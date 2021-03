« Comme les Noirs et leurs alliés l’ont immédiatement su et compris, c’était le reflet clair d’un problème beaucoup plus vaste que la franchise The Bachelor n’a pas réussi à résoudre de manière adéquate pendant des années. »

«Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie, et bien qu’il reste plusieurs épisodes de la saison, il est important que je prenne le temps d’aborder les informations troublantes qui ont été révélées depuis la fin du tournage, y compris les photos incroyablement décevantes de Rachael Kirkconnell et l’interview entre Rachel Lindsay et Chris Harrison », a écrit James.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy