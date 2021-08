Qui joue le roi Gary ? Rencontrez Tom Davis

KING Gary est de retour à la BBC et s’est une fois de plus avéré être un grand succès auprès des téléspectateurs.

Avec la série comique vient bien sûr Tom Davis, qui joue le rôle principal de Gary King.

Qui est Tom Davis ?

Né le 27 avril 1979, Tom est un acteur de 41 ans originaire de Londres.

Il a travaillé comme échafaudeur avant de se lancer dans la comédie.

Tom est surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans King Gary de la BBC, qu’il a également co-créé.

L’acteur est connu pour sa taille et mesure 6 pieds 7 pouces.

Dans quoi Tom Davis a-t-il joué ?

Bien que sa carrière remonte à 2009, la carrière d’acteur de Tom a décollé après avoir joué les rôles de DI Sleet dans la comédie BBC Three Murder in Successville et Davus in Plebs (2014).

À partir de là, Tom est apparu dans diverses séries télévisées et s’est lancé dans l’industrie cinématographique après avoir remporté un prix BAFTA Breakthrough Brit pour son travail dans Free Fire and Prevenge.

Tom est également apparu dans Paddington 2 en tant que T Bone.

Qui est la femme de Tom Davis ?

La femme de Tom, Laura Checkley, est également actrice.

Elle a joué à ses côtés dans de nombreuses émissions de télévision et joue même le rôle de la femme de King Gay Terri dans la série.





Laura est connue pour avoir joué Louise dans trois séries de Detectorists sur BBC Four et Monica in Action Team sur ITV2.

Sur grand écran, elle est apparue dans le rôle de Susan dans Bridget Jones’s Baby,et comme Maz dans Military Wives.

On ne sait pas si le couple a des enfants.