THE CROWN La saison 5 sortira bientôt sur Netflix le 9 novembre 2022.

Découvrons qui joue le mari de la reine, le prince Philip.

Qui joue le prince Philip dans The Crown ?

Jonathan Pryce sera celui qui assumera le rôle du prince Philip dans la saison 5 de The Crown.

La rumeur veut qu’on ait demandé au vrai prince Philip lors d’un événement s’il avait regardé The Crown de Netflix, ce à quoi il a répondu : « Non. Être. Ridicule.”

La Couronne montre l’histoire du prince Philip depuis qu’il a été prononcé duc d’Édimbourg et s’est marié avec la reine Elizabeth avant qu’elle ne devienne le chef de la monarchie.

De nombreux acteurs ont interprété le prince Phillip, dont Matt Smith (saison 1 et 2) et plus récemment Tobias Menzies, qui a pris les saisons 3 et 4.

Qui incarne le prince Philip dans The Crown saison 1 & 2 ?

De nombreux acteurs différents qui ont interprété le duc d’Édimbourg ont longuement discuté de son personnage.

Matt Smith, qui a joué le prince Philip dans les séries 1 et 2 de la couronne, a déclaré à l’Independent en 2017 : “Quand vous plongez dans Philip et que vous l’étudiez, c’est un homme très intéressant, drôle et intelligent.

« Il a vécu une grande tragédie.

«Il était essentiellement orphelin, envoyé vivre avec son oncle.

“Il a eu un début de vie assez difficile.”

Smith a également affirmé que Phillip était une figure extrêmement populaire parmi le personnel de Buckingham Palace : « En fait, toutes les recherches que j’ai faites l’ont trouvé brillamment drôle, très intelligent, très populaire.

« Dans la maison royale, il est le plus populaire de tous.





“Si vous avez parlé à l’un des membres du personnel, Philip est celui qu’ils aiment tous vraiment.

“Je pense que plus que beaucoup d’entre eux, il est un peu plus un homme du peuple.”

Qui d’autre était en lice pour incarner le prince Philip dans la saison 3 de The Crown ?

Hugues Laurie

La star de la maison Hugh Laurie, 61 ans, était le premier favori à remplacer l’ancien Doctor Who en tant que prince Philip, en partie grâce à ses liens royaux impressionnants.

Né à Oxford, Hugh a fréquenté l’Eton College, où le prince William et Harry s’inscriraient plus tard.

Hugh est également lié au prince Philip par l’intermédiaire de son père Ran, qui a présidé le comité d’Oxford du prix du duc d’Édimbourg entre 1959 et 1969.

Paul Bettany

Fraîchement sorti d’une récente reprise de carrière grâce au rôle de Jarvis et plus tard de Vision dans Marvel’s Avengers, Paul était également un concurrent sérieux pour assumer le rôle.

Paul a des liens étroits avec Netflix après sa performance acclamée par la critique en tant qu’un autre personnage historique, Ted Kaczynski, dans leur série originale Manhunt: Unabomber.

David tennant

Il aurait été approprié que Matt Smith transmette un rôle télévisé de haut niveau à David Tennant après que ce dernier l’ait fait au premier dans Doctor Who en 2009.

David a également travaillé avec Olivia Colman à Broadchurch.

Loi de Jude

Hollywood A-Lister Jude Law a récemment commencé à s’aventurer dans le monde de la télévision et Netflix semblait sur le point de plonger.

En 2016, Jude a assumé son premier grand rôle à la télévision depuis 1990, jouant le rôle-titre dans The Young Pope de Sky Atlantic.

Le double nominé aux Oscars a ensuite joué le rôle d’un jeune Dumbledore dans la franchise Fantastic Beasts.

Et il sera de retour sur nos écrans dans The Third Day de Sky One.

Qui incarnera le prince Philip dans la série 5 de The Crown ?

La cinquième série de The Crown devrait sortir sur les écrans le 9 novembre 2022.

Jonathan Pryce, qui a joué dans Les deux papes et La femme, assumera le rôle du prince Philip.