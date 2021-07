Qui Lindsey Shaw a-t-elle joué dans le Declassified School Survival Guide de Ned ?

Apprenez à connaître le personnage de Lindsay Shaw dans le guide de survie à l’école déclassifiée de Ned.

L’émission Nickelodeon a été créée en 2004 et a duré trois saisons.

Qui est Lindsay Shaw ?

Shaw, 32 ans, est une actrice américaine de Lincoln, Nebraska.

Elle a fait ses débuts en tant qu’actrice en 1999 dans 10 Things I Hate About You d’ABC Family. Shaw a participé à l’émission jusqu’en 2010.

De 2011 à 2017, elle a également interprété le rôle de Paige McCullers dans Pretty Little Liars.

L’actrice est également connue pour ses rôles dans No One Lives, 16-Love et Eleventh Hour.

Tout au long de sa brillante carrière d’actrice, Shaw a réussi à accumuler une valeur nette de plusieurs millions de dollars, mais aucune information n’est disponible sur le nombre exact.

Qui Lindsay Shaw a-t-elle joué dans le Declassified School Survival Guide de Ned ?

Le rôle le plus connu de Shaw était dans la comédie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide.

L’émission suivait le personnage principal Ned Bigby, joué par Devon Werkheiser, qui a donné des trucs et astuces aux téléspectateurs sur la survie des collèges, tout en le découvrant lui-même.

Shaw a joué l’une des deux meilleures amies de Bigby, Jennifer Mosely, qui est passée par Moze dans la série.

Pourquoi Shaw a-t-il quitté TikTok ?

Shaw a commencé à suivre la tendance suite aux réactions négatives aux commentaires de danse TikTok.

À la suite d’une vidéo publiée d’elle apparaissant pour se moquer d’un clip populaire de créateurs noirs exécutant une danse, elle a écrit « Hé, ça va? Qu’est-ce que c’est que ça? »

Ces commentaires n’ont pas fait plaisir aux fans et elle a commencé à recevoir des messages haineux dans sa boîte de réception.

Shaw a alors décidé de publier une vidéo abordant la situation sur sa story Instagram le dimanche 11 juillet 2021.

« Je dois juste dire tout de suite que la haine dans ma boîte de réception n’est pas d’accord », a déclaré Shaw.

« Je ne voulais rien dire du tout. J’apprends tous les jours, comme tout le monde je pense. Et ce genre de haine a juste besoin de s’évaporer de la planète, peu importe à qui elle est dirigée. Des larmes de crocodile ? Non, mec – c’est comme mon âme là-bas. Si vous savez quelque chose sur ce que je représente ou ce en quoi je crois, vous savez que ce n’est pas ça. «

Les intentions de Shaw étaient de se moquer des différences entre les milléniaux et la génération Z et elle a dit qu’elle était « désolé que vous ayez été offensé ».

Shaw a ensuite révélé qu’elle avait fait une pause dans les médias sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale.

« Pour ma propre santé mentale, j’avais de toute façon besoin de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. »

« Je pensais que le truc du millénaire et de la génération Z était une chose sur TikTok. L’intention n’était pas si sérieuse, vous tous. Je dois juste partir d’ici pendant un petit moment. Mais je vous apprécie, je vous aime, et Je reviendrai », a-t-elle conclu.

Qu’est-ce que ses co-stars de Ned’s Declassified ont à dire sur sa vidéo ?

Les stars de Devon Werkheiser et Daniel Curtis Lee ont tous deux pesé sur la négativité entourant Shaw.

» Lindsey [made] une vidéo très inutile qui déteste la tendance la plus populaire sur TikTok qui se trouve être créée par des créateurs noirs, et devient plutôt réactionnaire et défensive dans sa section de commentaires avant de supprimer la vidéo », a déclaré Werkheiser dans une vidéo TikTok.

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec la vidéo publiée par Shaw, il a finalement défendu son ancienne co-star, affirmant qu’elle avait « un bon cœur et s’occupait de problèmes personnels ». Il a révélé qu’il se tenait à ses côtés parce que « les amis ne sont pas annulés dans la vraie vie ».

Lee a également parlé à TMZ de la vidéo, affirmant que Shaw avait mal géré le contrecoup.

Il a déclaré au média que Shaw l’avait contacté à la suite du contrecoup de la vidéo originale, il a révélé qu’il lui avait conseillé de gérer les accusations de racisme d’une « manière légère ».

Lee a déclaré à TMZ qu’en choisissant la « voie des pleurs », cela n’avait déclenché qu’une nouvelle frénésie de haine.

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec sa vidéo originale, Lee a déclaré à TMZ qu’il ne considérait pas son message comme raciste.