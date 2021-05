«  Qui ne sauvons-nous pas?  »: Dominic Cummings tweete un croquis des plans Covid du gouvernement avant de témoigner aux députés

Avant sa séance de témoignages devant un comité restreint conjoint de députés, Dominic Cummings a tweeté une photo d’un tableau blanc sur lequel le prétendu «plan B» du gouvernement pour la première vague de coronavirus a été esquissé.

Le «premier croquis» présenté a été rédigé dans l’étude de Boris Johnson dans la soirée du 13 mars, et montré au Premier ministre le lendemain, a déclaré l’ancien assistant du n ° 10 dans le post.

Le plan A «rompt» le NHS et entraîne un nombre de morts quotidien de plus de 4000, a affirmé M. Cummings, tandis que le plan B concernait «des programmes de verrouillage, de suppression et de crash» – la volonté accélérée de renforcer les tests, les traitements et de développer des vaccins afin pour échapper à la fois aux première et deuxième vagues.

Au milieu des graphiques et du texte sur le tableau blanc se trouve une seule phrase, qui ne manquera pas de choquer les députés qui interrogent M. Cummings aujourd’hui, qui se lit comme suit: « Qui ne sauvons-nous pas? »

Cela vient après que l’ancien bras droit de M. Johnson a déclaré la semaine dernière que le plan initial du gouvernement était une intervention limitée dans l’espoir d’obtenir l’immunité du troupeau, mais cela a été abandonné lorsqu’il est devenu clair l’ampleur du nombre de morts qui en résulterait.

conseillé Regardez en direct Dominic Raab répondre à une question urgente sur le « détournement » d’un avion en Biélorussie Cummings dit que des responsables gouvernementaux clés « skiaient littéralement » alors que la crise de Covid se profilait en février dernier Dominic Cummings dit que la réponse de Covid est tombée « désastreusement courte » et s’excuse pour ses propres erreurs

Plus suit …