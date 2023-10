La POLICE a identifié une personne impliquée dans la tragique fusillade de masse dans le Maine qui a tué plus d’une douzaine de personnes.

Robert Card, 40 ans, est devenu suspect dans le massacre du restaurant et du bowling à Lewiston qui a fait 18 morts et 13 blessés.

Un bulletin de police a identifié Robert Card, 40 ans, comme suspect de fusillade Crédit : AP

Qui est Robert Card?

Dans un document distribué aux responsables de l’application des lois, Robert Card a été décrit comme un instructeur d’armes à feu qui ferait partie de la réserve de l’armée et serait affecté à un centre de formation à Saco, dans le Maine.

Le document indique également qu’il avait été interné dans un établissement de santé mentale pendant deux semaines à l’été 2023.

Il n’a pas fourni de détails sur son traitement ou son état, mais a déclaré qu’il avait déclaré avoir entendu des voix et avait précédemment menacé de tirer sur la base militaire.

Que s’est-il passé à Lewiston ?

Les autorités ont confirmé le 26 octobre 2023 que 18 personnes avaient été tuées et 13 blessées après que le tireur ait ciblé deux endroits, le Schemengees Bar and Grille Restaurant et le Sparetime Recreation Center, vers 19 heures HNE.

Card aurait tiré sur les individus à Lewiston la veille.

Une femme et six hommes sont morts au bowling. Huit hommes ont été tués au restaurant Schemengees Bar and Grille.

La police a déclaré que toutes les victimes n’avaient pas été identifiées.

Le bureau du shérif du comté d’Androscoggin a publié sur sa page Facebook deux photos du suspect, montrant le tireur entrant dans un établissement avec une arme levée sur l’épaule.

Deux responsables des forces de l’ordre ont déclaré que le bilan des victimes devrait s’alourdir, avec des dizaines de blessés.

Où est Robert Card maintenant ?

Le suspect des fusillades de masse est toujours en liberté. Le suspect a pris la fuite à la suite des attaques.

La carte est considérée comme armée et dangereuse. La police demande à toute personne qui le voit d’appeler immédiatement le 911 et de ne pas l’approcher.

“Il s’agit d’une enquête pour homicide en cours et d’une recherche de la personne responsable”, a déclaré le colonel William Ross de la police de l’État du Maine.

Sur les photos rendues publiques par le bureau du shérif, on pouvait voir Card portant des vêtements marron et brandissant un fusil d’assaut de grande puissance.

Plus de 18 personnes ont été confirmées mortes après qu’un tireur a ouvert le feu à deux endroits à Lewiston, dans le Maine. Crédit : La Méga Agence

John Miller, analyste en chef des forces de l’ordre et du renseignement pour CNN, a décrit l’arme comme un fusil de type AR15 avec une éventuelle lunette de visée.

Il a noté que le tireur portait un pantalon tactique bleu avec des poches « bombées », suggérant la possibilité qu’il transportait des munitions supplémentaires.

Le matin après l’incident, un véhicule qui aurait été occupé par Card aurait traversé la frontière du Massachusetts depuis le Maine.

Card fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt contre huit chefs d’accusation de meurtre liés à des fusillades de masse.