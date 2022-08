Qui marquera ses buts cette saison ?

Malgré toute la positivité émanant de Manchester United cet été, il n’y aura qu’un seul sujet dominant la première conférence de presse d’Erik ten Hag à Carrington vendredi.

L’avenir de Cristiano Ronaldo, presque certainement, sera en tête de l’ordre du jour. Ensuite, des questions sur sa sortie anticipée suite au match amical contre Rayo Vallecano. Ensuite, il y aura probablement une enquête sur la conversation animée de Ten Hag avec Ronaldo lors du match nul 1-1 avec l’équipe espagnole dimanche, avant que le débat ne passe au rôle de l’attaquant portugais dans l’équipe cette saison. Tout le monde sait qu’il peut marquer, mais peut-il presser ? Ou, plus précisément, le veut-il ?

Ten Hag a tenu à faire passer le football avant toute autre distraction lors de la tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie, mais avec Ronaldo de retour en ville – marqué par ses publications sur les réseaux sociaux “Dimanche, le roi est de retour” – c’est plus facile à dire que Fini.

Mettant de côté les opinions polarisantes quant à savoir si Ronaldo, le joueur, a aidé ou entravé United depuis son retour au club il y a un an, il ne fait aucun doute que le bruit autour du joueur de 37 ans cet été est quelque chose de Ten Hag, nouvellement installé comme gestionnaire, pourrait s’en passer. Pourtant, il reste une certaine confusion autour d’Old Trafford sur la façon dont il a atteint ce point.

Les représentants de Ronaldo, dirigés par l’agent Jorge Mendes, ont fait savoir qu’il souhaitait partir en invoquant le désir de jouer en Ligue des champions. Mais en mai, alors que United était déjà hors course pour une place dans le top quatre, Ronaldo était heureux de faire une interview sur la nomination de Ten Hag et ses espoirs pour la nouvelle saison.

“Ce que je sais de lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax, c’est un entraîneur expérimenté”, a-t-il déclaré. “Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que l’année prochaine, nous allons gagner des trophées.”

Selon des sources, Ronaldo n’accepte pas facilement les interviews – même avec MUTV, la chaîne de télévision interne du club – et il était donc curieux pour certains membres du personnel qu’un mois plus tard, il ait changé de ton.

La façon dont Ten Hag, à gauche, gère la saga Ronaldo sera un élément déterminant pour savoir si sa première saison est un succès ou non. Jan Kruger/Getty Images

Avec un an restant sur son contrat et un salaire hebdomadaire supérieur à 500 000 £, il y a ceux de United qui pensent que Ronaldo ne s’attendait pas à déménager ; au lieu de cela, la menace est conçue pour faire pression sur les Glazers pour qu’ils montrent plus d’ambition sur le marché des transferts. Il a été considéré comme significatif, par exemple, qu’il ait joué un rôle volontaire dans la journée des médias de United à Carrington mardi et bien qu’il n’ait participé à aucune interview, il s’est rendu dans toutes les stations de radio pour poser sous le maillot. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’avait pas donné l’impression de quelqu’un qui était déjà parti.

Jusqu’à présent, United a insisté sur le fait que Ronaldo n’était pas à vendre, un point souligné à plusieurs reprises par Ten Hag, qui a même suggéré que son contrat pourrait être prolongé au-delà de la fin de la saison prochaine. Il y a des points d’interrogation quant à savoir si Ronaldo correspond au style du Néerlandais – il dit qu’il veut que son équipe “presse toute la journée”, et les statistiques montrent que Ronaldo ne le fait pas – mais le laisser partir reviendrait à supprimer les objectifs garantis de une équipe qui ne marque pas beaucoup.

Anthony Martial et Marcus Rashford ont tous deux eu 20 saisons de buts, mais n’en ont réussi que six la saison dernière entre eux. Des sources ont déclaré à ESPN que United envisageait de signer Darwin Nunez, mais lorsqu’il a choisi de rejoindre Liverpool, ils se sont concentrés sur la recherche d’un attaquant “polyvalent” capable de jouer sur la ligne de front plutôt que sur un n ° 9. Antony de l’Ajax et Benjamin Sesko du Red Bull Salzburg suscitent de l’intérêt, mais dans les deux cas, les valorisations s’avèrent problématiques.





Même avec Ronaldo réintégré dans l’équipe, Ten Hag pense qu’il lui manque encore un joueur offensif. S’exprimant la semaine dernière, Ten Hag a déclaré qu’après un entraînement d’été seul alors qu’il s’occupait d’un “problème familial”, Ronaldo n’est “certainement pas au niveau de notre équipe actuelle”, et dans l’état actuel des choses, ce sera Martial qui mènera la ligne contre Brighton dimanche. Le Français a impressionné pendant le programme estival, mais a marqué pour la dernière fois un but compétitif pour United en octobre et a eu du mal en prêt à Séville la saison dernière.

Ten Hag a admirablement géré le spectacle parallèle de Ronaldo, mais le cirque a monté d’un cran depuis son retour à Manchester la semaine dernière. Ralf Rangnick a découvert pendant son mandat que Ronaldo n’avait pas peur de faire pression sur son manager. Des sources ont déclaré à ESPN qu’à une occasion, il avait demandé à Rangnick de changer sa tactique pour incorporer un autre attaquant dans le but de reproduire un système qui, selon lui, convenait à ses forces à la Juventus. Rangnick a refusé, et cela ne s’est pas bien passé avec le n ° 7 de United.

De tous les défis auxquels Ten Hag est confronté, gérer Ronaldo – à la fois dans le vestiaire et sur le terrain – sera l’un des plus grands. Le patron de United a besoin des buts de Ronaldo, mais pas de bruit, s’il veut réussir sa première année à Old Trafford.