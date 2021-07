PHYLLIS Summers est un personnage clé du feuilleton de CBS The Young and The Restless.

Diverses actrices ont joué le personnage dans le passé, bien que l’une d’elles ait été la pionnière de la représentation de Phyllis.

Getty Images

Michelle Stafford a joué à l’origine Phyllis Summers de 1994 à 2013[/caption]

Qui joue Phyllis dans The Young and The Restless ?

Michelle Stafford, 55 ans, a joué Phyllis Summers de 1994 à 2013, avec quelques lacunes certaines années.

Stafford est parti et l’actrice Sandra Nelson est intervenue pour jouer le rôle de Phyllis en 1997, mais ne l’a jouée que pendant un an.

Stafford est ensuite revenu en 2000 et 2013, revenant pour jouer le rôle de Nina Reeves dans Hôpital général.

En 2014, Gina Tognoni devient la nouvelle Phyllis sur Les jeunes et les agités, d’une durée de cinq ans seulement.

Getty Images – Getty

Stafford a pris une pause dans le rôle de Phyllis mais est revenu pour reprendre le rôle en 2019[/caption]

Stafford a ensuite quitté l’hôpital général et est revenu pour reprendre le rôle de Phyllis en juin 2019.

Au milieu de son départ en 2013, Stafford a déclaré Elle connaît que sa décision de partir était en partie due à son désir de poursuivre d’autres projets.

« J’aime tout le monde dans cette série – les acteurs, les scénaristes, les producteurs », a déclaré Stafford.

« Ce sont des bonnes personnes. Ils essaient tous de faire un bon spectacle, et je veux que ce spectacle se passe bien. Je veux qu’il s’envole !

« Donc, la raison de mon départ était que je voulais vraiment faire autre chose. Jouer un personnage pendant 15 ans est suffisant », a-t-elle ajouté.

Qui est Michelle Stafford ?

Stafford est une actrice, scénariste et productrice américaine.

Elle a joué dans des émissions de télévision telles que Two Guys and a Girl, Diagnosis: Murder et JAG.

L’actrice est également apparue dans le thriller Double Jeopardy de 1999.

Son rôle de Phyllis Summers lui a valu deux Daytime Emmy Awards.

En 2013, Stafford a créé et joué dans sa propre série Web comique, The Stafford Project.

Comment puis-je regarder The Young and The Restless ?

The Young and the Restless est diffusé quotidiennement sur CBS à 12h30 HE.

Il est diffusé depuis 1973 et en est actuellement à sa 48e saison.

Les épisodes sont également disponibles sur Paramount+, Hulu, YouTube TV et Fubo TV avec un abonnement payant.

Le feuilleton tourne autour des rivalités, des romances, des espoirs et des peurs des habitants de la ville fictive de Gênes.





« Lorsque The Young and the Restless a été créé en 1973, cela a révolutionné le drame de jour », lit-on dans la description de l’émission.

« Il continue d’établir la norme avec des personnages forts, des intrigues socialement conscientes, de la romance et de la sensualité. »

Les anciens membres de la distribution incluent Tom Selleck et David Hasselhoff.