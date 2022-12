Des policiers ont franchi l’entrée vandalisée du palais présidentiel du Sri Lanka en juillet. Le pays a été durement touché par une crise économique. Abishek Chinnappa | Getty Images Actualités | Getty Images

Curtis S. Chin, ancien ambassadeur américain auprès de la Banque asiatique de développement, est directeur général du cabinet de conseil RiverPeak Group. Jose B. Collazo est un analyste spécialisé dans la région Indo-Pacifique. Suivez-les sur Twitter à @CurtisSChin et @JoseBCollazo. À l’approche de la nouvelle année, nous nous tournons à nouveau vers notre regard annuel sur les gagnants et les perdants de l’Asie. Les chefs de gouvernement et les chefs d’entreprise de toutes les grandes économies – y compris la Chine désormais – peuvent bien espérer que 2023 sera l’année où les blocages draconiens liés à la pandémie deviendront une question d’histoire. Dans notre bilan annuel 2021, nous avons décerné “la pire année en Asie” aux femmes et aux filles afghanes – une conséquence du retrait chaotique des États-Unis et de leurs alliés d’Afghanistan et du retour du régime taliban. La “meilleure année” est allée aux guerriers asiatiques de la guerre froide, alors que les médias sociaux, les “guerriers loups” et les politiciens ont contribué à susciter un retour à la rhétorique de la guerre froide dans un contexte de détérioration des relations américano-chinoises. Maintenant, avec l’espoir que Covid est en retraite et que l’inflation se modérera dans l’année à venir, nous jetons un dernier regard sur qui l’a eu bien et qui l’a eu mal en 2022.

Meilleure année : les enfants de retour en Asie du Sud-Est – Marcos et Anwar

La persévérance s’est avérée gagnante en 2022 à la fin de l’année avec Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. des Philippines et Anwar Ibrahim de Malaisie devenant les dirigeants de leurs pays respectifs. L’un a sauvé un héritage familial, l’autre est passé de la prison au pouvoir – des scénarios dignes d’une série Netflix. Aux Philippines, Marcos – le fils homonyme de son père autoritaire – a remporté une élection présidentielle écrasante en mai, malgré ce que les détracteurs considèrent comme un héritage familial de corruption et d’impunité. Il y a plus de 35 ans, en février 1986, Marcos senior et sa femme Imelda ont fui à Hawaï en exil, chassés par une révolution du pouvoir populaire et une perte de soutien américain.

Et en Malaisie, Anwar s’est finalement révélé vainqueur en novembre, abandonnant le descripteur de longue date de “Premier ministre en attente” pour devenir le 10e Premier ministre de son pays. Cela faisait suite à des décennies marquées par des campagnes de diffamation, des emprisonnements et des intrigues clandestines alors que l’ancien vice-Premier ministre défiait les intérêts acquis avec ses vœux de lutte contre la corruption. Les deux sont maintenant confrontés au défi de gouverner et de faire avancer leurs pays respectifs. Restez à l’écoute pour le prochain épisode.

Bonne année : les fabricants de puces à semi-conducteurs de Taïwan

Au cours d’une année qui a vu les tensions entre les États-Unis et la Chine atteindre un pic fébrile lorsque la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi s’est rendue à Taipei, l’industrie sophistiquée des semi-conducteurs de l’île termine l’année en bonne position. Les fabricants de puces taïwanais sont plus essentiels que jamais. Les puces semi-conductrices sont au cœur de tout, des ordinateurs aux voitures en passant par les smartphones. Soulignant le rôle critique de l’industrie technologique taïwanaise, un Association de l’industrie des semi-conducteurs (SIA)/Boston Consulting Group 2021 étude a révélé que 92% de la capacité de fabrication de semi-conducteurs la plus avancée au monde est située à Taiwan. Les 8% restants se trouvaient en Corée du Sud.

