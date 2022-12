Qui jouera le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ?

Le Portugal a dominé le groupe H à la Coupe du monde 2022, terminant ses trois matchs avec six points après avoir battu le Ghana et l’Uruguay et perdu contre la Corée du Sud aujourd’hui.

Avec leur place dans les huitièmes de finale déjà confirmée avant leur match contre la Corée du Sud, Fernando Santos a fait des changements en profondeur dans son équipe portugaise – un match nul était tout ce dont ils avaient besoin pour s’assurer qu’ils étaient en tête du groupe.

Il s’est avéré, cependant, que perdre signifierait toujours qu’ils finiraient premiers, alors que l’Uruguay battait le Ghana dans l’autre match de groupe.

En conséquence, la performance du Portugal en phase de groupes a confirmé qu’il affrontera l’équipe classée deuxième du groupe G. Actuellement, les quatre équipes de ce groupe pourraient encore terminer deuxièmes, le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun étant tous prêts à jouer leur dernier match de groupe du tournoi ce soir.

La Suisse est actuellement deuxième du groupe, mais affronte la Serbie dans un match crucial – la Suisse a trois points, tandis que la Serbie et le Cameroun en ont chacun un.

Sauf mésaventure contre le Cameroun, le Brésil finira vainqueur de groupe. S’ils perdent et que la Suisse gagne, le groupe se résumera à la différence de buts.

Quoi qu’il en soit, la Suisse n’a qu’à faire match nul contre la Serbie pour se qualifier pour les huitièmes de finale si le Brésil marque également un point dans son match contre le Cameroun.

Par conséquent, la Suisse sera probablement l’adversaire du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le match devant se jouer le mardi 6 décembre. Pendant ce temps, la Corée du Sud rencontrera les vainqueurs du groupe G en huitièmes de finale (probablement le Brésil).

Ailleurs, l’Uruguay affrontera les vainqueurs de groupe dans le groupe G, très probablement le Brésil. Les Pays-Bas affronteront les États-Unis dans leur match à élimination directe, l’Angleterre affrontera le Sénégal, l’Australie organisera un affrontement fascinant avec l’Argentine et la France s’attendra à battre la Pologne.

Hier soir, le drame dans le groupe E signifiait que le Japon était en tête du groupe devant l’Espagne, éliminant l’Allemagne dans le processus. Par conséquent, le Japon affronte la Croatie en huitièmes de finale, tandis que l’Espagne doit trouver un moyen de dépasser le Maroc.