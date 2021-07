Qui manque le randonneur de la forêt du Montana ?

Un RANDONNEUR a disparu après une randonnée dans une forêt du Montana en juillet.

Les autorités du comté de Carbon sont au milieu d’une recherche.

Qui est le randonneur disparu ?

Tatum Morell a disparu dans la forêt de Custer Gallatin.

Morell est un randonneur expérimenté et avait prévu de gravir les cinq sommets de la région, ont déclaré les autorités.

Elle a installé une tente orange et grise dans la région de Shadow Lake et les responsables ont partagé des photos d’elle portant un grand sac à dos vert foncé, une casquette de baseball, une chemise noire et un pantalon.

Un peu plus long que sept milles au total, le West Fork Trail Head fait l’objet d’un « trafic intense » et ses caractéristiques comprennent plusieurs cascades, selon AllTrails.com.

Le sentier se trouve juste à l’extérieur de la ville de Red Lodge, dans le sud du Montana.

Quand avons-nous entendu parler d’elle pour la dernière fois ?

Le joueur de 23 ans n’a plus eu de nouvelles depuis le 1er juillet 2021.

Morell s’est enregistrée pour la dernière fois avec sa mère à l’aide d’un appareil inReach à 20 heures le soir de sa disparition.

Des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage de Red Lodge et du bureau du shérif du comté de Carbon demandent de l’aide.

Qu’est-ce qu’inReach ?

Morell a communiqué pour la dernière fois avec sa mère à l’aide d’un appareil inReach, un appareil de communication par satellite qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages, de parcourir des itinéraires, de suivre leurs trajets et, si nécessaire, de déclencher un SOS pour appeler à l’aide d’un centre mondial de coordination des interventions d’urgence. .

La technologie utilise le réseau satellite Iridium, qui a une couverture de pôle à pôle pour envoyer et recevoir des données.

L’appareil s’associe à une application sur votre téléphone et peut envoyer et recevoir de nombreux types de messages différents.

En 2016, une randonneuse a survécu à une chute de 60 pieds et attribue son succès à son inReach », a rapporté Garmin.com.

Le randonneur a déclaré: «Heureusement, j’avais l’inReach avec moi et j’ai pu envoyer ma position exacte et un texto avec mon fiancé pour fournir des informations à jour sur mes blessures. Non seulement cet appareil m’a sauvé la vie, mais il m’a aussi réconforté pour parler avec ceux que j’aime et obtenir des mises à jour sur l’état d’avancement de mes efforts de sauvetage. »