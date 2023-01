Qui joue Megan dans le film M3GAN ? Tout sur les actrices – Hollywood Life

Ne sous-estimez jamais M3GAN. La poupée tueuse réaliste a captivé tout le monde dans la perspective de M3GAN Sortie le 6 janvier. Elle est impertinente, dangereuse et une force totale avec laquelle il faut compter.

Depuis toutes les personnes parle de M3GAN, vous pourriez avoir des questions sur la logistique. M3GAN est joué par deux actrices. Voici ce que vous devez savoir :

Qui joue à M3GAN ?

Amie Donald joue physiquement M3GAN dans le film. L’actrice et danseuse de 12 ans est originaire de Nouvelle-Zélande et a interprété les mouvements physiques de M3GAN dans le film. M3GAN est le premier travail d’acteur d’Amie.

“J’adore que M3GAN soit un personnage si amusant à jouer et elle aime vraiment Cady et elle adore faire des choses avec elle”, a déclaré Amie dans une interview. “Je n’aime pas qu’elle tue des gens, mais c’est amusant d’agir comme quand elle tue des gens.”

Directeur Gérard Johnston a admis dans une interview de production qu’il ne pensait pas qu’ils “trouveraient quelqu’un qui pourrait faire ce qui était demandé, c’est-à-dire a) bouger comme un robot, b) danser, c) se battre et d) faire du quatre contre cinq -Pagez des scènes de dialogue et allez de pair avec nos pistes. C’était jusqu’à l’arrivée d’Amie.

Coach de mouvement Luc Hawker et coordinateur des cascades Isaac “Ike” Harmon a qualifié Amie de “machine”, selon les notes de production. “Beaucoup de cascades majeures pour lesquelles ils pensaient avoir besoin de gréement, Amie pourrait faire avec quelques minutes d’entraînement”, a révélé Gerard. “C’était une découverte miracle, et il n’est pas exagéré de dire qu’il n’y aurait pas de M3GAN sans elle. Pour couronner le tout, elle n’aurait pas pu être plus gentille et pourtant, elle aimait toujours faire les trucs effrayants et poignardants.

Alors qu’Amie s’attaquait aux performances physiques de M3GAN, une équipe de marionnettistes s’occupait des expressions faciales de M3GAN. Pendant le tournage, Amie porterait un visage prothétique qui serait plus tard animé. “Pour beaucoup de gros plans, nous voulions que M3GAN se sente comme une poupée animatronique”, a déclaré le producteur James Wan m’a dit. “Nous avions une société appelée Morot qui nous a donné une version réaliste de M3GAN pour ses gros plans. C’est une combinaison de techniques et de méthodes qui lui a donné vie avec beaucoup de succès.

Qui est la voix de M3GAN ?

Alors qu’Amie est l’incarnation physique de M3GAN en dehors des effets spéciaux utilisés, l’actrice et chanteuse Jenna Davis est la véritable voix de M3GAN. La jeune femme de 18 ans compte plus de 2 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et est déjà apparue dans des émissions comme maggie, La maison du corbeauet Filles de poulet.

“Sans aucun doute, la voix off est une expérience différente du jeu devant la caméra. Je dirais que c’est plus difficile à certains égards parce que vous devez donner vie au personnage avec seulement votre voix », a récemment déclaré Jenna. Chérie haute. « De plus, vous êtes seul dans un studio, vous pouvez donc‘t jouez physiquement sur les réactions et les interactions avec les personnages et votre environnement comme vous pouvez le faire en agissant. Quoi qu’il en soit, vous devez vraiment vous assurer et vous imaginer comme ce personnage à ce moment donné.

Le film met également en vedette Allison Williams comme Gemma et Violet McGraw comme Cady. Quant à une suite, James envisage déjà plus M3GAN à l’avenir. “Ce que je dirai à cela, c’est que dans n’importe lequel de mes films, si c’est L’univers conjurantou alors Scieou alors Malinou alors M3GAN ici, nous aimons penser à un monde plus grand », a-t-il déclaré Collisionneur. “Pour moi, il s’agit de créer le monde et de savoir qui sont les personnages, où l’histoire pourrait potentiellement aller, puis de construire ce monde plus grand, puis d’y entrer et de dire : ‘D’accord, je raconte cette histoire en particulier, mais je sais qu’il se passe d’autres choses. Donc, si nous avons la chance d’avoir des suites, nous avons une idée de l’endroit où nous voulons aller.

