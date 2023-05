Qui Man United cible-t-il pour la prochaine phase de reconstruction?

C’est à peu près à la même époque l’année dernière qu’Erik ten Hag a convoqué l’équipe de recrutement de Manchester United à Amsterdam pour commencer à planifier la première étape de sa reconstruction d’Old Trafford.

Moins de 24 heures après avoir remporté son troisième titre d’Eredivisie avec l’Ajax, il s’est assis avec les assistants Mitchell van der Gaag et Steve McClaren et le directeur du football United John Murtough dans les bureaux de son agence dans le sud de la ville pour parler à travers des cibles comme Lisandro Martinez, Tyrell Malacie et Antoine. Frenkie de Jong a également été mentionné, et Cody Gakpo.

Le thème de la conversation était que même s’il y avait de l’argent à dépenser lors du premier été de Ten Hag, il ne travaillerait pas avec un budget illimité et certains domaines de l’équipe devraient être prioritaires par rapport à d’autres.

En fin de compte, United a dépensé plus que prévu à l’origine – en partie parce que la valorisation d’Antony par l’Ajax a augmenté tout au long de la fenêtre de transfert – mais certains éléments de la liste de tâches de Ten Hag n’ont pas été contrôlés.

Ten Hag s’est imposé comme l’individu le plus puissant du club après une première saison (relativement) réussie, qui pourrait encore se terminer par un deuxième trophée si United battait Manchester City en finale de la FA Cup (diffuser EN DIRECT le 3 juin sur ESPN + aux États-Unis). mais le message de l’administration concernant ses projets de transfert estival sera similaire à celui présenté à Amsterdam il y a 12 mois. Il y a de l’argent pour certains nouveaux joueurs, mais probablement pas autant que Ten Hag en a réellement besoin.

Des sources ont déclaré à ESPN que United travaillait avec un budget compris entre 100 et 150 millions de livres sterling qui serait complété par des fonds collectés par les départs. Il y a un sentiment au sein du département de recrutement que l’équipe doit être « ajustée » avec deux ou trois nouveaux arrivants à des postes clés, bien qu’il y ait une acceptation que Ten Hag en voudra plus.

Ce sera le travail de Murtough, avec l’adjoint Andy O’Boyle, de trouver un terrain d’entente entre les demandes de Ten Hag et la réalité de la situation financière du club, impactée en partie par la nécessité de naviguer dans les règles du fair-play financier de l’UEFA.

Ten Hag a réussi l’été dernier avec la poursuite d’Antony, mais c’était uniquement parce que le personnel de recrutement pensait qu’il ferait face à plus de concurrence pour l’ailier brésilien sur toute la ligne. Les décisions sont prises au cas par cas avec le directeur de la science des données Dominic Jordan et le responsable des opérations de recrutement Steve Brown et il n’y a aucune garantie que Ten Hag obtiendra ce qu’il veut avec chaque cible.

Après une saison durant laquelle United a eu du mal à marquer des buts, la priorité cet été est de signer un attaquant. Il y a un intérêt pour Harry Kane mais aussi une réticence à entamer des négociations prolongées avec le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, craignant qu’il ne veuille retarder tout accord jusqu’à plus près de la date limite de transfert du 1er septembre. L’objectif de Ten Hag est de faire signer des joueurs avant le début de la tournée de pré-saison aux États-Unis avec un vol pour New York le 20 juillet et ne veut certainement pas quitter les affaires avant la dernière minute.

Frenkie de Jong reste une cible à long terme pour Manchester United, mais le milieu de terrain de Barcelone exigerait de gros frais de transfert. Alex Caparros/Getty Images

Mis à part Kane, Victor Osimhen est surveillé, mais Napoli ne veut pas perdre son homme vedette et s’il est disponible, il y aurait une concurrence importante de la part du Bayern Munich et de Chelsea. Le Bayern tient également à Kane, Sadio Mane devant partir après une seule saison en Allemagne. Kane et Osimhen exigeraient des frais supérieurs à 100 millions de livres sterling et d’autres options sont donc envisagées, notamment Randal Kolo Muani, Dusan Vlahovic, Tammy Abraham et Brian Brobbey.

C’est pareil avec les milieux de terrain. Ten Hag aime De Jong, Declan Rice et Jude Bellingham mais ils ne seront pas bon marché. Le Borussia Dortmund demande des frais de l’ordre de 130 millions de livres sterling pour Bellingham, ce qui représenterait la quasi-totalité du budget d’été de United, tandis que West Ham valorise Rice à plus de 100 millions de livres sterling.

La paire de Chelsea Mason Mount et Mateo Kovacic sont des alternatives moins chères tandis qu’Adrien Rabiot, qui a failli signer l’été dernier, est en fin de contrat à la Juventus. James Maddison et Alexis Mac Allister ont également été mentionnés et United n’a pas exclu de signer définitivement Marcel Sabitzer, bien que son avenir ait été compliqué par une blessure au genou qui a mis fin à la saison.

Ten Hag, selon des sources, pense qu’il a besoin d’un autre milieu de terrain pour rivaliser avec Christian Eriksen, qui a eu 31 ans en février, mais l’argent disponible dépend de ce qui est utilisé ailleurs.

David de Gea pourrait pourtant signer un nouveau contrat à Manchester United, où il est arrivé en 2011. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

Il aimerait aussi un autre gardien, même si David De Gea signe un nouveau contrat. On craint que les difficultés de De Gea à faire passer le ballon par l’arrière entravent la façon dont Ten Hag veut jouer, mais la signature d’un nouveau n ° 1 est quelque chose qui pourrait devoir attendre. Tout dépendra de la somme d’argent que United pourra collecter grâce aux ventes.

Eric Bailly et Alex Telles, tous deux prêtés cette saison, seront autorisés à partir tandis que Phil Jones et Axel Tuanzebe feront partie d’un groupe de joueurs libérés en fin de contrat le 30 juin.

En plus de cela, le club est ouvert aux offres pour jusqu’à 10 joueurs de l’équipe première, dont le capitaine Harry Maguire et Scott McTominay. West Ham devrait raviver son intérêt pour Maguire après avoir fait une enquête en janvier et Newcastle est intéressé par McTominay, mais pas à la valorisation de United d’environ 40 millions de livres sterling. Il est important que United gère bien les transferts sortants cet été pour aider à apaiser leurs préoccupations FFP.

L’incertitude entourant la propriété à Old Trafford est un problème à l’approche de l’été, des sources du club acceptant qu’elles ne peuvent qu’espérer que de nouveaux propriétaires – s’ils arrivent – ​​laissent Murtough et Ten Hag diriger la campagne de recrutement. Le bouleversement à Chelsea suite à la prise de contrôle de Todd Boehly a été utilisé comme exemple du type de situation qu’ils espèrent éviter.

Pour l’instant, Ten Hag reste optimiste quant à sa capacité à superviser une fenêtre productive, déclarant la semaine dernière qu’il pensait que « de nombreux joueurs de qualité veulent venir » après que certains aient eu des « réserves » à l’idée de signer pour United il y a un an. La première étape de la reconstruction a donné une première saison positive. Plus de progrès dans sa deuxième année dépendra de son succès cet été.