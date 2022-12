“Qui n’apprécierait pas d’avoir un an ou deux de moins ?” : la loi coréenne supprime la tradition de comptage qui fait avancer l’âge

La Corée du Sud a adopté jeudi des lois pour abandonner sa méthode traditionnelle de comptage des âges et adopter la norme internationale – un changement qui rajeunira ses citoyens d’un ou deux ans sur les documents officiels.

Les Coréens sont réputés avoir un an à la naissance et un an est ajouté chaque 1er janvier. C’est l’âge le plus souvent cité dans la vie de tous les jours.

Un système distinct existe également à des fins de conscription ou de calcul de l’âge légal pour boire de l’alcool et fumer, dans lequel l’âge d’une personne est calculé à partir de zéro à la naissance et une année est ajoutée le 1er janvier.

Depuis le début des années 1960, cependant, la Corée du Sud utilise également pour les documents médicaux et juridiques la norme internationale consistant à calculer à partir de zéro à la naissance et à ajouter une année à chaque anniversaire.

L’éventail déroutant de systèmes disparaîtra – du moins sur les documents officiels – lorsque les nouvelles lois qui stipulent d’utiliser uniquement la méthode internationale de comptage des âges entreront en vigueur en juin 2023.

“La révision vise à réduire les coûts socio-économiques inutiles car les conflits juridiques et sociaux ainsi que la confusion persistent en raison des différentes façons de calculer l’âge”, a déclaré au Parlement Yoo Sang-bum du parti au pouvoir, le People Power Party.

Jeong Da-eun, une employée de bureau de 29 ans, se réjouit du changement, affirmant qu’elle a toujours dû réfléchir à deux fois lorsqu’on lui a demandé son âge à l’étranger.

“Je me souviens que des étrangers me regardaient avec perplexité parce qu’il m’a fallu si longtemps pour revenir avec une réponse sur mon âge”, a-t-elle déclaré.

“Qui n’apprécierait pas d’avoir un an ou deux de moins ?”

Les familles sud-coréennes organisent souvent des fêtes environ 100 jours après la naissance des bébés, car cela équivaut à peu près à un an depuis la conception.