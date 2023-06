«Qui ne le ferait pas ..»: la réponse de Jude Bellingham sur le fait de jouer avec Kylian Mbappe au Real Madrid brise Internet | MONTRE

Le Real Madrid a dévoilé son milieu de terrain vedette Jude Bellingham devant ses fans le 15 juin, jeudi et le joueur de 19 ans a assisté à une conférence de presse, où il a partagé ses réflexions sur le fait de jouer aux côtés de Kylian Mbappe et Harry Kane, deux joueurs qui ont été lié à Madrid.

Mbappe a récemment envoyé une lettre officielle à son club du Paris Saint-Germain l’informant de son désir de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024, ce qui signifie qu’il est susceptible de devenir agent libre dans un an.

Les Parisiens auraient donné à l’attaquant français un ultimatum pour signer une prolongation ou partir cet été, le PSG ne veut pas perdre Mbappe sur un transfert gratuit.

Bellingham qui est devenu la deuxième signature la plus chère de l’histoire du Real Madrid avec ses honoraires potentiels atteignant près de 110 millions de dollars plus des variables de 32 millions de dollars, l’Anglais a été instantanément bombardé de questions sur Mbappe et Kane mais le jeune a gardé son sang-froid et a donné une réponse stellaire .

« Comme je l’ai dit pour les questions de Harry Kane, ce n’est pas vraiment mon affaire, ce sont tous les deux des joueurs incroyables, ils sont les meilleurs à leur poste. Je ne peux pas vraiment commenter, je ne connais pas la situation, si quelque chose que toute ma « saga » m’a appris que tout ce que vous voyez n’est pas vrai », a déclaré l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Bellingham a ajouté: « Ne prenez pas cela mot pour mot, j’essaie de me forger une opinion à partir de ce que je sais et en toute honnêteté, c’est un grand joueur, quoi qu’il choisisse de faire de son mieux. »

« Est-ce que j’aimerais jouer avec un joueur comme Kylian Mbappe, qui ne le ferait pas ? », a répondu Jude.

Bellingham a également été fortement poursuivi par Liverpool, mais le jeune a révélé que la victoire 1-0 de Madrid sur l’équipe de Premier League lors de la finale de l’UEFA Champions League en 2022 était ce qui lui avait vraiment fait tourner la tête.

« J’étais en finale lorsque Madrid a battu Liverpool, cela a été un facteur déterminant dans ma décision de rejoindre le Real. Je rejoins le plus grand club du monde et ce n’est pas une question d’argent », a déclaré l’Anglais.

Mbappe a provoqué une frénésie massive depuis qu’il a révélé sa décision de ne pas prolonger son contrat actuel, cependant, le Français a également précisé qu’il voulait voir l’année restante de son contrat en France.

Répondant à un tweet d’un média français Le’Eqipe, liant le joueur de 24 ans à Madrid, il a clarifié sa position.

« J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très content », a répondu Kylian.