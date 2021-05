Qui joue pour quoi lors de la dernière journée dans les grandes ligues européennes?

Après huit mois d’action de football rigoureuse au milieu de la pandémie de coronavirus qui fait rage, la saison 2020/21 des grandes ligues européennes n’est qu’à une journée de leur conclusion. Après dimanche, il ne restera plus que l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League à se battre.

Alors que la plupart des ligues ont couronné leurs champions à l’exception de la Liga et de la Ligue 1, ce week-end consistera principalement à garantir les places européennes disponibles pour les clubs du continent.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

C’est l’un des scénarios les plus intrigants de la semaine de jeu ultime dans les grandes ligues européennes. Avec un seul match à jouer, Chelsea, Liverpool et Leicester City se battent pour les deux places restantes à l’UCL en Premier League.

Au point de vue point, les Bleus mènent la course – ils ont 67 points dans le minou en 37 matchs et affrontent Aston Villa le dernier jour, une équipe qui, selon certains, a dépassé son poids. Thomas Tuchel voudrait que son équipe soit sûre de la participation à l’UCL avant de se rendre à Porto pour la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine et ils auraient besoin d’une victoire contre Villa pour cela. Un match nul pourrait les faire sortir des quatre premiers si Liverpool et Leicester City gagnent leurs matchs respectifs.

Liverpool et Leicester City doivent gagner leurs matchs s’ils veulent se qualifier pour l’Europe. Si ces deux équipes gagnent ou font match nul, Liverpool passerait grâce à leur meilleure différence de buts.

LA LIGUE

La course pour la couronne de la Liga se déroule entre deux rivaux locaux, l’Atletico Madrid et le Real Madrid. Alors qu’au milieu de la saison, il semblait que l’Atletico allait s’enfuir avec le titre, ce dernier a fait un retour remarquable en championnat après que l’Atletico ait frappé un marasme. Désormais lors de la dernière journée, l’Atletico se retrouve aux commandes avec 83 points après 37 matches. Pendant ce temps, le Real Madrid est deuxième avec 81 points en 37 matches. Une victoire pour l’Atletico lors de son dernier match de la saison leur suffira pour être champion d’Espagne. Pendant ce temps, le Real Madrid a besoin d’une victoire, et aussi d’une défaite pour ses rivaux de la ville. L’équipe de Diego Simeone affrontera le Real Valladolid samedi et l’équipe de Zinedine Zidane affrontera Villarreal. En outre, un match nul pour l’Atletico pourrait voir le Real Madrid remporter le titre s’il remportait son dernier match, avec un meilleur bilan en tête-à-tête.

SÉRIE A

La course au titre est terminée et saupoudrée avec l’Inter Milan remportant son premier titre de Serie A depuis la saison 2009/10, la lutte est pour les places restantes pour l’UEFA Champions League. L’AC Milan, Naples et la Juventus se disputent ces places, les deux premiers étant en première position pour les sécuriser.

Avec 76 points en 37 matchs, l’AC Milan et Naples ont un point d’avance sur la Juve. Le dernier jour, l’AC Milan affrontera l’Atalanta, deuxième, tandis que Naples affrontera Hellas Verona tandis que la Juventus se rendra à Bologne.

La Juventus aurait besoin de l’une des deux équipes pour perdre des points pour assurer sa place dans l’UCL la saison prochaine. Si Naples et Milan perdent ou font match nul et que la Juventus gagne, alors le Ronaldo et ses collègues joueront à l’UCL la saison prochaine.

Maintenant, les choses deviennent intéressantes si Milan ou Naples perdent et que la Juve fait match nul. Dans ce cas, Milan ayant perdu 3-1 et gagné 3-0 sur la Juve et a donc le record supérieur et passerait. C’est plus délicat entre Naples et la Juve. Napoli a battu la Juve 1-0 plus tôt dans la saison, mais la Juve a remporté le match inverse 2-1 en avril. Cela signifie que la différence d’objectifs HTH et les points HTH sont égaux. Cela signifie que cela va à la différence de buts dans le tableau global.

LIGUE 1

Après des années de domination, le PSG se retrouve dans une situation délicate car il pourrait bien perdre son emprise sur le titre de Ligue 1 si les résultats ne sont pas en leur faveur dimanche. Lille est actuellement en tête du tableau des points avec 80 points, le PSG se retrouve en deuxième position avec un point en moins. Dimanche, Lille se rend à Angers tandis que le PSG se rend à Brest.

Une victoire pour Lille signifierait qu’ils soulèveraient leur premier trophée de Ligue 1 après une décennie. S’ils perdent des points et que le PSG remporte la victoire, l’équipe parisienne conservera également le titre. Si Lille perd et le PSG gagne, Neymar et ses coéquipiers remporteront également le titre en raison de leur différence de buts supérieure.

Étant donné que seules les trois meilleures équipes de France se qualifient pour la Ligue des champions, la dernière journée verra également Monaco et Lyon se battre. Monaco occupe actuellement la troisième place avec 77 points, soit un point de plus que Lyon, quatrième. Monaco se qualifie si Lyon perd des points et remporte son match. Cependant, l’équipe de Memphis Depay pourrait se qualifier si Monaco perd et gagne ou fait match nul en raison d’une différence de buts supérieure.

Ne pas se qualifier pour l’UCL signifierait également manquer une source de revenus importante. UEFA distribue 2 milliards de livres à ses participants par le biais de paiements répartis entre les frais de démarrage, les primes de performance, le classement par coefficient et le pool du marché de la télévision.

