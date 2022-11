Qui joue le prince William dans The Crown ?

THE Crown est de retour pour la saison 5 avec un tout nouveau casting jouant la famille royale britannique.

Cela signifie qu’il y a un nouvel acteur jouant le prince William dans la cinquième série de l’émission à succès Netflix.

Tim Graham-Getty

Qui joue le prince William dans la couronne ?

Le vrai fils de l’acteur Dominic West, qui joue le prince Charles dans The Crown, jouera le prince William dans le drame Netflix.

Né en 2004, Senan West a été choisi après une recherche nationale d’un jeune apte à jouer le rôle du royal.

Le jeune acteur incarnera le prince alors qu’il grandit d’un garçon à un homme.

Senan est l’un des quatre enfants que l’acteur a avec sa femme Catherine Fitzgerald.

En savoir plus sur La Couronne VOLONTÉS TRAHIES Les appels de William ignorés car The Crown recréera l’interview de Diana avec Bashir LE “SOUTIEN” DU ROI Charles m’a donné la “permission” de le jouer dans The Crown, dit Dominic West

Il est entendu que le jeune – qui fait ses débuts dans The Crown – a auditionné pour le rôle comme d’autres membres potentiels de la distribution, et a soumis une cassette via son agent.

Les créateurs de l’émission Netflix, qui revient l’année prochaine, ont annoncé le rôle de prune à l’automne 2021.

Comment le prince William figurera-t-il dans la série 5 de The Crown ?

Senan jouera le Prince juste au moment où The Crown commence à s’attaquer à l’un des chapitres les plus difficiles de l’histoire de la famille royale.

C’est un rôle difficile car William doit faire face à l’effondrement du mariage de ses parents, à l’interview malheureuse de sa mère avec Panorama et à sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997.





Sa mère, précédemment interprétée par Emma Corrin, est désormais interprétée par Elizabeth Debicki.

Sa grand-mère, la reine, est interprétée par Imelda Staunton, qui reprend le rôle central d’Olivia Colman.

Comment puis-je regarder The Crown?

Les saisons 1 à 4 de Crown sont disponibles à regarder dès maintenant sur Netflix.

En savoir plus sur le soleil ACCOMPAGNEMENT FESTIF La publicité de Noël réconfortante de Disney souligne l’importance d’être ensemble CHANGEMENT RAPIDE Je passe d’un 5 à un 10 quand je porte un bikini mais tout le monde n’est pas d’accord avec moi

La cinquième série sera diffusée sur le site de streaming à 8 heures du matin le 9 novembre 2022.

Il y aura dix nouveaux épisodes à regarder les uns après les autres.