Siège social de TSMC à Hsinchu, Taïwan. Les produits du fabricant de semi-conducteurs sont au cœur de tout, des automobiles aux smartphones. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Un rare Congrès américain bipartite en a pris note en adoptant en juillet 2022 le CHIPS and Science Act, qui alloue 52 milliards de dollars de financement fédéral pour stimuler davantage la production nationale de puces à semi-conducteurs. En décembre, le fabricant de puces dominant au monde, Entreprise de fabrication de semi-conducteurs de Taiwan (TSMC), a annoncé des plans pour une deuxième usine de puces semi-conductrices en Arizona, portant à 40 milliards de dollars ce qui est déjà l’un des plus gros investissements étrangers de l’histoire des États-Unis. Avec des chiffres comme ceux-là, l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs termine l’année en mouvement, continuant à nouer des liens et à gagner le soutien croissant des entreprises et des gouvernements aux États-Unis et ailleurs.

Année mitigée : “l’amour” de l’Asie pour la crypto

Comme dans une grande partie du monde, les investisseurs en Asie – autrefois éblouis sinon envoûtés par l’industrie de la cryptographie – terminent l’année dans une ambiance mitigée. Les effondrements de l’industrie ont laissé de nombreuses personnes, y compris au sein du gouvernement, se demander si le message de caveat emptor – acheteur méfiez-vous – est suffisant, et de nouvelles réglementations se profilent. L’implosion de milliards de dollars de l’échange de crypto FTX a déclenché la sonnette d’alarme dans toute la région. Temasek Holdings de Singapour, qui a annulé la totalité de son investissement de 275 millions de dollars dans l’activité de crypto-monnaie FTX, désormais effondrée, a a subi “une atteinte à sa réputation”, a déclaré le vice-Premier ministre Lawrence Wong.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est dirigé par des officiers de la police royale des Bahamas après son arrestation. Mario Duncanson | AFP | Getty Images

Mauvaise année : Sri Lanka, la perle (unique) de l’Asie du Sud

Même au milieu de l’insécurité alimentaire et des inquiétudes économiques dans une grande partie de l’Asie, les images de citoyens en colère prenant d’assaut la résidence officielle du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa et le secrétariat présidentiel se démarquent dans ce qui a été décidément une mauvaise année pour cette “perle du Sud”. Asie.” Sri Lanka continue de faire face à une crise multidimensionnelle. Une économie brisée, des réserves de devises étrangères épuisées, une inflation élevée – à un moment donné, atteignant plus de 70% – et les pénuries d’électricité, de carburant et de nourriture aggravées par l’impact de la guerre en Ukraine, une «fuite des cerveaux» croissante et de faibles chiffres touristiques caractérisent aujourd’hui cette nation d’Asie du Sud.

Les négociations pour un accord avec le FMI restent compliquées par de grandes quantités de dette sri-lankaise détenues par la Chine, l’Inde et le Japon.

D’ici septembre, près de 200 000 Sri Lankais avaient quitté la nation insulaireet des milliers d’émigrants potentiels envisageaient de faire de même à la recherche d’un avenir meilleur ailleurs. Un accord du FMI pour restructurer la dette du Sri Lanka pourrait fournir des liquidités et une stabilité économique indispensables, mais les négociations restent compliquées par de grandes quantités de dette sri-lankaise détenues par la Chine, l’Inde et le Japon.

Pire année: les citoyens chinois assiégés et enfermés

Alors que la Chine est fière d’un nombre extraordinairement bas de décès liés à Covid (officiellement signalés), le pays est également devenu une vitrine des conséquences négatives des efforts pour contenir le virus. Dans ce qui aurait dû être une bonne année pour le président chinois Xi Jinping, il a vu l’année se terminer par une vague de mécontentement chinois. À la fin de l’année, des manifestations anti-lockdown ont été signalées dans de nombreuses villes, y compris dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde à Zhengzhou, alors que la politique chinoise zéro Covid a nui à l’économie et à la santé mentale des gens ordinaires.