications, mais il a eu un impact positif en remplaçant Yedlin contre l’Arabie saoudite. Sa capacité à jouer à gauche ou à droite serait un atout vital, et même s’il n’a que 19 ans, Scally a plus d’apparitions dans les cinq meilleurs matchs de la ligue européenne au cours des deux dernières saisons que quiconque dans le groupe de joueurs. Vines a pris le départ contre le Japon et a bien joué en Belgique, mais il n’a probablement pas fait assez pour se qualifier pour les 26 derniers.

Sélections projetées : Dest, Robinson, Yedlin, Scally, Canon

Niveaux d’arrière central

À partir des deux matches amicaux de septembre, Aaron Long semble avoir devancé la compétition pour la deuxième place d’arrière central. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Les deux dernières semaines ont donné un aperçu assez clair de l’ordre hiérarchique de Berhalter, en commençant par la liste initiale (Zimmerman, Long, Richards, Carter-Vickers) puis de qui a été appelé après que Richards et Carter-Vickers aient été abandonnés en raison d’une blessure (McKenzie et Palmer-Brown). Zimmerman s’est imposé comme un partant clair, et il est difficile de faire valoir que Berhalter ne considère pas Long, qui a commencé les six derniers matchs de l’USMNT, comme l’autre. Quoi qu’il en soit, les deux seront sur la liste. Ce qui est en cause, c’est combien d’autres défenseurs centraux seront là et si l’un d’entre eux peut renverser Long.

Cela n’augure rien de bon pour les chances de Ream qu’il ne soit pas parmi les six défenseurs centraux à être appelé pendant cette fenêtre. Cependant, voici le cas pour lui: il est en bonne forme en tant que capitaine de Fulham, qui occupe la sixième place de la Premier League. C’est un excellent passeur et un joueur naturellement gaucher. Au-delà de ces attributs, c’est probablement le plus important : il joue à côté de Robinson pour Fulham. Lorsque cette équipe entrera sur le terrain contre le Pays de Galles, elle aura disputé deux matchs ensemble au cours des 159 jours précédents et aura environ une semaine ensemble avant le tournoi. Cela ne suffit pas pour faciliter la continuité. Pourquoi ne pas profiter de la chimie intégrée de Ream et Robinson ? Même sans cet aspect, Ream mérite plus que Long de jouer à ce niveau.

Sélections projetées : Zimmerman, Long, Carter-Vickers, McKenzie, Richards

Niveaux de milieu de terrain

Les États-Unis avaient besoin de plus de leur milieu de terrain cette trêve internationale, en particulier d’un joueur avec la capacité de Weston McKennie. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

L’incapacité de faire progresser le ballon au milieu de terrain a été l’une des plus grandes déceptions des deux derniers matchs. C’était bâclé et difficile à regarder. Récupérer Musah, avec sa capacité à conserver le ballon, fera une différence significative, mais la baisse de qualité d’Acosta et de De la Torre n’était pas un bon signe si l’un ou l’autre devait être nécessaire au Qatar. Il faut aussi beaucoup plus de McKennie. Il semblait désintéressé par les deux matches amicaux, ce qui ne peut pas être le cas si les États-Unis veulent dépasser la phase de groupes.

Ces quatre, plus Adams, sont tous des paris sûrs pour être sur la liste, tandis que Brenden Aaronson et Giovanni Reyna peuvent également contribuer au milieu de terrain. Le joker est Tillman, dont l’inclusion sera probablement déterminée par une combinaison de composition de la liste et de blessures. Il pourrait y avoir six places ici, selon le nombre d’ailiers ou de défenseurs centraux sélectionnés.

Sélections projetées : Adams, McKennie, Musah, Acosta, De la Torre

Niveaux d’ailier

jouer 0:43 Christian Pulisic s’exprime après que les États-Unis ont fait match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite lors de leur dernier match avant la Coupe du monde.

Il s’agit du groupe de postes le plus profond de la liste. Pulisic, Reyna, Weah et Aaronson sont tous des inclusions évidentes qui auront des rôles importants à jouer en tant que partants ou sous-marins d’impact – s’ils sont en bonne santé. Tous les quatre ont subi des blessures au cours de la dernière année et ils n’ont jamais tous participé au même match.

Selon la façon dont Berhalter structure la liste, Morris et / ou Arriola figureront également parmi les choix finaux. Aucun d’eux ne semble être en ligne pour un temps de jeu significatif, à moins que des blessures ne forcent le problème.

Sélections : Pulisic, Reyna, Aaronson, Weah, Morris, Arriola

Niveaux d’attaquant

Ricardo Pepi a participé aux deux matches amicaux des États-Unis, mais ni lui ni Jesus Ferreira n’ont trouvé de joie au sommet de l’attaque. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Deux matchs, 56 touches, un tir au but, 0,51 xG, zéro but. La combinaison d’attaquants de Ferreira, Sargent et Pepi était presque invisible dans cette trêve internationale. Une partie de cela se résume au service, mais à un moment donné, c’est aux grévistes de trouver un moyen d’avoir un impact et cela ne s’est tout simplement pas produit. Il n’y a aucune raison d’être optimiste quant à la situation au Qatar. C’était un trou noir lors des qualifications (Pepi a mené les attaquants avec trois buts, dont deux à domicile contre la Jamaïque en octobre) et il est difficile de voir comment un changement de système entraînerait une amélioration significative avant novembre.

Les cris pour l’inclusion de Pefok étaient forts avant cette fenêtre et devraient être encore plus forts maintenant. Après avoir remporté le Soulier d’or de la Ligue suisse l’année dernière, il a marqué quatre buts en huit matchs toutes compétitions confondues pour l’Union Berlin, qui siège au sommet du classement de la Bundesliga. Il n’est peut-être pas le système que recherche Berhalter, mais cette logique est difficile à défendre lorsque les joueurs qui sont censés correspondre au système sont continuellement inefficaces.

Sélections projetées : Ferriera, Sargent, Pefok

Équipe projetée de 26 joueurs au complet