Qui les Orioles devraient-ils préférer affronter dans l’ALDS ? – Villes jumelles

Selon une mesure, les deux meilleures équipes de la Ligue américaine jouent cette semaine dans la ronde des wild-cards. Le vainqueur affrontera les Orioles dans la série des cinq meilleures séries de division de la Ligue américaine à partir de samedi.

Alors que Tampa Bay et le Texas ont terminé la saison régulière avec des records pires que ceux des Orioles note de 101-61les Rays (99-63) et les Rangers (90-72) présentent des différentiels bien meilleurs que ceux de Baltimore.

Les Orioles sont à égalité avec les Astros de Houston pour le troisième meilleur différentiel de points du circuit à plus-129, tandis que les Rangers se classent deuxièmes à plus-165 derrière le plus-195 des Rays. Ces totaux produisent des records pythagoriciens, une estimation basée uniquement sur le différentiel de courses, de 94-68 pour Baltimore, 96-66 pour le Texas et 100-62 pour Tampa Bay.

Bien sûr, les différentiels d’exécution et une formule nommée d’après un mathématicien grec ne décident pas des jeux de balle. Les Orioles ont obtenu une fiche de 8-5 contre les Rays cette saison, sans perdre une série contre leur adversaire de l’AL East, et une fiche de 3-3 contre les Rangers en deux séries disputées avant juin.

Cependant, après le marathon qui dure une saison de 162 matchs, le différentiel de points est souvent plus prédictif du succès futur que le record réel d’une équipe.

Quoi qu’il en soit, les chiffres prouvent que les Orioles affronteront un adversaire redoutable dans l’ALDS, que les Rangers ou les Rays s’avèrent victorieux dans la série des trois wild-cards.

Mais si les Orioles pouvaient choisir, quelle équipe préféreraient-ils jouer ?

Avant le premier match entre les Rangers et les Rays mardi, voici les arguments avancés par les fans de Baltimore pour que l’une ou l’autre équipe avance pour jouer le Orioles dans l’ALDS.

Rangers

L’argument selon lequel les Rangers constituent un meilleur affrontement pour les Orioles est peut-être plus facile à faire valoir. Le Texas a remporté neuf matchs de moins et avait un pire différentiel de points que les Rays. Les Rangers sont essentiellement l’équipe la plus faible.

Comparés aux Rays, les Rangers ont une pire rotation de départ et un enclos des releveurs plus faible. Bien que leur attaque soit meilleure que celle de Tampa Bay, elle l’est légèrement et ne compense pas les lacunes de l’équipe sur le monticule.

Alors que les Orioles se sont bien comportés contre les lanceurs de premier plan cette saison, ces lanceurs ont une importance démesurée en séries éliminatoires. Un ou deux partants d’élite peuvent mener une équipe à une victoire en série, et les Rangers n’en ont pas.

Leur succès cette saison s’est fait malgré les blessures des anciens vainqueurs de Cy Young, Jacob deGrom et Max Scherzer, dont ils ont acquis ce dernier à la date limite des échanges. Jon Gray, un partant fiable lors de sa deuxième bonne année consécutive avec les Rangers, est également sur la liste des blessés, même s’il pourrait revenir pour l’ALDS.

Cela ne veut évidemment pas dire que les Rangers ont une mauvaise rotation. La MPM combinée de 3,96 de leurs partants est meilleure que celle de Baltimore de 4,14. Le choix du All-Star Nathan Eovaldi, du gaucher Jordan Montgomery, de Dane Dunning et du manager Bruce Bochy pour un quatrième partant est loin d’être facile. Mais comparé au candidat AL Cy Young Zach Eflin et au pompier Tyler Glasnow, les deux droitiers en tête de la rotation de Tampa Bay, le Texas pourrait être la tâche la plus facile.

L’enclos des releveurs de Tampa Bay est également bien meilleur que celui du Texas. Malgré l’ajout d’Aroldis Chapman à la mi-saison, le corps de relève des Rangers a une MPM de 4,77 cette saison, ce qui le classe au 24e rang dans les tournois majeurs et le pire parmi les équipes en séries éliminatoires. En septembre, l’enclos des releveurs des Rays a connu une séquence de 36 1/3 de manches consécutives sans but, tandis que celui du Texas a affiché une MPM de 5,08.

Les Rays jouent également peut-être leur meilleur baseball depuis leur torride début de 22-5. Ils ont une fiche de 27-13 depuis le 16 août, tandis que les Rangers ont une fiche de 18-24 au cours de la même séquence.

Des rayons

Les Orioles ont déjà prouvé qu’ils pouvaient gérer les Rays. Ils sont allés 8-5 contre Tampa Bay et ont remporté des matchs de multiples façons – des retours à la victoire sur les Rays en passant par leur victoire.

Comme les Rangers, les Rays sont également privés de plusieurs pièces clés. Wander Franco, le meilleur joueur des Rays à seulement 22 ans, est toujours en congé administratif alors que la Ligue majeure de baseball et la République dominicaine enquêtent sur une relation présumée entre Franco et un mineur. Ace Shane McClanahan, double All-Star, est absent après avoir subi une reconstruction du coude de Tommy John en août. Les partants Jeffrey Springs et Drew Rasmussen sont également absents pour l’année après avoir subi des opérations au coude. Le cogneur Luke Raley, qui frappe au milieu de l’ordre de Tampa Bay contre les lanceurs partants droitiers, et l’ancien joueur vedette des Terps Brandon Lowe, le joueur de deuxième but partant des Rays qui a remplacé Franco dans le trou n°2, sont également sur l’IL.

Ces absences rendent la rotation des Rays moins effrayante – devoir affronter McClanahan, Springs, Eflin et Glasnow dans l’ALDS serait un obstacle difficile pour n’importe quelle équipe – tout en rendant leur alignement beaucoup moins redoutable que celui des Rangers.

Ce qui manque au Texas du côté des lanceurs, le club a plus que compensé avec les chauves-souris. Les Rangers ont la meilleure attaque de l’AL avec 881 points marqués, soit une moyenne de 5,44 points par match, soit près d’un demi-point de plus que les Orioles. Leur alignement est renforcé par le candidat AL Most Valuable Player Corey Seager, dont 1,013 OPS se classe deuxième derrière Shohei Ohtani des Los Angeles Angels. Le joueur de deuxième but Marcus Semien a été l’un des joueurs de baseball les plus précieux dans les majors avec 7,4 victoires au-dessus du remplacement, à égalité au cinquième rang du sport, selon Baseball-Reference. Et le cogneur Adolis García mène l’équipe avec 39 circuits et 107 points produits.

Pendant ce temps, aucun joueur des Orioles n’a un OPS à moins de 198 points de celui de Seager, une WAR à moins d’une victoire de Semien ou un total de circuits à moins de 10 de celui de García. Leader de la recrue AL de l’année Gunnar Henderson est le plus proche avec un .814 OPS, 6,3 WAR et 28 circuits.

Mais les jeux ne se jouent pas sur papier, comme le dit le cliché. Peu importe qui ils jouent, le plus grand déterminant pour que les Orioles passent à l’ALCS est eux-mêmes.

ALDS, Jeu 1

Raies/Rangers aux Orioles

Samedi, à déterminer

LA TÉLÉ: Fox ou FS1

Radio: 97,9 FM, 101,5 FM, 1090 AM

