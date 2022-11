Qui joue Tony Blair dans The Crown ?

LA SAISON 5 de The Crown voit l’action avancer dans les années 1990 avec l’arrivée d’un nouveau Premier ministre – Tony Blair.

Mais qui incarne l’ancien leader travailliste dans la saison 5 de The Crown ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui joue Tony Blair dans The Crown ?

Tony Blair est interprété par l’acteur Bertie Carvel dans la cinquième saison de The Crown.

Carvel devrait également continuer à jouer le personnage dans la saison six.

En jouant Blair, Carvel a déclaré à iNews : « Les acteurs sont un autre type de diseurs de vérité que les historiens ou les journalistes.

“Je ne peux pas dire toute la vérité sur Tony Blair à travers tout ce que Peter Morgan choisit d’écrire sur lui dans les saisons 5 et 6, mais je peux offrir un aperçu ou une façon de voir cette histoire différemment.”

Tony Blair a été Premier ministre du Royaume-Uni de 1997 à 2007 et chef du parti travailliste de 1994 à 2007.

Il a démissionné de son poste de Premier ministre en 2007 et a été remplacé par Gordon Brown.

Il a épousé l’avocate et écrivaine Cherie Booth en 1980. Booth est ensuite devenu conseiller de la reine.

Cherie est interprétée par l’actrice Lydia Leonard dans The Crown.

Pourquoi Bertie Carvel est-elle connue ?

Ce n’est pas la première fois que Carvel apparaît dans The Crown – il a joué le journaliste et diffuseur Robin Day dans l’épisode de la saison deux Marionettes.

De nombreux fans de théâtre reconnaîtront Carvel comme Simon, le mari infidèle du personnage principal de Suranne Jones dans la série BBC One Doctor Foster.

Ses autres crédits incluent Jonathan Strange & Mr Norrell, Bagdad Central et Dalgliesh, tandis qu’il est également apparu dans des émissions telles que Doctor Who et Sherlock.





Carvel a également fait une apparition dans le film de 2012 Les Misérables, où il est apparu en tant que Bamatabois.

Il a également joué Nick Clegg dans la Coalition dramatique de Channel 4.

Bertie Carvel est-il marié et a-t-il des enfants ?

Bertie est marié à l’actrice Sally Scott.

Ils se sont mariés le 5 janvier 2019, après dix ans de relation.

Carvel a déclaré au Times qu’il avait rencontré Sally par l’intermédiaire d’amis communs.

Il a déclaré: “Nous nous sommes rencontrés en 2009 grâce à des amis proches qui nous ont présentés.”

“Elle m’a proposé via WhatsApp pendant que je faisais Bagdad Central, en fait.”

Ils ont un enfant nommé Ernie Sunshine, né en mai 2020